Sociedad irrompible

Las abejas son maestras

Alejandro Legorreta González (*)

Ninguna abeja vive si no es para servir a las demás; siendo una, todas progresan —Jesús Manzano

Desde hace años me he interesado por la abeja melipona, una especie que produce miel altamente nutritiva y que es un orgullo de mi querido Yucatán. A diferencia de la abeja común (“apis mellifera”), la característica principal de esta especie es que no tiene aguijón, algo que me ha permitido observar y estudiar con más detenimiento cómo se desarrollan. Comencé con 10 jobones hace algunos años; hoy son cientos los que me permiten afirmar que soy un orgulloso apicultor de melipona.

Lo que más me ha impresionado son sus majestuosos panales y las interacciones que suceden ahí. Estos castillos de cera sirven a la vez como refugio, fábrica, cuna y red de información; en ellos, las abejas se reparten diferentes funciones: recolectar polen, dar calor, proteger el panal, explorar el entorno. Su estrategia de producción y supervivencia es la organización.

Me fascina el mundo de las abejas no solo por su enorme relevancia en la cadena alimenticia y los manjares que nos ofrecen, sino también porque esta especie recrea a la perfección lo que un sistema eficiente debe ser: una red en la que cada parte cumple su rol para lograr objetivos colectivos.

Traducido al lenguaje de las sociedades, la política y los negocios, los panales de abejas funcionan porque se basan en instituciones inquebrantables: hay una serie de reglas claras y procesos que, al seguirse y respetarse, aseguran la evolución de la especie. Esto quiere decir que cuando las instituciones son lo suficientemente sólidas, el sistema sobrevive más allá de los destellos individuales.

Creo que en Yucatán, y no se diga México, nos falta mucho por aprender de las abejas. Nos hemos acostumbrado históricamente a vivir en una confusión eterna entre la teoría y la praxis. Las leyes dictan un camino, pero la sociedad toma otro. Los políticos proponen X, pero se ejecuta Y. Antes de obedecer las reglas, las negociamos.

La sistematización de la corrupción, en este sentido, es el reflejo más radical de la disociación entre lo que debería ser y lo que es. Nuestra República, en sus peores momentos, es un antipanal.

Creo que el gran tema de nuestro país es resolver esa ecuación para que el sistema funcione. ¿Cómo ajustar la realidad para que cada quién haga lo que le toca por el bien colectivo?

Creo que la respuesta la sabemos y no es utópica, sino un horizonte a seguir. Desde la sociedad civil y el sector empresarial, llevamos años proponiendo proyectos para reducir la corrupción, la impunidad y consolidar instituciones sólidas. Este es el camino. Pero también me preguntaría, ¿cuántos están dispuestos a renunciar a sus privilegios y formarse en la fila?

En una sociedad donde la convivencia está regulada por instituciones sólidas, los empresarios invierten, asumen el riesgo de sus emprendimientos y generan empleos; las autoridades son elegidas de manera democrática, gobiernan bajo los límites de la ley y rinden cuentas; y los ciudadanos se desarrollan personal y profesionalmente, sin afectar a terceros, porque hay oportunidades, competencia y Estado de Derecho.

El caos, la incertidumbre, la disociación entre la ley y los hechos son los peores enemigos de las sociedades prósperas. Necesitamos volver a poner en el centro de la conversación pública el tema del Estado de Derecho. Si no construimos un país con instituciones sólidas, no aprovecharemos el enorme potencial que tenemos. Estoy convencido de que éste es el gran tema de Yucatán y México, las sabias abejas pueden orientarnos.

En menos de 280 caracteres: En nuestro querido Yucatán existen más de 250 mil colmenas. Celebro que el senador Jorge Carlos Ramírez Marín tenga como una de sus principales banderas impulsar desde el ámbito legislativo las políticas públicas que permitan la protección y el cuidado de las abejas. ¡Bien, senador!— Mérida, Yucatán.

