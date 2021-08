Similitudes entre Afganistán y Yucatán

Ver, oír y contar

La mujer tiene unos ojos deslumbrantes, ¡uf! Su belleza en general impacta y atrae las miradas; detiene el tránsito, como dicen.

Ataviada con un conjunto verdeolivo bordado de hojas blancas que le confieren cierto toque de sobriedad y modernidad, de moda y formalidad, sin perder la intención publicitaria, sus rasgos semejan a los de una actriz cotizada de Bollywood.

El escote es discreto, solo un guiño. Complementa el atuendo con un ajuar de joyas que aparentan ser de oro. No es de extrañar que mujer de ojos tan bellos sea la imagen aspiracional de las afganas.

Recordemos cómo se las gastan las mujeres de esa región cuando de ojos hablamos; todos hemos visto la portada que National Geographic lanzó en 1985 mostrando el rostro de una niña de ojos insuperables: era afgana. ¿Alguien recuerda una portada de la revista que no sea esa? Su nombre es Sharbat Gula y la foto es de Steve McCurry.

Sin embargo, lo que más impacta de la foto de la modelo del vestido verdeolivo en una tienda departamental no es su belleza ni el tamaño gigantografía de la imagen, sino el hombre que con un rodillo bañado en pintura blanca comienza a cubrirla. Su tarea es, ante la imposibilidad de borrarla, cubrirla por completo y evanescer para siempre la imagen de la mujer libre, la fémina aspiracional para las afganas, que ahora deberán volver al recato severo impuesto por el Talibán.

Mientras eso ocurre en el centro de Kabul, en el aeropuerto de la misma ciudad un avión Hércules de la armada estadounidense avanza al ralentí para tomar pista, abriéndose paso entre cientos de afganos que corren a su lado con la vana esperanza de subir o quizás de acercarse, aunque sea un poco, al sueño de libertad y alejamiento del Talibán.

Después de estas escenas de impacto, Joe Biden expuso que su país dio a los afganos todas las oportunidades para determinar su propio futuro pero no tuvieron la voluntad de pelear por él. “Las tropas estadounidenses no deben luchar y morir en una guerra que las fuerzas afganas no están dispuestas a luchar por sí mismas”, sentenció.

Lejos de construir, pues, los afganos se enfrascaron en estériles conflictos internos, confiados en que el american way of life, el de las chicas bellas en los aparadores de las tiendas y los centros comerciales, permanecería por siempre. En vez de pelear por un país unificado y democrático (lo que eso signifique cuando hay una ocupación occidental), se enzarzaron en una lucha entre tribus, casi todas surgidas de los muyahidines —de los que alguna vez se deprendieron los nacientes Talibanes— luego de expulsar al ejército soviético a finales de los ochentas. Los Talibanes se fortalecieron a principios de los noventas y lo demás es historia.

En un didáctico, paladeable artículo en “The New York Times”, Eric Nagourney relata que después de la expulsión soviética, “la alegría causada por esa victoria duró poco, ya que las distintas facciones se enfrentaron y comenzaron a luchar por el control. El país cayó en el caudillismo y en una brutal guerra civil”.

Y la historia lo ha confirmado una y otra vez: cuando las facciones se pelean el único que gana es el tercero al acecho. Y, créanme, siempre lo hay.

La situación que atraviesa hoy Afganistán y sus antecedentes son una luz de alarma, un poderoso llamado de atención para el panismo yucateco actual. Asistimos a una lucha de facciones, de tribus dentro de un mismo partido. La confrontación feroz entre los ocupantes de los palacios municipal y de gobierno no hará más que dejarle la mesa puesta a ese tercero al acecho, a quien cada uno puede endosarle el nombre y las siglas que guste.

Por su actualidad, empleamos el ejemplo de Afganistán para llegar a este punto del presente comentario, pero podemos tomar una muestra mucho más cercana: la realidad actual del PRD, prácticamente en extinción, es producto de las guerras entre las tribus del partido. ¿Quién fue el tercero al acecho? Los partidos que arroparon a la diáspora perredista y con ello se fortalecieron y hoy ocupan más espacios políticos de los que alguna vez soñó el sol azteca.

El caso José Eduardo ha sido caldo de cultivo para la confrontación política en Yucatán. Los terceros al acecho están viendo el espectáculo desde sus sillones, comiendo palomitas de maíz, mientras aguardan el momento de actuar. ¿Para qué intervenir ahora, si los panistas se están acabando solos?

Una buena estrategia política que aproveche la confrontación entre blanquiazules, acompañada de un discurso prometedor y una buena campaña de tierra serán la fórmula para que, al parecer sin mucho esfuerzo, cambie el mapa político de Yucatán en 2024. La fórmula ha mostrado ser funcional.

Una de las promesas que llevaron a los Talibanes al poder la primera vez, en 1995, fue la lucha contra la corrupción. ¿Les suena? Lo dicho, un buen discurso.

Si Acción Nacional quiere evitar que le suceda lo que al régimen afgano sostenido con alfileres por occidente, es momento que las tribus piensen en construir (cosa mucho más difícil que destruir) y que los presidentes estatal y nacional del partido dejen el aletargamiento y el papel de espectadores y llamen al orden a los ocupantes de los dos palacios.

Claro, si quisieran evitar un colapso como el perredista… o, ¿por qué no? como el del PRI 2021.— Mérida, Yucatán.

