Sanción electoral

Estado (de) Derecho

Por Jorge I. Buenrostro Almanza (*)

El pasado 14 de diciembre, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió desechar el Recurso de Reconsideración SUP-REC-1370/2021, interpuesto por el gobernador Mauricio Vila Dosal, con la intención de controvertir la sentencia del Juicio Electoral de la Sala Regional de Xalapa (SX-JE-188/2021) que, a su vez, confirmaba la acreditación de la difusión de propaganda, considerada como gubernamental en periodo electoral, mediante diversas publicaciones en las redes sociales del mandatario, contenida en el Procedimiento Especial Sancionador (PES-016/2021) resuelto por el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán.

La difusión de las publicaciones en redes sociales que motivaron los recursos y los juicios antes descritos están relacionados con: 1) obras e inversiones de capital privado en el Estado, 2) aspectos relacionados con la señalética de la ciclovía en Mérida, 3) la participación del gobernador en el Congreso Mundial 2021-2022, organizado por Agencia Internacional de Medio Ambiente (ICLEI México), entre otras.

Los magistrados de la Sala Superior, como he referido al inicio, desecharon el Recurso de Reconsideración, toda vez que el mismo no cumplió con los requisitos exigidos para su estudio, es decir, la sentencia impugnada no contenía un análisis de constitucionalidad o convencionalidad ni alguna interpretación sobre el alcance de un principio o precepto constitucional.

El 15 de diciembre de 2021, la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante la Oficina de Actuaria, notificó por cédula a las partes dicha resolución.

La sanción que en su caso corresponda al titular del Poder Ejecutivo del Estado recae ahora en los diputados integrantes de la LXIII Legislatura, toda vez que las autoridades electorales, en el caso particular, únicamente están facultadas para acreditar la existencia de las posibles infracciones cometidas, que, en este caso, de acuerdo con la sentencia del Tribunal Electoral de Yucatán, se dieron en el contexto de la difusión de diversas publicaciones en el periodo de campaña electoral del proceso 2020-2021.

Por tanto, corresponde al Congreso del Estado emitir la sanción que los legisladores estimen conveniente de acuerdo con la conducta acreditada por la autoridad electoral.

¿Reincidencia?

También es necesario señalar, de forma objetiva y respetuosa, que los cuestionamientos de algunos actores políticos sobre la reincidencia del Licenciado Mauricio Vila Dosal merecen ser analizados, particularmente por una sanción que se le impuso antes de pedir licencia como alcalde del municipio de Mérida, aunque, sin perder de vista, que estamos frente a dos conductas de diversa índole.

Lo anterior, puesto que la primera sanción se da en un contexto de acudir a un acto proselitista en un día catalogado como hábil, mientras que la segunda, está relacionada con la difusión de información gubernamental en periodo electoral. De cualquier forma, corresponderá a los legisladores analizar esa circunstancia y tomar la decisión.

Otros casos.

De acuerdo con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, existen otros dos casos relacionados con la difusión de propaganda gubernamental en periodos prohibidos por parte de titulares de los Poderes Ejecutivos de otros estados.

El primero, corresponde al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a quien la Sexagésima Cuarta Legislatura de ese estado, lo sancionó con una amonestación pública, la cual fue publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas el día 30 de septiembre de 2021, que deriva del Procedimiento Especial Sancionador (SRE-PSC-169/2021).

Dicha infracción se dio por la difusión de propaganda considerada como gubernamental, durante en el proceso de la realización de la Consulta Popular organizada por el INE, sobre el esclarecimiento de las decisiones tomadas por los expresidentes de México.

El segundo caso es del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, a quien, por similares circunstancias, es decir, por la difusión de propaganda considerada como gubernamental, en sus redes sociales en medio del proceso de la Consulta Popular ya mencionada, se ordenó al Congreso del Estado de Jalisco que emitiera la sanción que corresponda.

Las resoluciones de este caso, derivan de los Recursos de Revisión del Procedimiento Especial Sancionador SUP-REP-445-2021 y su acumulado SUP-REP-446-2021, así como el Procedimiento Especial Sancionador SRE-PSC-171/2021.

