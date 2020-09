Sin bajar la guardia

La pandemia no termina

Marcelo Pérez Rodríguez (*)

Después de varios meses de confinamiento y de comercios de diversos giros cerrados en nuestra entidad, en este mes, en forma paulatina, se han abierto esas puertas para reactivar la economía. Pero la pandemia no ha terminado.

La apertura de cines, restaurantes, plazas comerciales, centros deportivos, gimnasios, iglesias y comercios en general no indica que ya se pueda salir con toda la familia a esos lugares o a las playas, como si el virus no esté presente.

La situación económica de muchas familias obliga en plena pandemia a reactivar los comercios y establecimientos que estuvieron inactivos durante meses, pero las medidas sanitarias, el uso de cubrebocas y la sana distancia, deben mantenerse para evitar los contagios.

No podemos, por tanto, bajar la guardia. Es necesario salir exclusivamente para el trabajo, compra de alimentos, medicinas y cosas urgentes. No se abren las puertas para hacer reuniones con los amigos o familiares, salir de paseo o viajar como si la pandemia llegara a su fin.

Es importante seguir con las medidas sanitarias que durante estos meses se han señalado insistentemente y no debilitar nuestra lucha. Ya hemos aprendido a esperar y a mantenernos a metro y medio o dos metros de las personas; ahora esto es importante replicarlo y mantener la distancia social.

Es cierto que estamos cansados de este confinamiento en las casas y deseamos salir a respirar aires nuevos y visitar lugares que antes hacíamos con frecuencia. Si lo hacemos, hay que evitar las aglomeraciones, no ir con toda la familia, menos salir sin las protecciones sanitarias y que en realidad sea algo necesario.

El Acuerdo para la Reapertura Económica Segura de Yucatán, suscrito por el gobierno estatal, varias cámaras empresariales, sindicatos de trabajadores y el Ayuntamiento de Mérida, va encaminado a estimular la economía de los trabajadores, generar nuevos empleos y mejorar el ingreso de las familias.

Empero, esto implica responsabilidad de todos, pues si no la hay y las aglomeraciones se hacen presente en los centros comerciales, autobuses, mercados y otros negocios, podría ser contraproducente y los contagios se multiplicarían.

La pandemia no llega a su fin, incluso hemos tenido llamados fuertes de este virus, pues julio fue un mes negro ante el elevado número de contagios y fallecidos, y agosto, aunque benévolo en relación con el anterior, no fue un mes en donde las cifras estuvieran a la baja.

Estas señales deben ponernos alerta y no ceder en los cuidados sanitarios al salir y luego al llegar a casa con alimentos o después de trabajar.

Es más, en estos días de septiembre las cifras han ido a la baja en fallecidos y contagios, pero no debe desencadenar en muchos un relajamiento que provoque no ser estrictos en las medidas sanitarias y buscar reuniones con familiares y amigos, más cuando han pasado las fiestas patrias y, sin lugar a dudas, muchos realizaron fiestas o reuniones.

Es cierto también que esta rutina es tediosa y cansada, pero en estos momentos de peligro hay que protegernos y proteger a los demás. No podemos andar sin cubrebocas en las calles o pensar que no podría pasarnos algo. Hay que protegernos y protegemos a los demás.

Esta lucha contra el virus es una responsabilidad compartida, un compromiso de todos. Por eso la solidaridad y el apoyo a los demás son pilares en estos momentos difíciles.

Ya comprobamos nuestra fragilidad, pero al mismo tiempo nuestra fortaleza como unidad en las comunidades. No podemos combatir esto solos, sino hacemos una cadena fuerte en donde los eslabones estén participando al unísono en el respeto a las medidas sanitarias y evitando las aglomeraciones.

El transporte público deberá cumplir con las normas actuales y llevar únicamente el número de personas que señalen las autoridades para evitar camiones llenos. Aquí son importantes los cuidados debido a que muchas personas utilizan el transporte para desplazarse.

Esto que vivimos es una situación sin precedente. No estábamos preparados y el virus hizo estragos en la entidad, el país y el mundo. Estamos aprendiendo de esta situación inusitada, de una crisis sanitaria difícil, de un largo confinamiento y de un virus que no estuvo presente ni en nuestras pesadillas.

En nuestras manos tenemos todo para protegernos y las soluciones para evitar contagiar a los demás si seguimos las normas de protección. Salir con cubrebocas, mantener limpias nuestras manos y mantener la sana distancia, aunque nos suene ya muy trillado, son aspectos que pueden salvar vidas.

La pandemia no termina. El virus está afuera y puede afectarnos si no acatamos las medidas sanitarias. Si todos cumplimos con las normas sanitarias, la sana distancia y, sobre todo, evitamos las aglomeraciones y fiestas con amigos estaríamos vislumbrando la luz que nos saque de este camino escabroso. No bajemos la guardia.— Mérida, Yucatán.

marpero53@yahoo.com.mx

Profesor