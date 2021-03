Sí a la ciclovía. “Argumentos” insostenibles

Antonio Salgado Borge (*)

Si nos atenemos a lo que dicen algunos empresarios y sus aliados, todas las yucatecas y los yucatecos tendríamos que oponernos a la ciclovía instalada en Paseo de Montejo por el gobierno del estado en coordinación con el Ayuntamiento de Mérida.

Tres organizaciones que dan voz a empresarios, y que por cierto comparten entre sí a algunos de sus integrantes o reciclan internamente a sus presidentes, son quienes encabezan las críticas a esta obra. Se trata del Consejo Coordinador Empresarial Turístico de Yucatán, la Fundación Paseo de Montejo y la recientemente proyectada Coordinadora Ciudadana de Yucatán.

En este artículo presentaré seis argumentos y exabruptos en contra de la ciclovía de Paseo de Montejo que han surgido desde esas organizaciones, o desde personas afines a sus causas, y mostraré que no pasan el más mínimo estándar de rigor intelectual.

(1) El argumento de la mala implementación. Uno de los argumentos en contra de la ciclovía de Paseo de Montejo consiste en aludir a su supuesta mala planeación o implementación. Por ejemplo, para el arquitecto Fernando Alcocer Ávila, integrante de la Coordinadora Ciudadana de Yucatán, la ciclovía “no tiene un proyecto ejecutivo, se improvisa día tras día como se ve en la construcción y demolición de algunos tramos de construcción en Paseo de Montejo”.

Dado que no cuento con los conocimientos técnicos para hacerlo, no es mi intención evaluar la calidad de este proyecto. Sin embargo, no es necesario contar con estos elementos para desarticular el argumento de la mala implementación. Para ello basta con notar de que de la idea de que x cosa está mal planeada o hecha no se sigue que esa cosa no tenga razón de existir.

En consecuencia, de este argumento lo más que se puede derivar es que el gobierno tendría que rediseñar o perfeccionar la ciclovía de Paseo de Montejo, asumiendo los costos económicos y políticos que ello implica. Si se pretende rechazar esta ciclovía por medio de la razón, mejores argumentos son necesarios.

(2) El argumento de la prioridad. Otro argumento empleado por quienes se oponen a la ciclovía de Paseo de Montejo pasa por afirmar que están completamente a favor de las ciclovías, pero que en otras partes de la ciudad son más necesarias que en esta avenida. Jorge Carrillo Sáenz, integrante de la Coordinadora Ciudadana de Yucatán y presidente del Consejo Coordinador Empresarial Turístico de Yucatán y de la Fundación Paseo de Montejo, es una de las personas que ha expresado públicamente este argumento.

El problema es que el argumento de Carrillo Sáenz tampoco tiene mucho sentido, pues no implica que haya que retirar la ciclovía que tanto ha molestado a algunas personas. Y es que, bajo esta lógica, el gobierno eventualmente terminaría de instalar las ciclovías “prioritatias”, es decir, en algún punto tendría que tocar el turno a la ciclovía de Paseo de Montejo.

En consecuencia, bastaría con que el gobierno admitiese que se equivocó al darle prioridad a ese sitio por encima de otros para tirar este argumento a la papelera, cerrar la discusión y dar vuelta a la página

(3) El argumento de la falta de necesidad. Este argumento se inicia con la premisa de que pocos ciclistas utilizan Paseo de Montejo. La idea de fondo es que del hecho de que en x sitio no se utilice la bicicleta como medio de transporte implica que en ese sitio no es necesario instalar una ciclovía. No conozco estadísticas confiables del uso de bicicleta en Paseo de Montejo; lo que un hotelero “ve” desde su hotel entra en el terreno de las anécdotas, y “hechos” no es el plural de “anécdotas”. Sin embargo, no es necesario conocer estos datos para darse cuenta de que el argumento de la falta de necesidad comete el error de poner el carro por delante de los caballos.

Y es que uno bien podría responder que el hecho de que las condiciones correctas para usar la bicicleta en una calle anteceden al uso de este medio de transporte en la misma. Esto es, que el poco uso de bicicleta en una ruta se debe, al menos en parte, a que hay demasiados vehículos o dificultades de otro tipo.

La objeción anterior aplica para cualquier calle, pero es particularmente relevante en el caso de Paseo de Montejo. Y es que no estamos hablando de cualquier avenida, sino de la principal y más emblemática calle de la ciudad. Habilitarla para que pueda ser utilizada por más personas que tienen en la bicicleta su principal medio de transporte, en consecuencia, es hacerla accesible para quienes utilizan este medio.

(4) El argumento del turismo. Otro argumento empleado para oponerse a la ciclovía de Paseo de Montejo consiste en afirmar que ésta sería dañina para el turismo. De acuerdo con Jorge Carrillo Sáenz, la ciclovía sería un obstáculo para los autobuses de turismo y en su lugar el gobierno debería pensar en “embellecer” la avenida.

Hay dos problemas principales con este argumento. El primero es que “embellecer” una avenida no excluye la posibilidad de instalar ciclovías; es decir, el hecho de que se haga una cosa no excluye la posibilidad de hacer la otra. Más adelante regresaré a este tema.

El segundo y más importante problema es que buena parte de las acciones de gobierno genera ganadores y perdedores. Los empresarios turísticos sin duda se benefician de que los autobuses se detengan frente a sus comercios, pero esto no es necesariamente lo que genera el bien mayor. Para ser claro, el bien mayor tendría que incluir la corrección de asimetrías históricas y ser viable.

Si para que el Paseo de Montejo pueda ser disfrutado por todas las personas cuyo medio de transporte es la bicicleta los autobuses tienen que detenerse en otro sitio, y si los turistas tienen que caminar unos pasos adicionales, que así sea. Por ponerlo en otros términos el “perjuicio” generado por la ciclovía es pequeño y particular en comparación de su beneficio.

(5) El “argumento” de la fealdad. Algunas personas han expresado que la ciclovía “afea” Paseo de Montejo y que quita su esplendor a esa avenida. Aunque esta afirmación no es propiamente un argumento, vale la pena revisarla brevemente para exponer lo que implica.

Notemos primero que es sumamente complicado juzgar objetivamente la fealdad o la belleza. Por ejemplo, algunas personas pueden considerar estéticamente placenteros los maceteros que ha instalado el gobierno, otros pueden considerarlos feos —confieso que, en lo personal, lo que se ha hecho hasta ahora no me parece feo—. Además, incluso si podemos hablar de la “fealdad” de la obra ello tampoco implicaría la necesidad de removerla. El gobierno sólo tendría que “embellecerla”.

Ahora bien, si la queja no es que la ciclovía en sí misma “afea” a Paseo de Montejo sino una forma de alegar, indirectamente, que las personas que utilicen bicicleta sobre las mismas “afearán” esta avenida, estaríamos ante una lógica clasista y totalmente deplorable. Esto no se ha dicho públicamente, pero a veces da la impresión de que se camina sobre una línea sumamente delgada cuando se utiliza el “argumento” de la fealdad.

(6) El “argumento” del derecho. Para el empresario Ricardo Dájer Nahum, propietario de un hotel en Paseo de Montejo y exfuncionario de gobiernos priistas, “lo que hacen en Paseo de Montejo es contrario al principio de derecho… los que tienen el derecho de decidir somos los meridanos, somos nosotros, este derecho no vamos a permitir que nos lo arrebaten”. Esta declaración parece ser más un exabrupto que un argumento. Sin embargo, para no dejar algún cabo suelto, vale la pena revisar posibles respuestas.

En primer lugar, esta queja parte de la base de que un grupo de personas tienen derecho a decidir sobre los derechos de otro grupo. Pero todos los seres humanos en Yucatán deben contar con las condiciones necesarias para movilizarse, sin importar que otro grupo esté en desacuerdo con esta movilidad. Sería un despropósito catedralicio que ciudadanos que se transportan en automóvil tengan el derecho de establecer las condiciones de quienes se transportan en bicicleta.

En segundo lugar, la queja de Dájer Nahum refleja la rabieta central detrás de todo el proyecto de la Coordinadora Ciudadana de Yucatán, respaldado por la Fundación Paseo de Montejo: el hecho de que el gobierno no los consultó al momento de decidir implementar la ciclovía.

En realidad, esta molestia es producto de un privilegio tan largo como inmerecido. Es decir, de años en que distintos gobiernos, por alianzas políticas o económicas, ponían los intereses de un puñado de empresarios por encima de las leyes o de los intereses de las personas más vulnerables. Es necesario reconocer que, al menos en este caso, el gobierno del estado ha roto con este ciclo.

Finalmente, si la idea de “derecho” es que se ha violado el proceso legal necesario para construir la ciclovía, como asegura la Coordinadora Ciudadana, esto tendría que resolverlo la autoridad competente. Esta organización, como cualquier otra, está en todo su derecho de ampararse. Está por verse si su demanda es considerada fundada.

Conclusión

Los principales argumentos o rabietas empleadas para oponerse a la ciclovía de Paseo de Montejo no se sostienen. El Consejo Coordinador Empresarial Turístico de Yucatán, la Fundación Paseo de Montejo, la Coordinadora Ciudadana de Yucatán, o cualquiera que esté en contra de esta obra tendrá que encontrar razones mucho más sólidas, racionales y sensatas para mostrar su impertinencia.

En consecuencia, el gobierno del estado, en colaboración con el ayuntamiento, hace bien en mirar hacia delante a pesar de los golpeteos y las pataletas. Haber puesto el interés de mayorías sobre el interés de un puñado de personas encumbradas es un acierto del gobierno de Mauricio Vila que no debe ser regateado. Ojalá no sea la última vez que vemos algo semejante en este sexenio.— Edimburgo, Reino Unido

asalgadoborge@gmail.com

@asalgadoborge

Candidato a doctor en Filosofía (Universidad de Edimburgo). Maestro en Filosofía (Universidad de Edimburgo) y maestro en Estudios Humanísticos (Itesm)