¿Sientes enojo? ¿Qué vas a hacer?

Lourdes Casares de Félix (*)

Ahora más que nunca es importante manejar nuestras emociones para hacer frente a estos tiempos difíciles. Quiero compartirte unas reflexiones que escuché de la maestra Nancy Soto Gómez en su plática de Inteligencia Emocional, ya que puede ser de gran ayuda en esta etapa de incertidumbre y temor colectivo que se está viviendo en México y el mundo entero.

Es comprensible que sintamos frustración de no poder hacer cosas que hacíamos antes sin ninguna restricción para evitar contagios de Covid 19; entendible que sintamos ansiedad por el futuro; evidente sentir impotencia por no poder trabajar como antes; en fin, que miles de sentimientos se arremolinan en nuestro ser siendo causa de una gran variedad de emociones arduas de digerir.

Las personas estamos dotadas de inteligencia y hay que saber usarla para resolver los problemas que se nos presentan y desarrollar conductas que nos permitan adaptarnos a estos nuevos cambios de nuestro entorno y acoplarnos nosotros mismos. Por tanto, no debemos permanecer estancados en las emociones sino procesarlas para mantenerlas positivas y equilibradas, y puedan así adaptarse a las circunstancias y nos permitan tomar decisiones adecuadas y convenientes para nosotros.

Es el momento de analizar cómo es nuestra relación con la familia, con el trabajo, nuestra salud, economía, desarrollo personal, relaciones sociales, y atender cada uno de estos espacios para estar en armonía. Conociendo qué es lo que nos hace feliz, tendremos la motivación para emprender conductas saludables para uno mismo y para los demás.

Claro está que no podemos tener control de lo que pase afuera y a nuestro derredor, pero sí de lo que está dentro de mí. Si hay ira o enojo, no hay que quedarse como víctimas ni dejarnos atrapar por esa emoción. Hay que transformarla en una fuerza emprendedora que nos lleve a realizar acciones que provoquen bienestar.

La mayor violencia

La maestra Soto indica que la mayor violencia es la autoviolencia, el no respetarte, no atenderte. Hay que estar en nuestra mejor versión para no permitirlo.

Si atendemos las emociones que nos perturban y amenazan con destruirnos, podremos alcanzar serenidad, tranquilidad, armonía y plenitud para fluir, confluir e influir. Hablando en términos de jardinería, sería como cultivar un jardín para que florezca y habría que eliminar la hierba mala. Esto se refiere a no dejar que la cizaña, las críticas negativas, el desaliento y falta de reconocimiento sean obstáculos en nuestros planes. Mantener a distancia envidias, embrollos y manipulaciones.

Para el manejo de emociones es importante expresarlas asertivamente, aceptar los sentimientos sin juzgarlos y ser compasivos con uno mismo y los demás. Respetar pero sin permitir que te dañe. La capacidad de relacionarse satisfactoriamente con los demás, gestionar conflictos, comunicarse claramente e influir en las personas son herramientas sociales que debemos desarrollar.

Para una cultura de paz se requiere el esfuerzo de cada quien y no estar en guerra con uno mismo. Parece sencillo pero si se atiende el tema transformaría a la sociedad entera.— León, Guanajuato.

