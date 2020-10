Salvador Humberto Padilla Morales: Una amistad que es inolvidable

Con mucho cariño y respeto para las señoras Berta Eugenia Losa Ponce y Diane Marie Fries Williams

Al pasar la cotidiana visita matutina a los pacientes hospitalizados en mi sala, entró una joven enfermera y discretamente me dijo: doctor Padilla, tiene usted una llamada telefónica urgente de Mérida. El doctor Villalpando, jefe del servicio, que nos acompañaba, alcanzó a escuchar y me dijo: “acuda rápido, yo me hago cargo”.

Al regresar me preguntó: “¿Algo grave Salvador?”. “Confidencial. Se lo tengo que comunicar personalmente cuando terminemos”.

Ya en su pequeña oficina del segundo piso del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional del IMSS, situado en la avenida Cuauhtémoc de Ciudad de México, nada más él y yo, me preguntó: “¿De qué se trata Salvador?”. “Maestro, la llamada fue del doctor Eduardo Patrón Amador, quien estuvo aquí con nosotros como alumno durante su residencia en Cardiología, y apenas se le entregó su diploma de especialista. Regresó a Mérida porque le esperaban su consultorio privado y su plaza en la T1 Mérida del IMSS en Yucatán”. “Sí, claro, su paisano, que hizo tan buen papel como alumno residente con nuestro equipo y ahora lleva muy buena labor en Yucatán”.

Pues resulta que Eduardo es el cardiólogo de cabecera del subdirector general del Diario de Yucatán, quien es portador de una cardiopatía isquémica coronaria. Tuvo hace unos meses un pequeño infarto al miocardio, que le permitió la sobrevida, con los cuidados de Eduardo y la esposa de don Carlos, Bertita. Él ya está trabajando, pero a jornadas pequeñas, no aquellas de 20 horas, cuando se fumaba cuando menos tres cajetillas de cigarros por día.

“Bárbaro, qué tabaquismo —sigue Salvador— ; pues Eduardo ha observado en el seguimiento clínico y electrocardiográfico del caso que, a pesar del magnífico tratamiento y su radical cambio de vida, pues ya no fuma, está en una dieta estricta, en su peso ideal y sin medicación diabética, don Carlos amerita una valoración hemodinámica y según los resultados tal vez quirúrgica. En Mérida aún no contamos con estos procedimientos. Se le propuso a la pareja Houston, Cleveland, el Instituto Nacional de Cardiología, algunas instituciones privadas capitalinas y nuestro Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional. Don Carlos contestó: No se hable más del asunto. Nos vamos al IMSS de México pero con varias condiciones: mi cardiólogo de cabecera allá debe de ser el doctor Salvador Padilla Morales, no romper los protocolos del hospital de ustedes y mucha discreción”.

El doctor Villalpando comentó: “Magnífica la decisión que tomó el paciente y sobretodo elegir nuestra sala. No le veo ningún inconveniente a sus primeras peticiones, pero en donde vamos a tener problemas es en mantenerlo en secreto. Es imposible, y tú sabes que al tener en tu pabellón a una personalidad de esa categoría, a quien hay que hacerle todos los estudios especializados, tiene que estar enterado el director del hospital, los jefes de servicios, bueno, tú sabes cuántos. La noticia se va a regar de inmediato. No te llame la atención que veas asomarse a visitarlo al mismo Director General del IMSS nacional. ¿Para cuándo será es eso?”.

“Mañana en el vuelo que llega a Ciudad de México a las 11:30 horas”. “¡Vámanos Salvador!, nos tenemos que poner listos desde este momento. Ahora mismo me voy a hablar con el Director del Hospital. El doctor Jorge Escudero de la Peña es nuestro amigo y seguro nos va a ayudar. Por favor espera las instrucciones”.

Al día siguiente, a las 13 horas, don Carlos Rubén Menéndez Navarrete y su esposa Bertita Losa ya estaban instalados en el cuarto de distinción de nuestro segundo piso. Desde luego, la primera visita fue la del Jefe del Servicio del segundo piso de Cardiología, el doctor Javier Villalpando, para poner todos nuestros servicios e instalaciones a la atención de su salud. Don Carlos le dio las gracias, le reiteró sus peticiones y la súplica de no alterar nuestros protocolos por tratarse de él. Al rato ya estaba el Director del Hospital, el doctor Jorge Escudero de la Peña, y al día siguiente ya estaba allá el Director General del IMSS a nivel nacional manifestándole lo mismo. La respuesta de don Carlos a cada uno de ellos fue siempre la misma: a mí trátenme como a cualquiera de sus pacientes y les agradezco sus finas atenciones.

Al día siguiente le fuimos a practicar la visita clínica de rutina y al terminar les pidió a todos dejarnos solos a los tres: él, su esposa Bertita y yo. Me dijo textualmente: “Doctor Salvador Padilla, desde éste momento seremos entre nosotros tres: Carlos, Bertita y Salvador. Olvidémonos de los títulos y cargos y hablemos claro: estoy aquí porque los trabajadores de mi empresa son derechohabientes del IMSS y nosotros los empresarios también, así es que yo por convicción atiendo mi salud en la misma institución que mis empleados. Con respecto al hecho de que pedí que fueras tú mi cardiólogo de cabecera, fue porque eres nacido en Yucatán y conozco tus inquietudes de regresar a nuestro estado con el fin de elevar el conocimiento, el tratamiento y la prevención de las enfermedades cardíacas. Sé todo esto porque el doctor Eduardo Patrón me ha dicho que conversaba mucho contigo acerca de estos planes a tu regreso. Además me enteró de tu extenso y sobresaliente currículum dentro de la cardiología nacional y extranjera. Por todo lo último yo te digo que tienes la obligación de comenzar desde ahora mediante artículos para el Diario usando un lenguaje simple, sin academia, que entienda el público en general sobre la importancia de las enfermedades y su prevención al combatir los factores de riesgo”.

“Bien Carlos, le respondí, tú sabes que yo nunca he abordado los temas en el ámbito que tú quieres”.

“Pero yo sé que puedes”, me interrumpió, “y por eso ya ponte a escribir el primero, que espero verlo publicado antes de irme de acá. No tienes otra salida: dos cuartillas y media, doble espacio y a máquina de escribir” (aún no había computadoras).

Me fui haciendo al olvidadizo pero diario me lo recordaba: “Dame lo que me debes”, y yo le respondía: “mañana”.

Hice algunos bosquejos manuscritos y le iba dando largas al paso de los días, pero a él y a Bertita no se les pasaba un momento en que apenas me veían me forzaban más. “Es tu obligación y tienes que hacerlo”.

Se le practicaron todo tipo de estudios especializados incluyendo el cateterismo coronario para saber qué arterias estaban afectadas y cuáles eran abordables para una cirugía de puente aorto-coronario. Para que todo esto sucediera usamos varios días y ante la insistencia de la pareja de mi escrito yo me la pasaba dándole largas al asunto hasta que el día previo a su cirugía, me dijo: “Mira, dame lo que tengas escrito”.

“Pues Carlos con mucha pena, lo único que tengo es esto que es manuscrito”. “Dámelo”, realizó una lectura rápida y me dijo: “Mañana me opera el doctor Xavier Palacios Macedo, que es el jefe de la División de Cirugía y según me han enterado ustedes es un magnífico cirujano reconocido internacionalmente. Él ha sido muy claro, me ha explicado lo que intentará hacer, pero al momento de estar enfrente de mis coronarias, tendrá la última decisión de qué procedimiento seguir, y ha sido muy sincero. No me garantiza nada. De manera que mañana a éstas horas yo quizá ya no exista en este mundo”, volteó a ver a Bertita y le pidió: “Manda este manuscrito al Diario para ser impreso en letras de molde y que se publique el primero de varios artículos que Salvador va a escribir para su sociedad, que tanta sed tiene de estas medidas preventivas para las cardiopatías”.

Fue operado, se puso muy grave en el postoperatorio, pero salió adelante en una semana y media después de las terapias intensivas e intermedias, y ya lo teníamos en su cama en el segundo piso. Desde luego que yo estaba con él al pie del cañón diario, pendiente de su evolución, pero todos los días me decía: “no creas que se me ha olvidado lo que me debes”.

Aún en el hospital, un día entró al cuarto muy feliz Bertita y le dijo: “Carlos, cada día estás mejor, pero ahora te vas a sentir orgulloso” y le extendió un ejemplar del Diario de Yucatán en la sección Local. Estaba publicado mi primer artículo sobre Hipertensión Arterial y en una carta aparte le comentaban que había sido un éxito. Los lectores pedían la continuación porque querían saber más, y habían entendido el lenguaje usado que me había dado mucho trabajo. “¿Qué te dije Salvador? Ahora ya estás comprometido, no conmigo, sino con tus lectores. Cuando menos dos entregas a la semana y tú ya sabrás si los traicionas, porque con el Diario no tienes ningún compromiso ni el Diario contigo, porque tu aportación es social y no comercial”.

En otras palabras: ni un centavo de sueldo. Así fue como comencé a escribir para el público en general aun viviendo en la capital.

Al final de la primavera de 1979 me dieron mi carta de traslado de mi base como cardiólogo a la ciudad de Mérida, y yo continuaba con mis entregas al Diario. Ya instalado en el Hospital Juárez en el turno vespertino, pedí por teléfono una cita con don Carlos y me la concedió de inmediato. “Cuéntame Salvador: ¿Cómo te sientes? ¿Te tratan bien? ¿Ya acomodaste a tu familia?”.

“Sí Carlos, todo está en orden”.

Y después de una charla de casi treinta minutos nos despedimos con un: “Salvador, esta es tu casa y en cualquier momento que algo necesites ya sabes el camino. A Bertita le va a dar mucho gusto, nuestra dirección y teléfono de casa son tales. Visítennos”. Afortunadamente nunca le tuve que pedir ayuda, y cuando abrí mi primer consultorio privado en Mérida me concedió de inmediato otra plática en su oficina para informarle. Quedamos en vernos cada vez que pudiéramos porque tanto él como yo estábamos muy ocupados.

Apenas formamos la Sociedad Yucateca de Cardiología de Yucatán, invitábamos a su editorial y nos mandaba reporteros con fotógrafo para publicar nuestros trabajos sin costo alguno. Sobre todo en los cambios de mesa directiva y cuando realizábamos nuestras Jornadas Cardiológicas del Sureste, que eran de proyección local, nacional e internacional. El Diario nos apoyaba mucho. La Sociedad Yucateca de Cardiología tuvo un gran amigo: el doctor Carlos Zamora Gonzales, del Instituto Nacional de Cardiología (INC). Cuando el doctor Zamora fue presidente de la Sociedad de Internos y Becarios del INC y posteriormente cuando fue presidente de la Sociedad Mexicana de Cardiología, yo fui integrante muy activo de ambas directivas y organizamos unos congresos internacionales muy relevantes.

Cuando yo era presidente de la SYC por segunda vez, al mismo tiempo Director General del DIF estatal, además de atender a mi consultorio particular, le pedí a Carlos una entrevista que me concedió como siempre, de inmediato, y le dije que me era imposible continuar con mis entregas periódicas al Diario. Él lo comprendió perfectamente y me dijo: “Ya sabes que mientras yo sea el Director del Diario de Yucatán las puertas estarán siempre abiertas para lo que quieras escribir… y que sigan tus éxitos”.

De ahí en adelante nuestra amistad siguió siempre muy cordial, nos visitábamos una o dos veces al año, y él siempre me despedía con un: Seguimos esperando tu regreso a las columnas del Diario.

Médico cardiólogo

