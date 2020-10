Rubén Osorio Paredes: Donación y usufructo

Rubén Osorio Paredes (*)

A don José le gustaría delegar en vida sus propiedades; de hecho la casa donde vive con su hija mayor ha pensado dejársela a ella.

Aunque no la cree capaz, él no deja de pensar que una vez que le done la casa a su hija, ésta lo pueda sacar o se sienta relegado por ya no tener derechos sobre la casa.

¿Qué puede hacer don José, si lo que quiere es donar la casa a su hija pero con la certidumbre de que él todavía la puede vivir?

La “donación con usufructo” básicamente consiste en que los dueños de una propiedad hacen una donación a favor de otros (generalmente se hace de padres a hijos) pero se reservan el usufructo, es decir el uso de la casa mientras viva.

El usufructo es posesión, uso y disfrute de la casa, mientras que el propietario tiene el dominio sobre la cosa, pero no ostenta la posesión.

Quien tiene el usufructo de una casa puede actuar casi como si fuera el dueño, pero sin serlo (puede habitar la propiedad, alquilarla a terceros y quedarse con el alquiler, etc.).

El mecanismo funciona entonces así: la hija queda como titular de la propiedad pero don José se queda con el usufructo, que generalmente es gratuito y de por vida.

Cuando muera don José, la propiedad que ya está a nombre de la hija ya puede ser utilizada por ella, con lo cual no hace falta hacer la sucesión.

Sin embargo, esto también significa que si después de la donación los padres quieren vender la propiedad para comprar otra, tienen que pedirle la firma a su hija, que es la dueña jurídica de la propiedad (la que figura como tal en el Registro de la Propiedad).

Esta figura tiene sin duda sus pros y contras; su utilización dependerá de la situación y circunstancias de cada familia.

Por tanto, estimado lector, es bueno que usted conozca otras opciones además del tradicional testamento, así a la hora de elegir cómo delegar sus bienes para después de su muerte tenga a su alcance las más amplia gama de posibilidades que el derecho proporciona para cada situación.

¿Y usted, ya sabe quién se quedará con sus bienes?— Mérida, Yucatán.

juridicofacil@hotmail.com

RUBEN OSORIO

Doctor en Derecho, titular del despacho Rubén Osorio & Asociados