Sobre desigualdad

Columna 7 Por Dr. Carlos Pacheco

A escala mundial, el coronavirus afecta la vida de los habitantes de nuestro planeta Tierra, incluso aumentando la desigualdad existente antes de que fuera declarado “el mal del siglo” en diciembre de 2019.

A partir de este hecho, surgen diversos nombres como: Epidemia, que es la presencia habitual en una zona geográfica. Pandemia, que es un brote epidemiológico. La Sindemia, que se combina con otras enfermedades patológicas de gran impacto económico y la Infondemia, en la cual se origina la desinformación e incluso se manipulan la cifras para esconder la realidad de lo que acontece con el fin de generar miedo e incrementar el pánico causante de síntomas de ansiedad en los seres humanos como consecuencia del confinamiento y la falta de información veraz.

Estas sintomatologías de ansiedad y ataques de pánico están sobreviniendo en los momentos actuales, llevando a la población a la necesidad de recurrir a medicamentos y a vacunarse para contrarrestar este terrible mal debido a la falta de noticias coherentes y objetivas. La realidad nos sobrepasa. En estas épocas Pandémicas, ha aumentado la falta de empleos debido a la necesidad de cerrar los negocios para proteger, sobre todo, a las personas de la tercera edad y a los jóvenes. Muchos han sido despedidos y la falta de ingresos han llevado al suicidio, aunados a las muertes por imprudencia de la mayoría de la población que salen sin la debida protección a playas y centros turísticos; tiendas comerciales, etc. Sin la sana distancia, sin mascarillas o lavarse las manos y otras medidas sanitarias.

Otra falla de información es lo que le llaman “las olas” que no son más que estadísticas en donde lo que realmente se mide son los cuadros de incertidumbre, nerviosismo, perdida del sueño y las visitas al psiquiatra. Son distintas a las olas del mar, en el mar existen muchas olas, no solo una.

En este sentido, muchos médicos refiriéndose al coronavirus, dicen que solo ha existido una ola desde que inicio la pandemia. Ahora bien, es correcto lo mencionado por los médicos en cuanto a que ha surgido una esperanza: la vacuna. No obstante, hay que seguir cuidándose con algunas de las recomendaciones de evidencia científica.

De acuerdo a la información del Dr. Luis Fernando Arias Galicia, un gran investigador SNI III, el máximo grado que otorga el sistema Nacional de Investigadores, la vacuna no nos protege hasta cumplir 28 días después de la segunda dosis. Después de 21 días, en la primera dosis, induce en el organismo cierta inmunidad, pero no es la protección total. Luego de esos 50 días, según estos estudios, siempre hay un 5% de riesgo. En conclusión un médico de mucha experiencia y en base a un estudio del jefe de enfermedades infecciosas de la Universidad de Maryland comenta que no hay porqué asustarse, mucho de lo que se dice no es verdad, es decir: guantes y mascarillas no protegen para vivir en un ambiente estéril. La verdad en este tema tan delicado como es la Pandemia no es absoluta, no estamos seguros de nada; solo quienes son los expertos y a veces, ellos mismos dan versiones diferentes, pero el virus existe. Ya sea creado por mentes inhumanas o debido a un murciélago. De lo único que podemos estar y sentirnos seguros es que hay que protegernos y proteger, para bien de todos, a la población más vulnerable y de escaso o nulo poder adquisitivo.— Mérida, Yucatán

Doctor en análisis estratégico y desarrollo sustentable por la Anáhuac Campus Mayab

(...) muchos médicos refiriéndose al coronavirus, dicen que solo ha existido una ola desde que se inició la pandemia