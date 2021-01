¿Se equivocó la OMS?

Los días claves en la declaración de la pandemia

Rosa Aracely Quiñones Sánchez (*)

¿Qué es más valioso para una nación: la salud de su pueblo o su economía? ¿Una nación podría ser tan egoísta ocultando información valiosa para no perder dinero? ¿Un organismo internacional encargado de velar por la salud mundial podría ceder fácilmente a presiones de una sola potencia?

Justo hace un año (30 de enero de 2020) la Organización Mundial de la Salud (OMS) encendía las alarmas del mundo al declarar que un virus que causaba muertes por neumonía atípica en la ciudad china de Wuhan constituía una emergencia de salud pública de importancia internacional.

En ese momento las naciones comenzaron a decretar medidas para evitar la propagación de una enfermedad que generaba miedo e incertidumbre. Más de un mes después, 11 de marzo, el organismo declara la pandemia y se desata el caos global.

Fronteras cerradas, cuarentenas estrictas, ciudades desiertas, hospitales rebasados y cadáveres en las calles fueron escenas que acapararon los titulares de las noticias en todo el mundo. Luego, líderes mundiales al verse rebasados por una emergencia nunca antes vista comenzaron a culparse unos a otros, mientras las principales farmacéuticas y universidades del mundo trabajaban a marchas forzadas para descubrir la preciada vacuna.

El conflicto político en torno al virus que más acaparó las portadas fue el protagonizado por el ahora expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, el líder chino, Xi Jinping, y la misma OMS. Trump en más de una ocasión acusó al organismo de actuar de forma negligente al principio de la emergencia sanitaria. Aseguró que la OMS inclusive protegió a Pekín, y retiró a Estados Unidos del organismo, situación que el nuevo presidente estadounidense Joe Biden ya revirtió.

Es muy bien sabido que al exlíder estadounidense le gusta hacer acusaciones sin presentar pruebas, pero analizando bien algunos datos, los señalamientos de Trump podrían tener algo de congruencia.

Una de los reproches que más ha hecho Trump a la OMS es su tardanza al emitir la declaratoria de emergencia sanitaria de alcance internacional. Cabe mencionar que para emitir dicha declaratoria no solo se toman en cuenta situaciones sanitarias, tristemente también influye la cuestión económica y política, ya que la medida cataloga al país en cuestión como una amenaza para el resto del mundo. La demás naciones podrían emitir medidas extremas como cerrar fronteras o aislar a la nación afectada, para proteger a sus pueblos. Al cerrar fronteras se paraliza el comercio y el turismo, asestando un duro golpe económico.

El proceso para emitir la emergencia sanitaria de alcance internacional se realizó por medio de un Comité de Emergencia de la OMS que se reunió en varias ocasiones, generando hasta cierto punto confusión con respecto a la gravedad del virus.

La OMS ya tenía conocimiento del virus desde el 31 de diciembre de 2019, pero no declara la emergencia sino hasta el 30 de enero. Durante ese mes el organismo realizó investigaciones y reuniones para determinar la gravedad de la situación. Un mes, este período de tiempo no llamaría tanto la atención si no fuera por un pequeño detalle, más bien un gran detalle: el Año Nuevo Lunar chino.

Durante la celebración de Año Nuevo se lleva al cabo la mayor migración mundial: los ciudadanos chinos que viven en el extranjero se toman una semana de vacaciones para regresar al gigante asiático, al igual que aquellos que trabajan en las grandes ciudades regresan a sus provincias, todo para recibir el año en familia, como marca la tradición.

Fechas claves

Los días 22 y 23 de enero de 2020, el director general de la OMS, Tedros Adhanom, convoca a un comité de emergencia para evaluar si la enfermedad constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional. A pesar de que ya se había demostrado la transmisión entre seres humanos, los miembros independientes de dicho comité, procedentes de distintas partes del mundo, no logran alcanzar un consenso, y piden que se les convoque de nuevo en un plazo de 10 días, una vez que reciban más información.

En resumen, la transmisión de humano a humano no era amenaza necesaria para declarar una emergencia internacional, así que los chinos y el mundo podrían seguir con sus planes. Como estaba previsto, el 25 de enero comenzó el Año de la Rata, millones de ciudadanos chinos viajaron de regreso a sus ciudades de origen para celebrar con sus familias, acudir a ceremonias en templos cerrados y festivales al aire libre. Algo casi imposible hoy día debido a la alta amenaza de transmisión que estos sitios representan.

Para el 28 de enero, una delegación de la OMS encabezada por el director general viaja a Pekín para reunirse con los dirigentes chinos, conocer la respuesta de ese país ante el brote, y ofrecer la asistencia.

Conforme pasan los días, la situación sigue empeorando, lo que obliga al director general de la OMS a convocar de nuevo al Comité de Emergencias, antes de los 10 días de plazo y solo dos días después de notificarse los primeros casos de transmisión limitada del virus entres humanos fuera del gigante asiático. El Comité llega a un consenso y recomienda a Tedros declarar la emergencia. El 30 de enero de 2020 el director del organismo declara la emergencia de salud pública de importancia internacional, una medida que confirma la gravedad y los riesgos de esta situación.

Es resto es una historia que todos conocemos, los ciudadanos chinos y turistas regresan a sus hogares después de pasar una temporada en el gigante asiático. El virus se comienza a esparcir a gran velocidad por todo el mundo, siendo Italia uno de los primeros países en ver cómo su sistema sanitario colapsaba.

Para el 11 de marzo la situación alcanza dimensiones críticas y la OMS declara pandemia, el mundo comienza un período de cambios, lucha y adaptación.

La actuación de la OMS y China genera muchas interrogantes, ya que si analizamos las fechas, eventos y las advertencias, podría parecer que el organismo se esperó al último momento para declarar la emergencia y así permitir que China celebrara su Año Nuevo Lunar.

La migración que se llevó al cabo durante ese período esparció el virus por todos lados. Tal vez si la declaratoria hubiera llegado antes, el virus no se habría esparcido de manera tan rápida, dando tiempo a gobierno y científicos para conocer investigar más sobre el Covid-19.

No podemos asegurar que Pekín presionó a la OMS para retrasar la declaratoria de emergencia, pero la actuación del gobierno nos da mucho qué pensar; actualmente China ha puesto trabas al comité de expertos que viajó al gigante asiático para investigar el origen del virus. Origen que parece ser animal, aunque algunos expertos han sugerido fue creado en un laboratorio. La OMS no descarta ninguna posibilidad.

Si comparamos la pandemia de Covid-19 con la emergencia causada en 2015 por el ébola, nos podemos dar cuenta de que la migración representa un papel importante para las dimensiones de la crisis. El ébola surge en zonas muy aisladas de África y el Covid-19 en una de las naciones más visitadas y en una época de altos niveles migratorios. Ahora bien ¿Se imaginan que la declaratoria se hubiera emitido antes del Año Nuevo Lunar?

Los que sí es claro es que esta pandemia nos ha enseñado que la salud pública y la economía van de la mano; sin dinero no se puede acceder a los servicios de salud y una población enferma no produce. Naciones pobres no puede comprar vacunas para su pueblo, mientras países como Canadá ya han asegurado la inmunización de toda su población.— Mérida, Yucatán.

