Rodrigo Llanes Salazar: La fatiga de Zoom

Mirada antropológica

Rodrigo Llanes Salazar (*)

Durante el confinamiento, Zoom y otras plataformas de videollamada han permitido que millones de personas podamos mantener el contacto con nuestros seres queridos. Del mismo modo, han hecho posible que muchas clases, en todos los niveles educativos, continúen, así como diversas actividades laborales, académicas y artísticas.

Si bien resulta prácticamente imposible recrear la calidez de las relaciones presenciales y de los sentidos asociados a ellas —aunque preservamos de alguna manera lo visual y auditivo, perdemos el tacto, el olfato y el gusto—, Zoom y otras plataformas también ofrecen sugerentes posibilidades. Aunque no son nuevas, en algunos casos han hecho más común las comunicaciones con personas distantes en el espacio.

Eventos académicos que antes concentraban únicamente audiencias locales ahora pueden contar con la participación de personas en todo el mundo, y también han surgido interesantes proyectos artísticos colaborativos a distancia (por ejemplo, la interpretación del “Bolero” de Ravel por parte de músicos de la Filarmónica de Nueva York en tributo a las y los trabajadores de salud).

Junto con la diversidad de mascarillas, los mosaicos de Zoom probablemente quedarán como una de las imágenes distintivas de la pandemia de Covid-19.

En palabras del crítico cultural Jorge Carrión, las cuadrículas de esta plataforma constituyen la “estética de la pandemia”, “esas pantallas carentes de espectáculo, que reproducen, monótonas, las pequeñas ventanas desde las que contemplamos el nuevo mundo”.

A pesar de todo ello, prácticamente desde el inicio de la pandemia, diversas personas y medios comenzaron a acusar una “fatiga de Zoom”. Así, en un artículo publicado por Julia Sklar el 27 de abril de 2020 en “National Geographic”, leemos que “el auge sin precedentes de su uso [se refiere a plataformas como Zoom, Google Hangouts, Skype, FaceTime y otras] ante la pandemia ha puesto en marcha un experimento social extraoficial y ha demostrado algo que siempre ha sido cierto a escala poblacional: las interacciones virtuales pueden ser duras para el cerebro”. ¡La pandemia apenas comenzaba!

Así, desde el inicio de la pandemia, especialistas como Andrew Franklin, profesor adjunto de ciberpsicología en la Universidad Estatal de Norfolk, explicaban que la fatiga de Zoom se produce porque en la comunicación por videollamadas nos cuesta más trabajo —o de plano resulta imposible— leer las señales no verbales de la comunicación humana: la posición de la otra persona, los movimientos de sus manos y sus pies, su forma de respirar, entre otros gestos.

Además, como explica el psicólogo Jeremy Bailenson, la dificultad de leer las señales no verbales implica un esfuerzo por enviar señales extra, por ejemplo, asentir de manera exagerada o hablar más fuerte.

De acuerdo con un estudio de E.A.J. Croes y sus colegas, en la interacción por videollamadas las personas hablamos un 15% más fuerte que en la comunicación presencial.

En las videollamadas, nuestra atención se centra en la lectura de los rostros de las demás personas y su entorno (desde luego, cuando nuestra atención está realmente en la videollamada y no en otras pestañas, ventanas y pantallas que se pelean por nuestra atención).

Si bien esto nos permite vestir de manera informal de cintura para abajo en reuniones de trabajo, el exceso de atención en el rostro y el esfuerzo por descifrar los aspectos no verbales de la comunicación implican una mayor “carga cognitiva” para nuestros cerebros.

Pero la fatiga de Zoom se debe no solo a la dificultad de leer las señales no verbales. El pasado 23 de febrero, Bailenson, director fundador del Laboratorio de Interacción Humana Virtual de la Universidad de Stanford, publicó un estudio en la revista “Technology, Mind and Behaviour” de la Asociación Americana de Psicología, en la que explora otros elementos que explican la fatiga (“Nonverbal Overload: A Theoretical Argument for the Causes of Zoom Fatigue”).

Uno de ellos es la mirada a corta distancia. En contraste con los elevadores, espacios en los que nos encontramos con personas desconocidas a una corta distancia pero podemos desviar la mirada hacia el suelo o a nuestros teléfonos, en las videollamadas se espera que mantengamos contacto visual con nuestros interlocutores. El problema es que mantenemos un contacto visual muy cercano.

Bailenson cita el famoso trabajo de Edward Hall sobre el espacio personal, en el que plantea que cualquier distancia entre personas por debajo de los 60 centímetros es clasificada como “íntima”, reservada para familiares y seres queridos (desde luego, esto varía dependiendo de cada cultura).

En Zoom, plantea Bailenson, mantenemos la misma distancia —o una menor— con colegas de trabajo y otras personas que la que solemos tener con personas de nuestros círculos íntimos. Esto resulta agotador para nuestro cerebro.

Del mismo modo, Bailenson nos recuerda el estrés que implica hablar en público y ser objeto de diversas miradas. Esta presión está presente entre las personas que participan en Zoom, sin importar si están hablando o no. “Zoom transforma efectivamente a los escuchas en oradores y sofoca a todos con la mirada”.

Por estas razones, Bailenson recomienda que, cuando usemos Zoom —o cualquier otra plataforma de videollamada—, no elijamos la opción de pantalla completa y reduzcamos el tamaño de la ventana de la plataforma. También sugiere que utilicemos un teclado externo para mantener una mayor distancia con la pantalla.

Otra causa de la fatiga se debe a que tener reuniones en Zoom es como verte todo el día en el espejo. Al respecto, Bailenson cita el trabajo de Duval y Wicklund que sostiene que es más probable que las personas nos evaluemos de manera más crítica a nosotros mismos cuando vemos nuestro reflejo.

Esta autoevaluación puede resultar estresante. Aún más, Bailenson cita el trabajo de R.E. Ingram y sus colegas que plantea que las mujeres experimentan este constante verse a sí mismas de manera más severa, que incluso puede conducir a la depresión. Por lo tanto, Bailenson recomienda que usemos las plataformas de videollamadas con la opción de esconder la visión de nostros mismos.

Junto al esfuerzo por leer las señales de comunicación no verbal, el excesivo contacto visual y el estrés de vernos todo el tiempo, una cuarta razón de la fatiga Zoom es que las videollamadas reducen dramáticamente nuestra movilidad usual. Las conversaciones en persona y por teléfono, señala Bailenson, nos permiten caminar y movernos. Pero en las videollamadas generalmente estamos sentados en un mismo lugar, por lo que el movimiento se limita de una manera no natural.

Al respecto, Bailenson recomienda tomar descansos de “solo audio”, es decir, apagar la cámara de video y tomar distancia de la pantalla, caminando si es posible. De hecho, varios estudios documentan que caminar estimula las ideas creativas.

Bailenson no condena Zoom. Por el contrario, reconoce que es una herramienta sorpendente. Si las videoconferencias han llegado para quedarse en el trabajo, la escuela y otras actividades, es muy importante que las usemos de manera crítica.

Ps. El 7 de abril comienza la vacunación de adultos mayores en Mérida con la vacuna AstraZeneca. Al respecto, ha circulado muchísima información falsa o imprecisa sobre la vacuna. Al respecto, el pasado 17 de marzo la Organización Mundial de la Salud publicó un comunicado en el que “considera que los beneficios de la vacuna de AstraZeneca son mayores que sus riesgos y recomienda que se siga administrando la vacuna”.— Mérida, Yucatán.

rodrigo.llanes.s@gmail.com

Investigador del Cephcis-UNAM