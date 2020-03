Salud y economía: Difícil equilibrio

Ante la contingencia sanitaria

Freddy Espadas Sosa (*)

“No tiene porqué haber escasez de alimentos porque hay abasto suficiente, y no tiene que haber carestía. Vamos a estar pendientes de que no se afecte al consumidor…que nadie se aproveche de esta crisis”, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

Durante la gira de trabajo que realizó el viernes 27 de marzo por el estado de Nayarit, el presidente de la República expresó de manera enfática que era necesario proteger la economía popular ante la emergencia sanitaria que vive el país.

El Ejecutivo federal refirió que en México, desafortunadamente, más de la mitad de la población económicamente activa se encuentra en la informalidad, es decir, que incontables jefes y jefas de familia se buscan la vida día a día como pueden; por tal razón, expresó su preocupación por cuidar esta economía de la que dependen millones de mexicanos. Se trata “de todas esas actividades de la gente humilde, de la gente pobre, de los que viven al día, los que diariamente consiguen su sobrevivencia”.

Al abundar en su planteamiento, el Presidente señaló que habría que buscar el equilibrio porque si la economía se para por completo entonces habrá más sufrimiento: “Cuidar la salud, desde luego, es lo más importante en la vida, pero también (debemos) cuidar nuestra economía, porque si ésta se nos cae mucho, pues va a haber pobreza y ya sabemos que esa pobreza también produce desgracias”.

La reconocida sensibilidad social de AMLO cobra singular relevancia frente al plausible dilema al que se enfrentan tanto el gobierno como la sociedad en su conjunto ante la emergencia generada por la expansión del Covid-19: ¿Debe paralizarse la mayor parte de la actividad económica para centrarnos totalmente en la atención a la contingencia sanitaria, enfatizando la protección de la salud y la vida de los mexicanos?

Sobre este delicado predicamento, el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell —vocero autorizado del gobierno federal para la contingencia sanitaria— explicó en una entrevista con El País que el Estado mexicano busca cuidar también la parte social junto con la parte de la crisis sanitaria: “Queremos tener un equilibrio, un balance entre las medidas que son correctas desde el punto de vista de la ciencia y de la metodología de la salud pública, sin vulnerar, hasta donde sea posible, a las personas con las economías más debilitadas” (D.Y., 27 de marzo, Nacional, p. 8).

Como puede colegirse, para los principales dirigentes políticos, técnicos y sociales del país resulta del todo difícil encontrar ese equilibrio entre la protección invariable a la vida y la salud exigida por la emergencia en curso y el necesario cuidado de las actividades económicas de las que dependen millones de familias en situación de alta vulnerabilidad en materia de ingreso-consumo.

En medio de la situación de emergencia en que vivimos, es evidente que no pueden paralizarse diversos sectores de la economía como la producción de los artículos de consumo indispensable (sobre todo los productos alimenticios). En esta tesitura, no cabe aplicar medidas extremas que tiendan a paralizar o cerrar micro negocios como panaderías, molinos y tortillerías, fondas y farmacias populares, pollerías, carnicerías, pequeñas tiendas, mercados de abasto popular, modestas obras de albañilería, talleres, etc., ya que de estos miles de establecimientos dependen tanto los individuos que trabajan en ellos como las incontables personas que se abastecen de los bienes y servicios indispensables para la diaria sobrevivencia.

Reiteramos: ante la grave emergencia que afrontamos, no es nada fácil equilibrar el binomio salud-economía. Para el control y contención de la pandemia en curso, la estrategia aplicada por el gobierno federal y los gobiernos estatales ha sido valorada como efectiva por la propia Organización Mundial de la Salud (ver “El Universal”, 25 de marzo), por lo que la población habrá de seguir las indicaciones que emiten día tras día las autoridades sanitarias del país, sin caer en el pánico ni mucho menos en el desánimo y la desesperanza.

En el terreno de la economía y el consumo populares, es indispensable articular varias medidas, como el anunciado pago anticipado de las pensiones a 8 millones de adultos mayores; es urgente un plan de apoyo a los productores agropecuarios y a las micro y pequeñas empresas por parte de los gobiernos federal y estatales, así como la postergación de pagos por préstamos bancarios personales y empresariales, la posposición del pago de impuestos como el IVA, etc.

Las grandes empresas, siempre consentidas por el sistema dominante, deben apaciguar su sed de ganancias y, en su caso, restringir su actividad, manteniendo los empleos y garantizando el pago de sus salarios a los trabajadores en condiciones de aislamiento social.

Finalmente, es de exigirse que la consabida voracidad de los capitalistas comerciales no se desboque y se traduzca en un injustificado aumento en los precios de los artículos de amplio consumo popular.

Sostenemos que en medio de la contingencia que nos atribula, resulta inmoral y nada cristiano incurrir en prácticas especulativas y de acaparamiento tan sólo para embolsarse alevosamente millonarias ganancias adicionales, a costa de la angustia y del sufrimiento de las grandes mayorías populares. Al tiempo.—Mérida, Yucatán

Doctor en Educación. Director de la Universidad Pedagógica Nacional en Yucatán

