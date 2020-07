Sobre la reactivación de la empresa

Tiempos de pandemia

Fernando Ojeda Llanes (*)

La información sobre la pandemia y los cuidados que debemos tener para evitar el contagio nos abruman. No sabemos a quién creer y para rematar las redes sociales nos apabullan. Quizás lo mejor es continuar cuidándonos hasta que exista una vacuna.

Han salidos decretos que solo han permitido que las llamadas empresas de actividades esenciales continúen trabajando y de acuerdo a señales del llamado semáforo se pueden abrir de otras actividades. Sea cual sea la actividad empresarial que corresponda, las empresas tienen que continuar con sus actividades en un determinado momento.

¿Que tendrán que hacer las empresas cuando las autoridades autoricen su apertura? Tuvieron opciones cuando se acrecentó la crisis sanitaria: 1) Cerrar por completo despidiendo a su personal, 2) Continuar laborando con ventas mínimas y retiro parcial de personal o reducción de los sueldos y 3) Con actividad esencial que continuaron laborando en forma normal solo cuidando protocolos de seguridad.

Si la empresa tuvo que tomar la primera opción de tener que cerrar y despedir al personal, al abrir las autoridades su actividad, tienen que iniciar de nuevo. Esto ha de parecer imposible, sin embargo este tipo de empresas deben tomar en cuenta que no iniciarán de cero sino que seguramente tienen un mercado establecido antes del cierre y también productos que han tenido y por lo tanto tendrán demanda. Además se cuenta con la experiencia de la operación del negocio; por tanto, contando con todo esto sí es posible reanudar el negocio, se debe recontratar al personal que ya conoce las actividades a realizar, armar de nuevo la organización empezando con un programa de reapertura sencillo pero contundente, elaborar un presupuesto y conseguir el financiamiento. Esto puede ser con las instituciones bancarias, con fondos especiales municipales, gubernamentales, federales o consiguiendo socios; como emprendedores no pierdan la fe y la esperanza de que saldrán adelante. Recuerden que no parten de cero sino que tienen un valor intangible pero cierto: el mercado y sus productos, pero sobre todo la experiencia desarrollada durante tanto tiempo.

Si la empresa se encuentra dentro de la opción 2 y durante la cuarentena continuó laborando con ventas mínimas, pero se logró mantener a los empleados con pagos menores a su sueldo, entonces su organización se ha mantenido y se han sufrido pérdidas, pero se tienen productos y mercado que se empieza a reactivar, sigan adelante, formulen un nuevo presupuesto y programa de reapertura.

Inicien con el área comercial desarrollando la visión compartida para analizar la situación y desarrollo de la actividad económica de su área de influencia, visitar a los clientes, revisar los inventarios, estudiar el flujo de efectivo, cobrar las cuentas pendientes, obtener los recursos que marque una nueva proyección financiera de los meses por delante.

Hagan un estudio profundo de su actual situación económica y posición financiera, reúnanse con los accionistas y el Consejo de Administración, desarrollen el nuevo programa de reapertura con actitud positiva de que saldrán adelante. Lo más probable es que se encuentren con problemas de liquidez, por tanto, deben formular un modelo de Cash flow para visualizar en dónde y en qué tiempo se requerirán recursos en efectivo, buscar las fuentes de financiamiento o reactivar las líneas de crédito que quizás tuvieron la oportunidad de tramitar con anterioridad. Y si no es así, acudan a las instituciones de crédito para fondear a la empresa. Si mantuvieron su plantilla de personal es porque tuvieron la visión de que al reactivarse los mercados podrían recuperar su posicionamiento con los clientes; esto es indudable si poseen los productos que tuvieron demanda en el pasado y seguro la tendrán en el futuro cercano. La visión y experiencia de sus mandos medios aportarán ideas para hacer una visión compartida de las actividades que hay que atacar de inmediato.

Si tu empresa estuvo en la opción 3 y salió adelante durante la cuarentena, entonces solo debes revisar tu sistema de seguridad y protocolos para la salud de toda tu planta de personal, así como hacer la revisión de tus resultados y posición financiera. Formular un nuevo presupuesto tomando en cuenta que muchas cosas cambiarán, habrá falta de liquidez, los clientes serán más selectivos de sus compras y desembolsos, las cuentas por cobrar podrían entrar en moratoria, y cambiar las políticas de los proveedores tanto en plazo de crédito como en precios.

Si se tienen que hacer compras al extranjero, analizar los tiempos de compra y el costo del dinero en moneda extranjera, medir los nuevos riesgos sobre todo el de la seguridad en los equipos de distribución.

No importa en cuál de las tres opciones se encuentra la empresa, lo importante es tener en cuenta que tanto vendedores como compradores y administradores tendrán una nueva forma de pensar y de actuar. La liquidez seguirá siendo factor importante y por lo tanto las fuentes de financiamiento.

Si la empresa es familiar, no detener su dinámica de hacerla profesional con su respectivo gobierno corporativo y consejo de familia, y si es momento de una sucesión, realizar este proceso con inteligencia y decisión apoyándose en una eficiente asesoría.

ferojeda@prodigy.net.mx

Doctor en investigación científica. Consultor de empresas

