Rodrigo Llanes Salazar: Impunidad y xenofobia

Mirada antropológica

Rodrigo Llanes Salazar (*)

El indignante caso de José Eduardo Ravelo, el joven de 23 años violado y asesinado por policías —aún se investiga si municipales o estatales—, se ha convertido pronto en un motivo para tratar los roces entre Mauricio Vila, gobernador de Yucatán, y Renán Barrera, alcalde de Mérida.

Ciertamente, Vila y Barrera, como figuras políticas, son de interés público, sobre todo porque uno se perfila —o, más bien, algunas personas sienten o creen que puede perfilarse— como candidato presidencial del PAN y el otro como próximo gobernador de Yucatán.

No obstante, no podemos dejar que la tragedia, el dolor de la mamá y otros familiares de José Eduardo, la indignación colectiva y la atención de los medios, se desvíe o concentre únicamente en la relación entre Vila y Barrera.

En medio de la tragedia, diversas personas y organizaciones han señalado otros problemas que, si bien no tienen la atracción mediática y política que posee el forcejeo entre el gobernador de Yucatán y el alcalde de Mérida, ameritan ser atendidos seriamente.

1) El primero de ellos es el lacerante problema de la tortura en Yucatán. Las palabras importan, e importa llamarlo así, tortura, porque las autoridades, e incluso la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán, han sido reticentes a llamar este problema por su nombre. Si no se le llama “tortura” tal vez sea menos grave, más tolerable, menos indignante.

Hace unos días, Stephanie Brewer, directora para México y Derechos de Migrantes de la organización de derechos humanos WOLA (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos), tuiteó una solicitud de información a la Fiscalía General de Yucatán en la que esta institución informa que se recibieron 212 actas de investigación por tortura en 2020 y 103 hasta el 3 de junio de 2021.

A la pregunta “¿Cuántas investigaciones (carpetas de investigación o, en su caso, averiguaciones previas) fueron judicializadas/consignadas por la fiscalía en el año 2020 por el delito de tortura?”, la respuesta de la Fiscalía es: “Ninguna se ha judicializado/consignado”. El mismo dato se repite para 2021.

Personas y organizaciones han contestado la versión de las autoridades de que el caso de José Eduardo es uno aislado. Como también denunciaron que el caso de Roberth Tzab tampoco era uno aislado. Ni el de Rafael Pérez García. Si son casos aislados, se trata de cientos de casos aislados.

Al ser un problema mucho más profundo, aceptado culturalmente por algunos policías, tolerado institucionalmente por autoridades, la tortura necesita soluciones estructurales para ser erradicada, no simplemente la sanción de algunos agentes. Por ejemplo, se precisa la aplicación del protocolo que investigue o descarte la tortura cuando ocurre un fallecimiento en un centro de detención.

2) Un segundo problema, estrechamente vinculado con el anterior, es el de la impunidad. Ya vimos que la Fiscalía General de Yucatán no inició ninguna investigación por las 315 denuncias de tortura recibidas entre 2020 y la primera mitad de este 2021. Como ha escrito el doctor Antonio Salgado Borge, esta fiscalía “ha estado plegada al gobernador en turno”.

Intervención

En este sentido, la intervención de la Fiscalía General de la República abre algunas posibilidades, si acaso solo porque ha iniciado una carpeta de investigación por el delito de tortura y porque, gracias a las denuncias y protestas, incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha pronunciado sobre el caso.

“El caso de este joven que fue ultrajado, asesinado en Mérida, eso es un crimen de odio y no se va a permitir, y no es nada más una actitud de los policías, no solo el que ejecuta, sino el que tolera este tipo de atrocidades”, declaró López Obrador.

Es extraño escuchar esas palabras a nivel nacional. De Mérida se suele decir que es la mejor —o una de las mejores ciudades— para vivir en México; de Yucatán, que es el estado más tranquilo y seguro —o uno de los más—. ¿Asesinatos y crímenes de odio en Mérida? ¿Y quiénes toleran esas atrocidades?

Es verdad que la impunidad no es un problema exclusivamente yucateco, sino nacional, y no faltará quien diga que las declaraciones de López Obrador obedecen a intereses partidistas. Pero, a pesar de todo, la intervención de la FGR y las declaraciones de AMLO apuntan hacia la necesidad de una investigación independiente sobre un caso que ha provocado conmoción en Yucatán y el resto del país.

3) Un tercer problema que ha salido de nuevo a la luz a partir del caso de José Eduardo es el de la xenofobia en Yucatán. El tema fue abordado por el politólogo Ernesto Guerra de la Peña en estas páginas. “Hace doce años que me mudé con mi familia a Mérida” —escribe Guerra—. “Al pasar el tiempo y adentrarme en la cotidianidad, viví en carne propia los desafíos por los que muchas personas experimentamos por el hecho de ser ‘fuereños’: la xenofobia, el prejuicio y la exclusión”. Cierre social ante los fuereños, prejuicios en torno a ellos, una constante actitud de sospecha que atribuye cualquier delito a un fuereño.

Los comentarios al artículo de Guerra en la versión electrónica del Diario son una confirmación de las tesis del autor: “es más que correcto, no queremos fuereños en nuestro estado”, reza un comentario. “No queremos fuereños en estas tierras, son prepotentes”, sentencia otro. “Los fuereños son desagradables”, afirma uno más.

Por eso algunas autoridades y medios han enfatizado que José Eduardo era veracruzano y que cometió un delito (lanzó una piedra en un sitio de taxis). Foráneo, veracruzano delincuente. Porque la tortura y la impunidad, cuyas consecuencias sufrimos todas las personas, se ensañan aún más contra las personas fuereñas.

Las versiones en disputa sobre el caso de José Eduardo —si fueron policías municipales o estatales—, la intervención de una autoridad “externa” (federal), la exhumación de su cuerpo, me recuerdan, con mucha tristeza, el caso de Ayotzinapa. No porque se parezcan. Tampoco es un recuerdo racional. Más bien es emocional. Verdades históricas puestas en entredicho. La brutal desaparición o la violación y homicidio de personas consideradas marginales en nuestra sociedad: jóvenes normalistas rurales, un joven migrante. Ambos son lo que algunos investigadores llaman sujetos “desechables”, “prescindibles”, víctimas de ese grave mal en México llamado “juvenicidio”.

Pero, en ambos casos, los considerados desechables y prescindibles, las víctimas de juvenicidio, expusieron a México, en un caso, a Yucatán, en otro, hacia el exterior; revelaron que, lejos de ser casos aislados, son la punta visible de graves problemas de violaciones de derechos humanos que provocan tanta humillación y dolor.

La disputa entre Vila y Barrera es importante para el caso de José Eduardo. De hecho, puede ser clave para entender lo que sucedió. Pero debemos mirar más allá y no dejar de señalar y denunciar los problemas de tortura, impunidad y xenofobia que el caso de José Eduardo nos ha puesto en la cara una vez más.— Mérida, Yucatán

rodrigo.llanes.s@gmail.com

Investigador del Cephcis-UNAM