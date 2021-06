Semáforo amarillo

La luz al final del túnel

Edgardo Arredondo Gómez (*)

La paciencia y la perseverancia tienen un efecto mágico ante el que las dificultades desaparecen y los obstáculos se desvanecen —John Quincy Adams

Como escena salida de un filme de terror, en fechas recientes se difundieron imágenes de lo que acontece hoy día en la India.

Si nos horrorizamos con lo visto en los inicios de la pandemia en Italia, España, en las calles de Ecuador, nos seguimos sorprendiendo con lo que ocurre en Brasil, lo que están sufriendo los hindúes es de dimensiones dantescas.

Los cadáveres incinerados en plena vía pública o en improvisadas fosas. La gente peleando por leños para calcinarlos. Muchos cargando a sus muertos prácticamente sin protección.

El país asiático había ocupado un cuarto lugar en número de defunciones y en esta poca agraciada carrera desbancó a México del tercero, para posteriormente disminuir sus cifras y caer de nuevo al 4to lugar.

Lo que estamos viendo ahora es el efecto claro, conciso y macizo de la llamada tercera ola, descrita por los epidemiólogos de la OMS, al parecer más letal y de mayores estragos, ensañándose con población más joven.

Pero recordemos que hace apenas unas semanas, miles de personas cumplieron con el ritual de aventarse al río Ganges (por cierto uno de los más contaminados del planeta) obviamente sin nada que recuerde a la sana distancia. Las autoridades de Haridwar, en el estado de Uttarakhand, en la parte norte de la India, esperaban a 2.5 millones de personas para el Maha Shivratri, un día de baño en las aguas sagradas del Ganges durante las festividades del Kumbh Mela, con una duración de seis semanas.

En estos actos masivos, sin ofender a nadie, que a veces rayan en el fanatismo religioso, que buscan la purificación del alma y de alguna manera se pide a las deidades que esta pesadilla termine, esto que parece ser una especie de ofrenda humana termina siéndolo, pues literalmente las muertes se han desatado porque en todo el país, las medidas se fueron relajando; una nación que pasó del extremo de caerle a varillazos al que no tenía cubrebocas, hasta tolerar este tipo de actos.

Otros países con prácticas religiosas caracterizadas por grandes peregrinaciones y tumultos como los musulmanes, suspendieron estas grandes concentraciones.

En el caso de México, en octubre del año pasado a mucha gente le importó poco las medidas de restricción y atiborraron la iglesia de San Hipólito cargando a sus imágenes de san Judas Tadeo, eso sí, algunos santitos con el cubrebocas, y afortunadamente la iglesia católica intervino, fijó postura y la gente entendió la necesidad de evitar las peregrinaciones a la basílica de Guadalupe o la representación del viacrucis en Iztapalapa.

Se habla que en México no tendremos una tercera ola, y aquí queda claro que muy difícil lo habrá, porque nosotros hemos tenido una curva epidemiológica tan plana que lo que podrían advertirse son picos o rebrotes, pero es claro que cuando se aplican las medidas correctas hasta esto se puede evitar.

Es bien conocida la gran antipatía que se profesan Claudia Sheinbaum y Hugo López Gatell, hay que decir en reconocimiento a la jefa del Gobierno, que las medidas implantadas en la CDMX con menos resultado y apego en el Estado de México por parte del gobernador Del Mazo, lograron controlar la pandemia con base en la aplicación de pruebas rápidas, aislamiento, restricción de eventos masivos, uso obligatorio de cubrebocas al menos en las dependencias del gobierno de la ciudad, y ni qué decir la buena estrategia de vacunación empezando por el portazo en las narices a los “siervos de la nación”, algunas medidas que cuanta oportunidad tuvo el malogrado Zar antiCovid externaba su descontento; vimos lo que sucedió cuando Claudia Sheinbaum fue obligada a amarrarse las manos para no activar el semáforo rojo en el repunte del año pasado y vemos lo que ocurre cuando las autoridades sanitarias locales hacen su trabajo.

En Yucatán, desde mi humilde punto de vista, la pandemia se manejó en términos generales con acierto. El umbral que permitió llegar al semáforo amarillo ha tenido un sustento firme en los números del control epidemiológico; el mérito de no retroceder, ni adelantar, de saber aguantar a pesar de las fuertes presiones por el aspecto económico tienen su compensación, la disciplina de la sociedad es crítica, pero también lo es el libre accionar para tomar las medidas requeridas por las autoridades locales.

Es claro que cuando las autoridades sanitarias locales toman el control, los resultados están a la vista. En la campaña de vacunación para adultos mayores en Mérida fue todo un éxito.

El retraso inexplicable de la Federación para otorgar las vacunas contrastó con la estrategia impecable, pero hubo algo más las vacunas sobrantes se comenzaron a aplicar a personas de 59 años y algunas más, al personal sanitario no vacunado, rezagado y no contemplado por la Federación (llámese personal sanitario no institucional) y así vimos las filas en el siglo XXI y otras sedes en busca del remanente, como también pude observar a médicos jóvenes, muy probablemente residentes de nuevo ingreso.

Además al presidente de la República ya se le olvidó que por indicaciones suyas las plazas de admisión a la residencia para especialidad se elevó este año a más de 10 mil médicos, que entraron en marzo y no están contemplados, a pesar de que están ya en Instituciones del Sector Salud.

Bien, por las autoridades locales y no se trata de pedir perdón en lugar de pedir permiso. La salud es un derecho de todos los mexicanos y no podemos estar atados a medidas mezquinas por la eventual utilización de las vacunas con fines políticos.

No tengo la menor duda que la estrategia de vacunación orquestada desde el principio por las autoridades estatales hubiera traído una mejor optimización del recurso. El éxodo de mexicanos a vacunarse al extranjero, el saltarse la fila, más que un acto de gandallismo se convirtió en tema de supervivencia.

Avanzamos a amarillo: ¡excelente!, pero insisto, hay que tener la misma precaución: “si estás en amarillo, compórtate como si estuvieras en naranja, no te salgas del patrón que te ha dado resultado, aunque ya estés vacunado”.

Las vacunas por sí solas no garantizan por completo el control de la pandemia, caso reciente el de Chile con mayores vacunas aplicadas que en México y una aparente tercera ola.

Como sea, parece ser que la luz al final del túnel es más nítida.— Mérida, Yucatán.

arredondo61@prodigy.net.mx

Médico y escritor