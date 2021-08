¿Se hará justicia?

Polémico caso judicial

En estos días hemos sido testigos de un drama que, para dos de sus actores, no fue sino tragedia —que ha causado asombro e indignación en la opinión pública— y dio inicio cuando una adolorida madre, Dora María Ravelo Echevarría, denunció que su hijo José Eduardo Ravelo Echevarría, un joven veracruzano que había venido a trabajar a la entidad, recién había muerto a causa de los golpes y la violación de que fue víctima por un grupo de policías dependientes del Ayuntamiento de Mérida, lesiones de las que, en primera instancia, no lo quisieron atender en el Hospital O’Horán de Mérida.

El suceso ha dado lugar a una intensa discusión alimentada por la fama que cargan los cuerpos policiacos no sólo de Yucatán sino de todo el país de usar los métodos más incivilizados para interactuar con personas a las que encuentran vulnerables.

Hemos visto, varias veces, que, por ejemplo, una de las policías a la que muchos consideran ejemplar en todo México, la de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, adolece del mismo vicio que otras y carga en su haber la muerte de personas detenidas en buen estado de salud.

Se ha sabido de casos en los que policías paran en la calle a personas por su forma de vestir o llevar cargando una maleta o un maletín, a las que extorsionan para soltarlas, violentando sus garantías constitucionales. Por eso es que cuando circularon las primeras versiones de este caso, nadie dudó que fuera cierto que el joven fue detenido por “parecer sospechoso”.

Esta versión, sin embargo, fue desvirtuada por la aparición de otro actor en la escena: el taxista Gabriel Acosta Várguez, de la ruta Tekax-Mérida-Tekax, quien afirmó ser el que llamó a la policía porque el joven, aparentemente, drogado, lo agredió con un piedra causándole una herida, y ser testigo de la detención.

“Tres policías lo agarraron y lo esposaron”, aseguró el testigo. “Fuimos (él y otro testigo) al lugar donde lo detuvieron, el chavo opuso resistencia y le doblaron la mano para esposarlo. No lo golpearon, no le dieron puñetazos ni golpes en ese momento de la detención”, expresó cuando un reportero lo entrevistó y confirmó la versión ante el juez de la causa (D. de Yuc., 12-08-21).

Otros videos que se han hecho públicos no permiten sacar, sobre su base, conclusiones acerca de la causa de la muerte porque no se ven golpes ni mucho menos violación alguna por parte de sus captores. Hay uno, puesto a circular una vez que el juez de Control, Rómulo Antonio Bonilla Castañeda, había resuelto ya la no vinculación de los 4 policías acusados por el crimen, en el que se observa, sí, un trato rudo al detenido, sobre todo, cuando un policía le pone una rodilla en alguna parte del cuerpo y, luego, otros lo arrastran a una celda, pero no se alcanza a ver golpiza alguna o violación.

Sin embargo, es un hecho innegable que hubo golpes y violación, pues el médico legista de la propia Fiscalía del Estado así lo certificó y, posteriormente, en el dictamen de la necropsia, otro médico lo corroboró. El asunto es, entonces, determinar quién o quiénes fueron los autores de los hechos y cuándo y dónde ocurrieron las acciones, aunque no estén registrados en videos. El juez, al explicar por qué no procedió en contra de los cuatro policías acusados argumentó que una de las pruebas a favor de los policías es que la víctima, antes de morir, mencionó “características de sus agresores” que hablan “de una corporación distinta a la de la Policía Municipal”.

“Aunque haya mil videos, dos mil videos, lo que le hicieron a mi hijo sigue siendo violación y homicidio, no importa quién haya sido. Exijo justicia y que se llegue hasta las últimas consecuencias”, ha clamado la madre de la víctima. Se quejó también de que a su hijo no lo quisieron atender en el O´Horán cuando quizás una atención a tiempo le hubiera salvado la vida, “sino hasta que la Fiscalía General del Estado envió un dictamen médico y apoyó a la mujer con una ambulancia para el traslado del muchacho a la clínica”.

Está en entredicho la imagen de quienes tienen a su cargo el gobierno de la ciudad, Renán Barrera, y el estado, Mauricio Vila. O resuelven las instituciones de ambos este caso, con apego a la verdad y la justicia, o sus honras quedarán manchadas. Uno por tener a su cargo a una policía 4 de cuyos miembros fueron acusados —a los que, es cierto, debe defender, si tiene la convicción de su inocencia, pero aportar pruebas, si las tuviere, de su culpabilidad, en caso dado— y el otro por ser el responsable de que funcione bien la Fiscalía y llegue a hasta las últimas consecuencias en la búsqueda de la verdad.

Llegar a la verdad es un exigencia social como lo es que se terminen para siempre las prácticas recurrentes que tienen las policías de maltratar a los detenidos y, más aún, practicar la tortura, por carecer de la formación adecuada.

Mientras no haya en quienes gobiernan un estado o un país voluntad política para terminar con estas prácticas, como es obvio que no la ha habido en nuestro estado, hechos como éste y como los que antes se han dado bajo las administraciones estatales, la actual y anteriores, no terminarán.

En el ámbito nacional, se han tomado ya medidas para combatir la tortura. “El Estado mexicano no quiere, no desea, no acepta ninguna confesión bajo tortura, repudiamos la tortura, no queremos tortura en México, bajo ninguna circunstancia se acepta la tortura”, expresó el presidente López Obrador, en una de sus conferencias matutinas. Pero en nuestro estado, como la cotidianidad demuestra, seguimos en el medioevo. Hasta que este caso les ha estallado a los indolentes e irresponsables gobernantes yucatecos.

El anuncio de la Fiscalía General de la República de que, por iniciativa propia, intervendrá para esclarecer el caso y fincar las responsabilidades correspondientes es una buena noticia no sólo porque evitará que el interés político de quienes administran la justicia en nuestro estado evite que se conozca la verdad, sino porque demuestra que se terminaron los tiempos del hacer y deshacer en las entidades con la vista gorda del gobierno nacional en turno.— Mérida, Yucatán.

