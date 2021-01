Seguir cantando

Cada quien sabe por qué se calla...

José Antonio Ceballos Rivas (*)

Hace poco más de un año y con motivo de nuestras bodas de plata, un entrañable amigo nos regaló, a mi esposa y a mí, un canario.

Le pedí a mi amado nieto y tocayo que lo bautizara, que le pusiera nombre:

—“Picrito” —le puso—.

No me fue tan sencillo aprenderme ese nombre. Pero finalmente lo hice y lo primero que hago desde entonces al despertar, es darle a él los buenos días y conversarle de algunas cosas mientras le arreglo la jaula.

Y siempre, mientras le cambio el alpiste y el agua, su hojita de lechuga, su rebanada de pepino verde y de manzana, él me responde mirándome a los ojos y piando levemente.

Una vez que lo cuelgo en su lugar de la terraza, protegido del aire fuerte y del sol directo, ya me voy a lo demás de mis quehaceres y él, unos pocos minutos después, comienza su recital de cantos impresionante en volumen, en variedad y en belleza.

Sucedió que a mediados del 2020, sin ninguna razón aparente, “Picrito” dejó de cantar. Yo sabía que cuando cambian de plumaje, normalmente lo hacen así. Y me esperé. Pero pasaron varios meses y aún con plumas nuevas, él continuaba en silencio.

Le consulté a mi amigo y también investigué de otras posibles causas. Que si por mala alimentación, que si por alguna alguna enfermedad de virus, que si por sus uñas largas, que si por un susto o estrés, que si por esto o por aquello...

Al comprobar que no era por nada de eso, lo dejé en paz. Cada quien sabe por qué se calla —pensé— y tiene todo el derecho de “guardar silencio” y por el tiempo que quiera.

Y así se fue que la segunda parte de ese 2020, año de la pandemia, de la distancia social, del uso del gel antibacterial, de los cubrebocas, de los saludos sin apretones de mano, sin abrazos y sin besos…transcurrió también sin los cantos de nuestro canario.

Como seguramente y al igual que muchos más, yo perdí en esos largos y dolorosos meses, a muchos colegas, a condiscípulos, a gente conocida, a familiares de amigos queridos y a varios de mis propios y grandes amigos. A un muy querido compadre y, justo para cerrar el año con broche de saña, a mi inolvidable y queridísimo sobrino Efraín y a mi entrañable amigo y hermano don Armando Manzanero.

El miércoles 16 de diciembre, como un regalo al cumpleaños de Fabiola, uno de mis amores más grandes y mientras con todas las disposiciones y precauciones sanitarias desayunábamos con ella, “Picrito” se soltó a cantar después de muchos meses de no hacerlo.

En el primer día del nuevo año 2021, lo primero que hice, como todos los días, fue atenderlo. Y mientras lo hacía, le conversé una vez más de algunas cosas. En esta ocasión, de mi gran tristeza y mi gran nostalgia de los últimos días. Él me miraba y piaba como nunca dejó de hacerlo.

Al colgarlo en su lugar de siempre, volvió a sus cantos. Y como era día inhábil y no tenía ni prisa ni compromisos de ningún tipo, me senté y me quedé a disfrutarlo observándolo y escuchándolo durante un largo rato. Así, hasta que caí en la cuenta de lo que me estaba diciendo:

—¡Hay que seguir cantando!

—De acuerdo, ya entendí —le dije—.

Y entonces me levanté, le di las gracias y dispuesto a “seguir cantando”, a seguir viviendo, me metí a bañar.— Mérida, Yucatán.

jacer50@hotmail.com

Médico y escritor