Rostros de corrupción

En el espejo del Isstey

Marcelo Pérez Rodríguez (*)

Las investigaciones en el ámbito federal están llevando a proceso a varios altos funcionarios de sexenios pasados por corrupción de alto nivel, enriquecimiento escandaloso, complicidad con la delincuencia y millonarios saqueos de los presupuestos en las diversas dependencias.

Sin embargo, a nivel estatal la lentitud de las investigaciones es notoria ante las denuncias, informaciones y expedientes de los casos de corrupción. Se dice de exalcaldes que serían denunciados penalmente por las irregularidades y opacidad de las cuentas públicas de 2018, así como las denuncias que la Auditoría Superior del Estado ha presentado contra ex ediles de siete municipios por irregularidades en las cuentas de 2017.

Pero nada pasa. Nadie ha sido enjuiciado, ni declarado culpable, menos pisado la cárcel por estos actos de omisión, opacidad y abusos. También se mencionó que hay denuncias de ejidatarios por actividades corruptas de empleados de la Procuraduría Agraria de la entidad, además que ya tiene conocimiento el órgano Interno de Control de la Procuraduría Federal Agraria, pero hasta ahora no hay acciones en contra de esos funcionarios.

Isstey

Por el manejo de las finanzas del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del estado de Yucatán, los abusos cometidos y el saqueo indiscriminado no hay todavía culpables, menos sanciones a pesar de conocerse nombres y apellidos de funcionarios y gobernantes causantes de esta debacle económica.

Las denuncias y los expedientes están en manos de las autoridades estatales, pero no se sabe de los avances a pesar de las informaciones abundantes que surgen. Y por donde se vea todo apunta a malos manejos, deudas no saldadas, desvíos y compraventas de terrenos en busca de soluciones a los problemas financieros del Isstey por parte de la señora Ivonne, de Rolando Zapata Bello y exdirectivos del instituto.

A partir de las informaciones que se conocen la señora Ivonne Ortega dejó de pagar al Isstey $2,082 millones sin justificación, además de cobrar y no devolver las cuotas de los trabajadores. Asimismo, la entonces directora del instituto, Zacil Moguel Manzur, por instrucciones de la gobernadora, adquirió del gobierno del Estado 330 hectáreas en la carretera Mérida-Progreso.

Una adquisición de tierras que no eran necesarias, pues el Isstey estaba ya en problemas económicos graves. Sin embargo, se pagaron $332 millones de contado en 2012, cuando el gobierno de Ivonne ya le debía a esa dependencia $1,748.2 millones.

Cuando el Diario dio a conocer esta venta millonaria en 2014, el entonces director del Isstey, Ulises Carrillo Cabrera —ya en el gobierno de Rolando Zapata Bello, pero también alto funcionario con la exgobernadora— expresó que los terrenos ya costaba en dos años unos $412.8 millones “algo mucho mejor que cualquier otra inversión de mercado financiero. En ese sentido no hay daño patrimonial…hay utilidad real para el instituto”.

Asimismo, el estratega Carrillo Cabrera diseñó un proyecto también de terrenos para el pago atrasado de cuotas durante el gobierno de Zapata Bello. Un fideicomiso en donde el gobierno le donó casi 2,700 hectáreas en Ucú, de la reserva territorial del estado. Aquí se impulsaría un proyecto inmobiliario en donde el instituto “sería socio y recibiría parte de las ganancias”.

¿Beneficiados?

Pero el Isstey cinco años después no ha salido de su agonía económica, pues los terrenos siguen igual y, de acuerdo con las autoridades, la venta no será fácil. ¿Quiénes entonces sí recibieron parte de esas ganancias como “socios” y se enriquecieron con esos ingeniosos proyectos que no ayudaron a resolver las finanzas de esa dependencia?

Rolando Zapata no sólo no resolvió el problema del Isstey, al tratar de proteger a su amiga y comadre, sino que dejó también una deuda de 173 millones de pesos por concepto de cuotas que su gobierno cobró, pero no las depositó en las arcas del instituto.

A pesar de los problemas financieros que se anunciaron desde el gobierno de Ivonne, el dinero seguía desapareciendo al paso de los años, sea por los malos manejos, remodelación de propiedades del instituto para seguir sangrando la endeble economía o se otorgaban pensiones a funcionarios sin los años legales de servicio.

Las autoridades estatales y el mismo gobernador tienen un compromiso muy grande con la sociedad en el caso del Isstey. Hay que investigar a fondo esos nombres y apellidos que surgen ante las negligencias, abusos, malos manejos y desvíos escandalosos en la administración de los fondos de esa dependencia.

Como un gran espejo, el Isstey refleja inevitablemente y a cada momento los rostros de exdirectivos, exfuncionarios y de dos exgobernadores que, de una u otra forma, fueron los artífices de la debacle económica de este instituto.— Mérida, Yucatán

marpero53@yahoo.com.mx

Profesor

