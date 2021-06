Propedéutica electoral para 2024

Por Rolando Armesto Walkhoff (*)

Para las elecciones de 2024 se necesitan más pobres. No es que México no cuente ya con una buena cantidad de pobres, o que la pandemia no haya caído como “anillo al dedo” para incrementarlos, pero nunca sobran pobres para asegurar una amplia victoria electoral.

En las pasadas elecciones quedó claro que aquellos que reciben subsidios votan mayoritariamente por el gobierno que los otorga. Ciudad de México fue un ejemplo claro en el otro sentido, las alcaldías con mayor nivel económico votaron en contra de Morena. Sin embargo, entre los beneficiarios de los programas sociales, Morena obtuvo el 55% de los votos, mientras que la oposición sólo alcanzó el 31%.

No estoy diciendo que sólo los pobres votan por Morena, muchos otros lo han hecho y lo seguirán haciendo, pero cada vez serán menos, pues “la mula no era arisca, la hicieron a palos”. Un ejemplo son las palabras de AMLO respecto al accidente de la línea 12 del metro:

“En el caso de lo de la línea del Metro, los más afectados, Iztapalapa, Tláhuac, gente humilde, trabajadora, buena, entiende de que estas cosas desgraciadamente suceden y ahí no impacta política, electoralmente; sin embargo, en las colonias de clase media, media, media alta, ahí sí”.

Por eso el presidente debe estarse preguntando ¿qué se puede hacer para impedir que los pobres se vuelvan clase media? (Es decir, que se vuelvan “aspiracionistas, egoístas y con el deseo de triunfar a toda costa”, según sus palabras). Lo primero es lograr que no puedan mejorar su nivel de vida por sí mismos. Se necesita que dependan de las ayudas que reciben, y que las alternativas educativas y productivas se minimicen, porque sólo así se puede impedir que la gente humilde se vuelva clase media.

Aquel proverbio chino “Regala un pescado a un hombre y le darás alimento para un día, enséñale a pescar y lo alimentarás para el resto de su vida” es, si lo analizamos con cuidado, un proverbio “neoliberal”, pues da prioridad a la iniciativa individual por encima del estado benefactor. Enseñar a una persona a pescar significa educarla, lograr que sea autónoma y competente, y eso representa un peligro para los partidos que dependen de clientelas electorales, pues la libertad económica es el primer requisito para la libertad electoral.

Por eso es importante para los programas sociales que el sistema educativo funcione mal y que aquellos que nacieron en condiciones de desventaja no puedan vencer estas dificultades gracias a una educación que los libere del yugo de la pobreza, permitiéndoles ascender en la escala económica y social. Es preciso destinar cada año menos dinero a la educación, y dejarla en manos del CNTE y SNTE, quizá los sindicatos del sector educativo más corruptos del mundo.

En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2021 se propone un presupuesto educativo de 836 mil 400 millones de pesos (mdp), que implicaría un crecimiento nulo para el gasto educativo, respecto al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020. Además de ello, el presupuesto educativo proyectado se caracteriza por la ausencia de una estrategia de atención a la educación a distancia por la Covid19 y por la eliminación de 13 programas presupuestarios (CIEP).

López Obrador exalta las virtudes morales que engendra la pobreza: “el pueblo sabe ser fraterno, solidario, bondadoso…” 30/10/2020.

Pero se equivoca, sólo la pobreza voluntaria es fuente de virtudes. La pobreza obligatoria favorece siempre la envidia, el odio, el rencor y la lucha de clases, que a su vez da origen a la delincuencia y a la violencia.

San Francisco de Asís optó por la pobreza, después de su conversión espiritual, y renunció a todas las riquezas que le ofrecía su padre biológico. Comprendió que renunciando a éstas podía recibir, con mayor plenitud, las riquezas espirituales que el desapego permite y que provenían de su padre celestial: “Deseo poco, y lo poco que deseo lo deseo poco” decía Francisco. Pero esta pobreza voluntaria es diametralmente opuesta a aquella que no se escoge, a la que te ves sometido por las condiciones económicas y sociales del lugar donde naciste, y por la falta de oportunidades que un deficiente sistema educativo te impone.

En México, sin embargo, puedes recibir una dádiva del gobierno que te permita vivir un poquito mejor y, si tienes buena memoria a la hora de emitir tu voto, puedes seguirla recibiendo. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador planea destinar 303,982.9 millones de pesos a 11 programas sociales para 2021, lo que significa un aumento de 3.6% respecto de lo aprobado para este año, entre los que se encuentran la Pensión para Adultos Mayores, Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. Lo cual deja claro que los subsidios directos aumentan mientras que la inversión productiva y educativa disminuyen.

El presidente Salinas de Gortari sabía muy bien cómo funcionaba esto de comprometer el voto, por eso creó el programa “PRONASOL” que dirigía Luis Donaldo Colosio, y gracias al cual alcanzó en las elecciones intermedias de 1991 resultados sorprendentes a favor de su partido: 58 diputados adicionales, llegando así a 320, respecto a las elecciones de 1988.

López Obrador, antiguo priista, logró aprender del presidente Luis Echeverría el populismo discursivo de la izquierda, que mantiene contentos a los intelectuales inconformes que siempre aspiran a la utopía terrenal; y de Salinas de Gortari comprendió la forma de crear programas de asistencia social aún más eficaces que el PRONASOL. El único requisito era tener abundancia de pobres, pues de esa manera se podía ejercer el amor al prójimo en una forma material contundente: dándoles dinero. Y a cambio de esa “solidaridad” el gobernante recibiría el agradecimiento que se materializa en el voto. Respuesta que también es la expectativa de que estos apoyos continúen.

Decía San Agustín: “Hipócritas, es mejor que ninguno sea miserable a que tú hagas misericordia, porque el que por querer hacer misericordia desea que haya miserables, cruel misericordia es la que tiene” (La Ciudad de Dios, San Agustín).

Pero López Obrador, que se dice cristiano, seguro recuerda aquellas palabras de Jesús que dicen: “ pobres los tendréis siempre con ustedes…” ( Marcos 14:7) y tal vez entendió que esto no era un mal sino un bien, y que si los pobres eran inevitables, lo mejor sería entonces que fueran muchos, apoyarlos, y tuvieran derecho al voto.

Pero para incrementar la pobreza no sólo se necesita debilitar el sistema educativo, también es preciso no invertir en el desarrollo de México. En 2019, un año antes de la pandemia, la inversión productiva alcanzó una baja de 6.9%. Pero estas políticas deben estar acompañadas de una disminución en la confianza para reducir también la inversión privada:

“En 2019 la inversión privada representó el 18.2% del PIB, mientras la pública el 2.7%. Para la inversión privada está proporción es la más baja desde el 2014 y el peso de la inversión pública como porcentaje del PIB fue la más baja desde 1999, cuando ésta representaba apenas el 2.4% del PIB mexicano.” (Animal político 03/2020).

La lógica económica del gobierno parte de la intención “nacionalista” de que al fortalecer al Estado y a sus monopolios eléctrico y petrolero se pueden liberar recursos para destinar a los programas asistencialistas.

Estas son las palabras del presidente López Obrador el pasado 18 de febrero:

“Necesitamos fortalecer a Pemex y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, rescatarlas, porque las estaban destruyendo de manera deliberada para dejarles el mercado de los energéticos a las particulares, a las empresas particulares nacionales y sobre todo extranjeras”.

De ahí la aprobación de la ley monopólica respectiva a favor de las industrias del Estado (Diario Oficial de la federación, 09,03,2021).

Quien simplifica ve sólo un pedacito de la realidad. Quienes ven en el capital y los capitalistas la fuente de todos los males olvidan que el capital humano ha alterado la ecuación original. Hoy la principal fuente de riqueza es el conocimiento. Detrás de cada empresa triunfadora y de cada artista, escritor o deportista no sólo esta el dinero sino también el valor del capital humano que, lejos de ser el explotado, frecuentemente se lleva la mayor parte de la riqueza generada. Marx nunca vio venir “la tercera ola del conocimiento” y sus discípulos todavía no la han visto llegar.

No dudo, sin embargo, que por mucho que se quisiera desarrollar el capital humano, y al parecer no se quiere, tendría que existir un período de transición en el cual los subsidios continuarían para los más pobres, los discapacitados, y los de edad más avanzada. Pero estos recursos, si se quisiera una verdadera imparcialidad, tendrían que estar administrados por un instituto autónomo como el INE, y no por un gobierno que hace un uso electoral de un dinero que no le pertenece a favor de su Partido y que lo maneja de forma discrecional. Si algún día muere la incipiente democracia mexicana será por este uso partidario y clientelar de los recursos asistenciales del Estado.

No tengo dudas de quién ganará las elecciones de 2024, lo hará Morena por un amplio margen. La duda, como cuando el PRI era el partido hegemónico, no es quién ganará las elecciones, sino quién será el próximo presidente. Es el renacimiento del dedazo. Y no olvidemos que el presidente López Obrador siempre tendrá un As bajo la manga. No necesita extender su mandato o reelegirse para continuar en el poder. Si las circunstancias lo ameritan, su esposa será la candidata de su “partidazo”, como solía llamarse al PRI.

Si el pueblo bueno y sabio votó por la hija de Salgado Macedonio, ¿por qué no habría de hacerlo por la esposa del presidente? Y así extendería su mandato por la vía horizontal (con el silencio cómplice de Felipe Calderón y Margarita Zavala que pretendieron hacer lo mismo).

Y por último me pregunto, para despertar su curiosidad, ¿por quién habrá votado Emilio Lozoya?— Mérida, Yucatán.

Director general de Librerías Dante