Rodrigo Llanes Salazar: Semana negra en Yucatán

Rodrigo Llanes Salazar (*)

La semana pasada fue una semana negra para los derechos humanos en Yucatán. Podemos contar la historia así. Hace casi dos semanas, una organización de derechos humanos con sede en Colombia y México, llamada Elementa, elaboró un estudio sobre el contexto de los derechos humanos en Yucatán. Lo hizo con el apoyo financiero y técnico del Centro Carter y del Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Yucatán.

Entre sus conclusiones se encuentran que en el Estado hay graves problemas en materia de derechos de las comunidades mayas a sus tierras y territorios, de tortura y detenciones arbitrarias, de violencia de género contra las mujeres y de la situación de la población LGBT.

La respuesta del gobierno de Yucatán al Estudio fue… ninguna. Ni siquiera un acuse de recibo. El problema no termina ahí, sino que apenas empieza. Como ya se ha hecho costumbre, el pasado 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, cientos de mujeres yucatecas salieron a manifestarse en contra de las violencias que sufren. El Estado les respondió con más violencia, deteniendo arbitraria e ilegalmente a siete manifestantes (una de ellas menor de edad y otra fue llevada a un hospital). En parte, las detenciones arbitrarias cometidas por el Estado yucateco —particularmente por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP)— eran una crónica anunciada: semanas atrás, algunos medios de comunicación habían publicado notas que estigmatizaban y criminalizaban a las mujeres feministas, por ejemplo, reduciendo las manifestaciones feministas a “vandalismo”. Y ya las autoridades habían anticipado el uso de la fuerza para evitar las manifestaciones feministas —claro, no dijeron manifestaciones feministas, sino vandalismo, pero como algunos medios de comunicación los están tratando como sinónimos…

Regresemos: hace semana y media un estudio afirmaba que en Yucatán hay graves problemas de detenciones arbitrarias y de violencia contra las mujeres. Hace una semana mujeres se manifiestan en contra de la violencia y las detienen arbitrariamente. Y la detención fue arbitraria porque, contrario a las intimidaciones de las autoridades de usar la fuerza en contra de las vándalas, las mujeres detenidas no estaban cometiendo ningún acto de vandalismo —al menos que para las autoridades manifestarse sea un acto vandálico, o que ser mujer sea un acto vandálico—. Lo ridículo de la justificación del argumento de la SSP para detener a las manifestantes —que las mujeres fueron detenidas “por la portación de palos, objetos punzocortantes y latas de pintura en aerosol”— ha sido motivo de indignación y de burla —vean, por ejemplo, los cartones de Tony Peraza—. Igual de preocupante resulta que el comunicado de la SSP declare que “cinco de las detenidas son originarias de otros estados del país y una es yucateca”. Esta información es, por un lado, irrelevante, diría una persona defensora de los derechos humanos; es casi como decir que una vestía con blusa negra y otra con camisa morada. Por otro lado, la información es relevante porque confirma, una vez más, la compartida idea de que la causa de nuestros males son las personas “de fuera”, no nosotros los tranquilos yucatecos. El comunicado de la SSP termina diciendo que, “tras cumplir breve arresto administrativo (sic), las mujeres fueron liberadas, vigilándose en todo momento el cumplimiento a sus derechos humanos (súper sic)”. El comunicado debió haber dicho que “tras sufrir detención arbitraria”, porque eso es lo que fue: una detención arbitraria, no un breve arresto administrativo. Y, por definición, la detención arbitraria es una violación a los derechos humanos, por lo que no se pudo haber vigilado en todo momento el cumplimiento a los derechos humanos de las mujeres detenidas.

La historia no acaba aquí. Diversos medios y fuentes han expresado que las mujeres detenidas siguen sufriendo estrés, acoso policiaco e intentos de hackeos de sus cuentas de redes sociales. Las detenciones arbitrarias de mujeres que protestan en contra de la violencia de género deben ser condenadas. Como lo ha pedido el Equipo Indignación, se debe realizar una investigación inmediata e imparcial de los hechos, así como garantizar medidas de reparación de daños y no repetición. Esperamos que la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán emita una firme recomendación al Estado que no reproduzca el discurso del “breve arresto administrativo” y que señale las detenciones arbitrarias y la represión de la protesta.

Regresemos al estudio de Elementa y a otra de sus conclusiones: el grave problema en materia de derechos de las comunidades mayas a las tierras y territorios. El pasado martes, las organizaciones Kanan Ts’ono’ot —los Guardianes de los Cenotes— e Indignación dieron a conocer una nueva trampa jurídica de la megagranja porcícola en Homún. Recordemos que en octubre del año pasado, la jueza cuarta de distrito concedió la suspensión definitiva de la megagranja porcícola en respuesta a un amparo presentado por niñas y niños de Homún (representados por Kanan Ts’ono’ot e Indignación), quienes reclamaron posibles afectaciones a sus derechos al medio ambiente sano, a una vida digna, al agua, al equilibrio ecológico, a su desarrollo libre y sano y a la posibilidad de tener un futuro digno. Como expresó la jueza en su sentencia de octubre del año pasado, para operar, la megagranja porcícola de Homún debía contar con una planta de tratamiento con “tres fosas colectoras, tres fosas sépticas, siete pozos profundos, seis baños, dos biodigestores, un cárcamo de rebombeo a riego, una laguna de oxidación y un área de riego con agua residual”.

“Sin embargo —continúa la sentencia—, como se puede inferir del resultado de la inspección judicial realizada, no se advirtió la existencia de la laguna de oxidación y las tuberías en el área de riego no se encuentran instaladas; además existen solo dos fosas colectoras y se advirtió material de construcción, que genera la presunción de que aún existen elementos por construirse (…) ello genera la presunción de que existe un riesgo inminente de afectación al medio ambiente y desequilibrio ecológico grave”. A pesar de que la planta de tratamiento estaba incompleta, la megagranja ya estaba operando. Y a pesar de que la jueza dictó una suspensión definitiva, la megagranja continuó operando (hasta que hace un año, el 1 de diciembre de 2018, la empresa comenzó a retirar a los cerdos). La operación sin una planta de tratamiento y la violación de la suspensión dictada por la jueza son motivos para creer que la empresa de la megagranja actúa con mala fe. La empresa ha intentado quitar del camino a la jueza cuarta de distrito para revertir la suspensión. Ahora que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha decidido atraer el caso, la empresa ha cometido otra trampa jurídica: nombró como su nuevo representante legal a un abogado que “lleva asuntos personales” de la jueza que dictó la suspensión. De acuerdo con un comunicado conjunto de Kanan Ts’ono’ot e Indignación, el nuevo abogado de la megagranja porcícola “le recuerda a la juez el vínculo que existe entre ellos toda vez que le lleva asuntos particulares y le advierte que debe declararse impedida de conocer el caso. Este último recurso, una especie de trampa jurídica de PAPO que exhibe la vulnerabilidad del sistema judicial y que buscaría cambiar de juez para retirar la medida cautelar y así lograr introducir cerdos a la megagranja, lo interpretamos también con preocupación como una maniobra para evitar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conozca y decida sobre la medida cautelar otorgada a favor de la infancia de Homún”.

“Chicanada”, así han caracterizado los defensores de los cenotes de Homún a la nueva trampa jurídica de la megagranja. Doroteo Hau, presidente de Kanan Ts’ono’ot, declaró en conferencia de prensa: “no nos vamos a dejar. Nosotros defendemos el agua”. Lo menos que se puede esperar del poder judicial es independencia —del Estado y de los intereses privados— y que juzguen con perspectiva de derechos humanos. Nada fuera de su deber.

Por último, pero no menos importante: como se ha documentado en estas páginas, diversos ejidatarios se han organizado con el apoyo de asociaciones civiles con el fin de defender sus tierras frente a actos de despojo. Finalmente, las autoridades federales —particularmente Sedatu y la Procuraduría Agraria— han respondido declarando que atenderán los conflictos por tierras y que vigilarán de manera más estricta los cambios en el destino de tierras para evitar irregularidades en las transacciones. Un gran logro de la organización. Pero…

Justo cuando las autoridades federales anuncian atender los problemas por tierras en Yucatán, el Congreso del Estado emitió un Acuerdo —publicado la semana pasada en el Diario Oficial— en el que “exhorta respetuosamente al gobierno federal” que “se limiten al actuar que señala la Ley Agraria, sin interferir en las decisiones que se lleven a cabo en las asambleas ejidales”. Desde luego, los ejidos son órganos autónomos, pero no encontramos esa misma voluntad en los diputados para exigir respeto de la autonomía de ejidos y comunidades mayas frente a muchas otras decisiones que les afectan. Queda claro de qué lado están, y cuándo les conviene apegarse a la legalidad y cuándo no, pues siguen sin hacerle caso a la Suprema Corte con respecto a reconocer el matrimonio igualitario en el Estado.

Investigador del Cephcis-UNAM