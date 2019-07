Rubén Osorio Paredes: “Unión libre” y pensión

Rubén Osorio Paredes (*)

Como ya hemos escrito en columnas anteriores, el concubinato es la unión de dos personas que libres de matrimonio hacen vida en común como si fueran esposos durante dos años, o antes si tuvieron hijos en común derivado de dicha relación. Es lo que coloquialmente se conoce como “unión libre”.

Ahora bien, el concubinato genera derechos y obligaciones recíprocos y la pensión alimenticia no es la excepción, pues tiene como base la solidaridad que debe manifestarse entre las personas con algún vínculo familiar, la cual puede subsistir una vez disuelta la relación familiar, en virtud de la imposibilidad de uno de los miembros del grupo de allegarse alimentos por sí mismo.

Dado que la familia, más que un concepto jurídico es un concepto sociológico, queda claro que el concubinato constituye una relación familiar. En tal sentido, cuando termina dicha relación los exconcubinos tienen derecho a una pensión alimenticia siempre que durante el concubinato quien solicita dicha pensión no haya adquirido bienes propios, se haya dedicado solo al trabajo del hogar o al cuidado de los hijos, o bien, que con los bienes con los que cuente, no pueda responder a sus necesidades básicas, que carezca de éstos o que no pueda trabajar.

En todo caso el juez debe tomar en cuenta las siguientes circunstancias: La edad y el estado de salud de la concubina o del concubinario; la posibilidad de acceder a un empleo; la duración del concubinato; los medios económicos de uno y otro, así como de sus necesidades.

Así, para la procedencia de la pensión alimenticia entre exconcubinos, se deberá atender a las posibilidades de quien debe pagar la pensión, las necesidades de quien deba recibirla, la capacidad para trabajar de éste y su situación económica.

El pago de la pensión subsistirá por un tiempo igual al que duró la relación de concubinato y en tanto el que reciba la pensión no contraiga nupcias o se una en otro concubinato.— Mérida, Yucatán.

juridicofacil@hotmail.com

RUBEN OSORIO & ASOCIADOS

Abogado, titular del Despacho Rubén Osorio & Asociados