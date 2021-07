Roger González Herrera: El papá gobierno

La tarea

Las cifras marean y resulta difícil dimensionar el valor real de las estratosféricas cantidades que el gobierno federal ha repartido y pretende repartir en Yucatán a través de sus 12 programas asistenciales.

Sobra por aquí repasar los datos que ayer publicó el Diario de Yucatán en su sección Local en la página 4; no obstante, sólo agregaré que han recibido dinero alrededor de 500 mil yucatecos entre adultos mayores, pescadores, amas de casa, estudiantes, jóvenes y campesinos. El total, hasta ahora, que se ha repartido asciende a más de 4 mil millones de pesos. Cantidad similar que se brindará en el segundo semestre del año.

La ayuda

No dudo que ese dinero que llegó a los bolsillos de medio millón de personas haya sido de gran ayuda para quienes lo recibieron y cuyo único mérito fue formar parte de un sector vulnerable de la población.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha dado un enfoque netamente asistencialista a su gestión, en otras palabras, su administración es “papá gobierno” que brinda auxilio a sus hijos (los ciudadanos) predilectos, es decir, los que están en condición de vulnerabilidad. Pero ese mismo “papá gobierno” desprecia a sus hijos emprendedores y/o que están en el sector que él denomina “clase media aspiracionista y egoísta”, los ciudadanos que han logrado por su propio esfuerzo progresar en el aspecto material. Para ellos, el gobierno lopezobradorista no tiene incentivos ni cheques mensuales.

Los votos

Y finalmente, me llama la atención un dato. En las elecciones pasadas, Morena, el partido del Presidente de la República, obtuvo en Yucatán 258,259 votos. Es decir que no todos los que reciben dinero del gobierno federal votaron por el partido de la 4T, pues aproximadamente en la mitad de los beneficiarios no influyó el hecho de que reciban un apoyo asistencial y votaron por otros partidos. ¿Quizá por el PAN, que obtuvo la mayoría de los votos en Yucatán (365,954 sufragios)?

Mucho se ha criticado a los gobiernos de todos los signos políticos el hecho de que usen los recursos públicos para saludar con sobrero ajeno repartiendo los dineros que se recaudan de los impuestos de los ciudadanos. Pero si, aun contando con todos esos miles de millones de pesos no logran consolidar a Morena entre las preferencias del electorado yucateco, quiere decir que algo están haciendo muy mal o el dinero no les alcanza.

En consecuencia, me queda una duda, ¿el “superdelegado” entrega cuentas muy malas de su gestión o Morena eligió muy malos candidatos y candidatas? ¿O se conjugaron las dos cosas? Se los dejo de tarea.— Mérida, Yucatán.

rogergonzalezh@hotmail.com

Profesor