Sobre el Antropoceno

Mirada antropológica

Rodrigo Llanes Salazar (*)

Una de las palabras que se han vuelto clave para entender la época en la que nos encontramos es la de “Antropoceno”.

Acuñada por el biólogo norteamericano Eugene F. Stoermer a inicios de la década de los ochenta del siglo pasado, esta palabra cobró gran notoriedad cuando el premio Nobel de Química Paul Crutzen y el propio Stoermer publicaron un artículo titulado simplemente “El ‘Antropoceno’” en el boletín de la International Geosphere-Biosphere Programme en mayo de 2000.

En ese texto, Crutzen y Stoermer escriben sobre la asombrosa expansión de la humanidad y la consecuente explotación de los recursos de la Tierra en los últimos tres siglos. Muestras de esta expansión son el exponencial crecimiento de la población humana y del ganado, la acelerada urbanización y el uso de combustibles fósiles, la extinción masiva de especies, la aplicación de fertilizantes, plaguicidas y la liberación de sustancias tóxicas en el ambiente.

Considerando esos y otros impactos de las actividades humanas en la Tierra y en la atmósfera, Crutzen y Stoermer plantean que “parece apropiado enfatizar el rol central de la humanidad en la geología y la ecología al proponer el uso del término ‘antropoceno’ para la actual época geológica”. En palabras del historiador bengalí Dipesh Chakrabarty, este concepto implica reconocer que los seres humanos nos hemos convertido en una “fuerza geológica”.

Desde la publicación del artículo de Crutzen y Stoermer en mayo de 2000, el concepto de Antropoceno ha adquirido una gran notoriedad, no solo en la biología, química, geología y ciencias de la Tierra, sino también las ciencias sociales y humanidades, así como en el arte, el activismo y el periodismo. El concepto responde a muchas de las preocupaciones y angustias por la crisis climática que atravesamos, al mismo tiempo que, para muchas personas, nos hace pensar en el camino recorrido y en el destino de la humanidad en su conjunto, esto es, más allá de pueblos y naciones.

¿Cuándo los seres humanos nos convertimos en una fuerza geológica (si aceptamos los postulados de Crutzen, Stoermer y Chakrabarty)? La mayoría de los 34 miembros del Grupo de Trabajo sobre el Antropoceno consideran que esta época inició a mediados del siglo XX, con la llamada “Gran Aceleración” —marcada por un vertiginoso crecimiento de la población humana acompañado de un aumento del ritmo de la producción industrial—, con el uso masivo de agroquímicos y, sobre todo, con las primeras detonaciones de la bomba atómica, cuyos desechos ya se han incorporado a los estratos de la Tierra.

No obstante, algunos miembros del ya mencionado Grupo de Trabajo consideran que el Antropoceno se remonta varios siglos atrás y que, incluso, tuvo varios inicios.

Como nos recuerda Chakrabary, los seres humanos no siempre fuimos una fuerza geológica, capaz de transformar el rostro del planeta. “Los humanos prehistóricos [...] eran animales insignificantes que no ejercían más impacto sobre su ambiente que los gorilas, las luciérnagas o las medusas”, escribió el historiador israelí Yuval Noah Harari en su bestseller “De animales a dioses”. Aunque Harari no emplee el concepto de Antropoceno ni retome las discusiones sobre sus posibles inicios, su popular libro —cuyo éxito parece responder a un renovado interés por la evolución de la humanidad en su conjunto— ofrece varios ejemplos en los que los seres humanos hemos modificado ecosistemas enteros.

Tal es el caso de la colonización de Australia hace unos 45 mil años. Para Harari, con este proceso los Sapiens nos convertimos “en la especie más mortífera en los anales del planeta Tierra”. Los colonizadores de Australia, escribe, “transformaron el ecosistema australiano hasta dejarlo irreconocible”.

Para darnos una idea, “de las 24 especies animales que pesaban 50 kilogramos o más, 23 se extinguieron”. “La extinción de la megafauna australiana fue probablemente la primera marca importante que el Homo sapiens dejó en nuestro planeta. Fue seguida por un desastre ecológico todavía mayor, esta vez en América”.

Algunos miembros del Grupo de Trabajo sobre el Antropoceno consideran que el punto de inicio de esta época se encuentra en la invención de la agricultura hace unos diez mil años. En su clásico libro “Los orígenes de la civilización” de 1936, el arqueólogo Gordon Childe estudió la invención de la agricultura como una “revolución” —la revolución neolítica—, es decir, como un cambio histórico que ayudó “a la supervivencia y a la multiplicación de nuestra especie”.

Con la invención de la agricultura, escribió Childe, “el hombre comenzó a sembrar, a cultivar y a mejorar por selección algunas yerbas, raíces y arbustos comestibles. Y también logró domesticar y unir firmemente a su persona a ciertas especies de animales, en correspondencia a los forrajes que se les podía ofrecer, a la protección que estaba en condiciones de depararles y a la providencia que representaba para ellos. Los dos pasos se encuentran relacionados íntimamente [...] el cultivo de la tierra antecedió en todas partes a la cría del ganado”.

“Supervivencia” y “multiplicación de nuestra especie” no son necesariamente dos factores que hoy evaluemos positivamente. Harari califica la invención de la agricultura como “el mayor fraude de la historia”, ya que, aunque “amplió la suma total de alimento a disposición de la humanidad, [...] el alimento adicional no se tradujo en una dieta mejor o en más ratos de ocio, sino en explosiones demográficas y elites consentidas. El agricultor medio trabaja más duro que el cazador-recolector medio, y a cambio obtenía una dieta peor”. La agricultura nos volvió dependientes de ciertos cultivos —trigo, cebada, arroz, maíz— y, por lo tanto, más vulnerables ante sequías y plagas. “Esta es la esencia de la revolución agrícola —escribe Harari—: la capacidad de mantener más gente viva en peores condiciones”.

Eso solo si consideramos la agricultura. El desarrollo de la ganadería, íntimamente relacionado con la agricultura, como observó Childe, representó nuevos problemas. La expansión de humanos posibilitada por la agricultura estuvo acompañada de la expansión de otros animales.

Harari nos ofrece algunos datos sobre la situación actual: “el mundo alberga alrededor de 1,000 millones de ovejas, 1,000 millones de cerdos, más de 1,000 millones de vacas y más de 25,000 millones de gallinas repartidos por todo el planeta. La gallina doméstica es el ave más ampliamente extendida de las que hayan existido nunca. Después de Homo sapiens, las vacas, los cerdos y las ovejas domésticas son los mamíferos grandes segundo, tercero y cuarto más extendidos por el mundo”.

Por otra parte, en su texto de mayo de 2000, Crutzen y Stoermer reconocían que asignar una fecha específica de inicio del Antropoceno podía resultar arbitrario, aunque ellos propusieron la última parte del siglo XVIII, con el desarrollo de la máquina de vapor y la revolución industrial. La revolución agrícola detonó un proceso de multiplicación de nuestra especie. Pero el millón de seres humanos que se estiman que vivían hace unos 11 mil años no se comparan con los casi mil millones de humanos que habitaban la Tierra hacia 1800, mucho menos con los 2 mil millones y medio de humanos en 1950.

Por estas y otras razones, algunos críticos del concepto del Antropoceno consideran que esta noción encubre diferencias y desigualdades entre sociedades humanas, sobre todo entre pueblos y clases sociales. En pocas palabras, no todos los colectivos de humanos han impactado de igual modo al planeta, ni todos han sido víctimas en la misma magnitud. Así, el ecólogo humano sueco Andreas Malm, estudioso del auge del carbón como una fuente de energía mecánica en la producción industrial en Inglaterra en el siglo XIX, acuñó el concepto de “Capitaloceno” para subrayar que han sido sobre todo las sociedades industriales capitalistas las que han provocado un mayor impacto en el planeta. Este concepto ha sido popularizado por el historiador Jason W. Moore y ha sido adoptado entre diversos críticos del Antropoceno.

Con la aparición del concepto de “Capitaloceno” ha proliferado también el surgimiento de muchos otros términos que cuestionan o matizan la noción de Antropoceno. Entre ellos: “plantacionoceno”, que subraya el papel de las plantaciones en el impacto de los humanos a la Tierra; “plasticoceno”, que enfatiza que nuestra principal huella en el planeta serán los cientos de millones de toneladas de plásticos que hemos dejado en el planeta; “faloceno”, que destaca el aspecto patriarcal de nuestra intervención en el mundo, entre muchos otros. Mención aparte merece el concepto “Chthuluceno”, acuñado por la filósofa Donna Haraway, sobre el cual volveré en la próxima entrega.— Mérida, Yucatán

rodrigo.llanes.s@gmail.com

Investigador del Cephcis-UNAM