Rodrigo Llanes Salazar: ¿Solidaridad o castigo?

Mirada antropológica

Rodrigo Llanes Salazar (*)

Con el humor aguantamos. No deja de sorprenderme lo rápido que los discursos o las medidas tomadas por las autoridades se convierten en memes y en ingeniosos chistes. Tal vez, para muchas personas, no nos queda de otra. Si no estamos de acuerdo con la posición o la medida anunciada, podemos refunfuñar. Podemos indignarnos y quejarnos con nuestras amistades por WhatsApp o la red de preferencia. “Ya viste...”. Emoticones de ira. Podemos desahogarnos con tuits. Porque ahora es difícil protestar en las calles o actuar por la vía legal.

La abogada defensora de derechos humanos Naayeli Ramírez, consultora de la Fundación para el Debido Proceso, escribió que, entre las restricciones de derechos humanos que existen en México, se encuentran “los derechos civiles a una tutela judicial y efectiva y el derecho de petición son los más afectados hasta ahora. Los tribunales y las oficinas que brindan el servicio de recepción y tramitación de solicitudes y peticiones se encuentran trabajando a baja capacidad”.

Colegas abogados están preocupados porque ahora el poder judicial solo acepta la presentación de demandas de amparo en asuntos que son considerados “urgentes”. Es razonable. El problema es que si de por sí nuestro sistema judicial es lento para la mayoría de las personas —sobre todo para las personas que más necesitan y exigen justicia—, ahora será todavía más lento, es decir, más injusto.

¿A qué viene todo esto? A varias cosas. Por ejemplo, a que se otorgó la licitación para la construcción del primer tramo del Tren Maya. La construcción de este megaproyecto comenzaría en plena pandemia. Al respecto, la Red de Litigio Estratégico en favor de Comunidades Indígenas y Campesinas de la Península de Yucatán, Equipo Indignación y alrededor de doscientas organizaciones de derechos humanos más, publicaron el pasado 21 de abril un comunicado en el que expresan serias preocupaciones (no recuerdo un comunicado sobre un tema de derechos humanos de la Península de Yucatán con firmas de tantas organizaciones, no al menos en años recientes).

Una de las preocupaciones es que la construcción del Tren Maya “pone en riesgo la salud y la vida de las y los trabajadores que tendrán que continuar con las obras derivadas del citado proyecto”. Otra es que nos encontramos en un “estado de indefensión hacia aquellas personas y comunidades que han manifestado su rechazo u oposición al proyecto”. Una más es que “es materialmente imposible realizar solicitudes de información con respecto al avance del proyecto debido a la suspensión de plazos ante los institutos estatales y el instituto federal en materia de transparencia”. Esto preocupa, sobre todo, debido a la “ausencia de información sobre los impactos ambientales, económicos y sociales que dicha obra acarreará para la población”. Por ello, las cientas de organizaciones —y otro tanto de personas— que firman el comunicado hacen “un llamado al Presidente de la República para que suspenda la construcción del denominado Tren Maya y, con posterioridad a la emergencia sanitaria, inicie un proceso de diálogo real, serio, informado y equitativo que garantice los derechos a la información”.

Por cierto, como informó Diario de Yucatán el pasado 25 de abril, la empresa que ganó la licitación para la construcción del primer tramo del Tren Maya, China Communications Construction, “acumula acusaciones internacionales de corrupción y pago de sobornos” (D.deY., “Oscuro pasado de empresa que hará el primer tramo del Tren Maya”).

Todo lo anterior también viene a cuento por las medidas que el gobierno de Yucatán anunció el pasado 22 de abril. Son medidas punitivas inconstitucionales, como ha observado Carlos Luis Escoffié, director del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Ya que, de acuerdo con el Artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente, a la situación”.

La declaración de la fase 3 de la pandemia por parte del Gobierno Federal ha llevado a las autoridades federales y estatales a tomar medidas extraordinarias. Eso se entiende, es razonable. Pero llama la atención que en el discurso del Gobierno de Yucatán —por lo menos en el de la cápsula de vídeo del 22 de abril— no se haga mención a la protección de derechos humanos, a la Constitución o a principios democráticos —como sí lo han hecho otros gobernantes, por lo menos en sus discursos—.

Las medidas punitivas del Gobierno del Estado contrastan incluso con el discurso de las propias autoridades yucatecas respecto a que la sociedad yucateca es solidaria, tranquila, pacífica, etcétera. Hace un par de días, Mauricio Vila publicó un comunicado en el que expresa que “los yucatecos nos caracterizamos por ser solidarios y tener sentido de responsabilidad social”. Entonces, ¿por qué amenazar con castigos a una ciudadanía solidaria y responsable?

Por otra parte, aceptar las medidas autoritarias conlleva el riesgo de que los ciudadanos seamos más tolerantes con el autoritarismo, como ha escrito Antonio Salgado en este mismo espacio. Si la ciudadanía yucateca tolera estas medidas inconstitucionales ahora, ¿permitirá también medidas de estado de excepción, toques de queda, mayores atribuciones a las fuerzas de seguridad? Asimismo, Salgado observa que “no hay correlación entre la coercitividad de las medidas y su éxito”, como nos lo demuestra los casos de Nueva Zelandia, Dinamarca y Taiwán (“Vila ante la pandemia”, D.deY., 26-4-20).

Desde luego, hay que insistir en el llamado a que las personas nos quedemos en casa y que, si tenemos que salir, cumplamos con todas las medidas sanitarias. Pero amenazar con sanciones a quienes no usen cubrebocas o a las personas que tengan que compartir un vehículo de uso particular puede ser contraproducente. Sobre el uso de cubrebocas, ¿se vigilará que la población lo esté usando correctamente?, ¿es posible o deseable vigilar eso? En la única salida que hice la semana pasada, vi a muchas personas en las calles —incluyendo policías— usando incorrectamente los cubrebocas: no les cubrían la nariz o la barba o lo tenían por debajo de la barbilla o claramente se apreciaban amplios espacios a los lados.

Por otra parte, si dos o más personas que viven juntas tienen que salir a trabajar y tienen un solo vehículo, resultaría contraproducente que alguna de esas personas tenga que usar transporte público en estas circunstancias para poder trabajar. Las personas que tengan más de un vehículo podrán resolver el asunto fácilmente, lo cual se traduciría en más vehículos en las calles. En cambio, las personas que usan el transporte público se enfrentarán a unidades más llenas, cuando lo que se requiere es mayor distancia física.

Mientras que el Gobierno de Yucatán ha compartido algunas noticias y artículos sobre la conveniencia del uso de cubrebocas, no ha hecho lo mismo sobre la medida que limita la cantidad de personas en vehículos particulares. ¿En qué fundamentos se basa esta última medida?

Aguantamos con el humor, decía. Que si a partir del viernes solo se permitirá un taco de cochinita por persona o una persona por hamaca. Pero no podemos aguantar solo con el humor. O con la resignación o el desahogo. Ante las dificultades de protestar públicamente o presentar acciones legales frente a medidas inconstitucionales, que muy probablemente castigarán más a las personas en condiciones más vulnerables, lo que necesitamos es un gobierno que apueste menos por el anuncio de medidas punitivas e inconstitucionales que siembren más miedo e incertidumbre a la población, y que tome medidas más solidarias, empáticas y que protejan los derechos humanos.— Mérida, Yucatán

rodrigo.llanes.s@gmail.com

Investigador del Cephcis-UNAM