Rodrigo Llanes Salazar: Yucatán, con dominio azul

Mirada antropológica

Rodrigo Llanes Salazar (*)

Yucatán vivirá por lo menos tres años de dominio azul. En las elecciones del pasado 6 de junio, el Partido Acción Nacional (PAN) ganó 42 ayuntamientos, incluyendo el de Mérida; tres diputaciones federales y 14 diputaciones de mayoría locales.

El PAN logró un histórico “carro completo” en Mérida y, de no ser por la victoria de Jazmín Villanueva, diputada local de Morena, casi logró el “carro completo” de Yucatán.

En teoría, no me parece sano que un solo partido político tenga ese nivel de dominio en una entidad, aunque también hay que reconocer que la diversidad de partidos en el gobierno estatal, en los municipales y en el Congreso local tampoco es garantía de una mayor vida democrática en las instituciones formales. Por el contrario, muchas veces el color del partido no marca mayor diferencia en la toma de decisiones.

Tomando en cuenta lo anterior, considero que el dominio azul de los próximos tres años en Yucatán representa algunas oportunidades, pero, sobre todo, desafíos.

Oportunidades

Con el PAN ocupando el gobierno del Estado, el gobierno municipal de Mérida y un importante número de curules en los congresos federal y local, no hay pretextos para no emprender profundas reformas a problemas que desde hace décadas debieron ser atendidos, como el transporte público, el crecimiento desordenado de Mérida y la gestión del agua.

Una y otra vez, funcionarios municipales, diputados y el propio gobernador en turno llegaron a declarar que resulta complicado emprender una reforma al sistema de transporte público debido a que una iniciativa de tal magnitud requiere un enorme esfuerzo de coordinación. En cambio, han ofrecido como excusa las diferencias partidistas con los otros niveles de gobierno o poderes del estado. La competencia legal en la materia ha pasado del gobierno estatal al municipal y ha regresado al estatal. Como se dice coloquialmente, “se han pasado la bolita”. Ahora no hay excusa para tratar el tema.

Es comprensible que la agenda pública esté concentrada en un plan de reactivación económica para hacer frente a la crisis del Covid-19. La reforma del sistema de transporte público y, en términos más amplios, de movilidad urbana, debe entenderse como una parte integral de dicho plan.

Renán Barrera, alcalde de Mérida por tercera ocasión, ha prometido mayor infraestructura de movilidad urbana, un mejor transporte público, actualizar el Plan de Desarrollo Urbano y promover una ley estatal de aguas que aborde problemas como la limpieza del manto freático.

Por su parte, Víctor Hugo Lozano, ex subsecretario de Desarrollo Social y Asuntos Religiosos, quien ganó el cargo como diputado local del Distrito IV, ha declarado que promoverá adecuaciones a la ley de desarrollos inmobiliarios. Lozano figura como probable coordinador de la bancada y presidente de la Junta de Gobierno del Congreso. Como ciudadanía, debemos de exigir que funcionarios como Barrera y Lozano cumplan con sus promesas.

Algunas acciones de la actual administración en torno al problema de movilidad —la construcción de ciclovías, el uso de maceteros o la reubicación de paraderos— han provocado críticas de cámaras empresariales y otros sectores. Si bien las acciones emprendidas por la actual administración son mejorables, es necesario impulsar otras formas de movilidad —como la peatonal y ciclista— y distinguir si las reacciones de algunos sectores obedecen a la reducción de privilegios de los automovilistas o a problemas de las iniciativas de movilidad alternativa (como la inseguridad para los peatones y ciclistas). En cualquier caso, es importante que cualquier acción del gobierno municipal y del Congreso responda al bienestar de la ciudadanía y no de los intereses privados.

Por otra parte, la LXIII Legislatura estará integrada por 14 mujeres y 11 hombres, una situación inédita en el Congreso de Yucatán.

¿Acaso esta legislatura responderá a las demandas de muchas colectivas y activistas feministas que no se sienten representadas por las y los políticos institucionales?

La próxima Legislatura también se presenta a sí misma como la más diversa, no solo en términos de género, sino también con representación “indígena”. Nuevamente, la próxima Legislatura no tendrá excusas para abrazar causas relacionadas con la diversidad y los derechos humanos, particularmente LGBT e indígenas.

Desafíos

El dominio azul también nos presenta numerosos desafíos. Uno que concierne directamente al PAN, pero que nos atañe a toda la ciudadanía, es que este partido no se convierta (más, dirían algunos) en un nuevo Partido Revolucionario Institucional. Que el PAN no se vuelva en lo que criticó por décadas.

Como escribió el doctor Antonio Salgado Borge en este mismo espacio, el PAN ha atraído operadores políticos priistas, “personas con ‘estructuras’ capaces de movilizar votos masivamente”. Es deber de los contrapesos institucionales y de la ciudadanía vigilar que el dominio azul no se convierta en una nueva hegemonía de partido único.

Lo anterior nos lleva directamente al tema de la oposición. Particularmente ahora, la oposición partidista en México se encuentra en una profunda crisis. Sin mayores propuestas para erradicar la violencia, reducir la desigualdad o manejar la pandemia, los partidos de oposición han recurrido principalmente al descrédito de Andrés Manuel López Obrador.

Por otra parte, ser un partido de minoría en el Congreso no es sinónimo de ser un partido de oposición. Por el contrario, por lo menos en las recientes legislaturas, muchos partidos minoritarios han sido comparsas del partido de mayoría y del Gobierno del Estado.

En la LXIII Legislatura, Morena tendrá cuatro curules, una de ellas, la de Jazmín Villanueva Moo, de mayoría (ganó la elección en el Distrito VIII). Cuando fue diputada local entre 2015 y 2018, Villanueva Moo fue una de las pocas diputadas que se atrevió a ser oposición, cuestionando, por ejemplo, el proyecto de Escudo Yucatán, entre otras iniciativas del gobierno del Estado.

Ahora, representando al Distrito VIII, Villanueva ha declarado que la seguridad pública será un tema prioritario de su agenda legislativa. Ciertamente, esta es una de las principales preocupaciones en Umán, uno de los municipios del distrito. Pero Villanueva también debe de incorporar y posicionar en la agenda del Congreso local otros temas de gran relevancia para su distrito, como los impactos de la reindustrialización de la región, la deforestación, la contaminación del agua, entre otros.

Por su parte, Renán Barrera ha declarado que apoyará a las comisarías de Mérida por medio de la promoción de productos locales y la marca “Hecho en Mérida”, pero es urgente que el gobierno municipal y el Congreso también trabajen para hacer efectivos los derechos de autonomía de los pueblos de la región, ya sea en la elección de sus autoridades, en la gestión de su presupuesto o, simplemente, que no sean avasallados por los desarrollos inmobiliarios y comerciales.

Una de las interpretaciones de los resultados electorales de Morena en Yucatán y otras partes del país es que AMLO continúa gozando aceptación entre sectores de trabajadores y los más pobres de la población (a quienes ha priorizado en su gobierno), mientras que parte de la clase media y de sectores más escolarizados que votaron por él y su partido en 2018 han retirado su apoyo (como lo sugieren las alcaldías de Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo en Ciudad de México).

Durante su gobierno, AMLO ha descalificado una y otra vez a personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, ambientalistas, periodistas y académicas y académicos que han criticado algunas de sus acciones y proyectos (particularmente el Tren Maya). Muchas de estas personas votaron por AMLO en 2018 y es muy probable que las descalificaciones del Presidente a estos sectores le haya costado un importante número de votos.

Morena en Yucatán no debe repetir los errores de AMLO y, por el contrario, debe abrazar las causas progresistas de derechos humanos y ambientalistas en el Estado, las cuales cada vez cobran más fuerza en la entidad.

Más allá de la oposición partidista, los próximos tres años de dominio azul en Yucatán presentan un desafío para la ciudadanía, para todos los sectores que no se sienten representados por los partidos políticos en el gobierno, así como para los medios de comunicación. Es nuestra tarea lograr que iniciativas en torno al transporte público, la movilidad urbana, el desarrollo inmobiliario o la gestión del agua respondan al bien común y no a unos pocos intereses privados.—Mérida, Yucatán

rodrigo.llanes.s@gmail.com

Investigador del Cephcis-UNAM