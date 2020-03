Solidarizarnos, la clave

Contribuyamos a superar la pesadilla

Filiberto Pinelo Sansores (*)

Como ha hecho con mucha frecuencia a lo largo de semanas enteras —informar puntualmente, de mañana, tarde y noche, de los avances del coronavirus en el mundo y el país y las medidas dictadas para contenerlo o mitigarlo— la mañana del martes, en la conferencia mañanera, el gobierno federal, a través de una parte del gabinete presidencial, con el presidente a la cabeza, declaró la entrada de México en el segundo escenario de la enfermedad —que es cuando los casos se disparan— y dio a conocer las medidas que en ella deberán aplicarse para evitar al máximo su contagio.

El propósito, dijo el presidente, es “que todos los mexicanos estemos informados y con esta información actuemos con prudencia, sin desinformarnos, sin apanicarnos , con la firme convicción de que tenemos muchas fortalezas. El pueblo de México está hecho para resistir adversidades y para salir adelante”.

El equipo de científicos y científicas encargados por el gobierno mexicano de hacerle frente a la pandemia es de primer orden. Está compuesto por especialistas en infectología, virología, inmunología —como el propio secretario de Salud, Arturo Alcocer Varela, que lo encabeza, Premio Nacional de Ciencias 2015—, en epidemiología —tanto de enfermedades infecciosas como de enfermedades crónicas—, epidemiología ambiental, promoción de la salud, salud mental y otros campos del conocimiento médico. Gracias a su capacidad, fue elaborado un plan completo y eficaz para combatirla, hasta hoy con éxito, como demuestran los datos de las estadísticas.

Éstas, al día de hoy muestran una tendencia de crecimiento de la pandemia en México, baja, comparada con la de otros países, pues no se incrementa con el ritmo frenético como lo hace en éstos. El problema ha sido manejado con profesionalismo y destreza.

Las etapas de su desarrollo aquí han sido previstas con mucha precisión para no incurrir ni en anticipaciones indebidas —por desgastantes y consumidoras de recursos y energías, necesarios para el momento en que se requieran—, ni en atrasos irresponsables que resultaran en aumentos incontrolables en el número de los casos.

Como se ha expresado ampliamente, pues ha sido un punto central de la información diaria, los planes y proyectos para combatir la epidemia incluyen tres escenarios: a) cuando empiezan las importaciones de casos y, a partir del que la trae, puede, fácilmente, localizarse a sus contactos y constatar si están o no infectados, b) cuando se empieza a perder la trazabilidad de los casos importados porque empieza a haber casos en que no se conoce a la persona que originó el contagio y, c) cuando el contagio se generaliza y se producen miles de casos más, escenario al que podríamos llegar si no se toman las medidas de contención y mitigación oportunamente.

El doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, y vocero del equipo de combate al coronavirus, expresó en la conferencia de prensa: “Desde que el 31 de diciembre de 2019 nuestros sistemas de monitoreo y alertamiento temprano nos permitieron identificar la ocurrencia de un pequeño brote de 44 casos de neumonía en Wuhán, China, hemos estado trabajando distintos procesos de reflexión, planeación, evaluación, preparación, y eso nos permitió construir la respuesta adecuada al problema, cuya aplicación se inició cuando detectamos el primer caso de coronavirus en México, el 27 de febrero”.

A lo largo de todas estas semanas desde que se descubrió, el gobierno de AMLO no ha dejado de trabajar para que la pandemia cobre el menor número de víctimas y cause los menores estragos económicos posibles. Con la observación diaria de lo que ha ocurrido en el resto del mundo, en donde la enfermedad ha atacado, particularmente en Europa, y con el uso de modelos matemáticos elaborados con base en lo anterior, los expertos mexicanos pudieron ubicar el momento aproximado en que el coronavirus comenzaría el despegue de su curva epidémica —que es el número de casos diarios que se van sumando— en nuestro país, para hacerlo entrar al segundo escenario previsto, de una manera que causara los menores daños al país, tanto desde el punto de vista de la salud como de la economía.

A diferencia de países como Italia, España, Francia, Alemania y Estados Unidos, que empezaron con sus medidas de distanciamiento social cuando su curva epidemiológica se encontraba ya en una fase de ascenso vertiginoso, y era ya inmenso el número de contagiados y, sobre todo, de fallecidos, demasiado tarde, México ingresa al segundo escenario con números que permiten hacer manejable la epidemia por sus servicios de salud.

Al corte del miércoles a las siete de la noche, la numeralia era: 475 los casos confirmados; 13 los confirmados sin identificar el origen del contagio; 1,657 los sospechosos, 2,445 los negativos después de aplicar la prueba y 6 los fallecidos.

Según el equipo, estos números muestran que estamos entrando un poco anticipadamente al abordaje del escenario dos, pero ello eso es una ventaja. Ayuda el hecho de que el calendario escolar fija vacaciones de dos semanas en esta época, por lo que adicionándole otras dos se dispone de un mes entero para llevar al cabo las medidas, llamadas de mitigación porque, a diferencia de las de contención, propias del primer escenario, que consisten en individualizar los casos, las de ahora son masivas.

Las medidas que se aplicarán son necesarias para el combate y fueron pensadas para causar la menor afectación posible a la economía del país, a la vez que para mantener lo más plano posible la curva de contagio, dos elementos importantes en sí mismos para que el país no entre, como están otros, en escenarios de guerra. En el primer caso porque la recesión obligada de empresas y personas significa un aumento de la pobreza y el desempleo para los más desfavorecidos. Y en el segundo, porque si la curva de enfermos se dispara, correría peligro el país de quedar saturados sus centros de atención.

Por eso es importante solidarizarnos con nosotros mismos y con los demás, acatando las disposiciones dadas, que no repetimos porque han sido profusamente difundidas, ayudando a que esta negra noche que se atravesó en nuestro camino, termine, lo más pronto posible y quede en el recuerdo como una horrible pesadilla, pero con los menores o nulos daños para nuestras familias.—Mérida, Yucatán

