Solo por el poder

El neoliberalismo quiere volver

Filiberto Pinelo Sansores (*)

La lucha sigue. Mientras por un lado se quiere avanzar, por el otro, retroceder. Quienes estuvieron en el poder político del país hasta no hace mucho, tratan de ocultar el cochinero que dejaron y, a la vez, hacer creer a los ciudadanos que los que llegaron están haciendo las cosas tan mal que es necesario traer a los expulsados para que, de nuevo, nos gobiernen.

Pretenden que se olvide cómo nos condujeron, qué hicieron, cómo se enriquecieron, de qué manera robaron, y que se crea que los nuevos gobernantes son peores que estas blancas palomas, que pueden pontificar sin temor y sin cola que les pisen. Dejaron el Issste y el Seguro Social hecho una mugre, con miles de millones de pesos gastados cada año en medicinas adquiridas a precios elevadísimos —a dos o tres monopolios— a cambio de amplios moches, con la consecuencia de que agotaban el presupuesto pero seguían faltando las medicinas.

Sustituían tratamientos de enfermedades cancerígenas con agua destilada; empezaron obras, como clínicas y hospitales que nunca terminaron, pero sí con el dinero destinado a ellos desaparecido: un tiradero de obras inconclusas —clínicas y hospitales— con costos de miles de millones de pesos que ahora tienen que retomarse para que no quede en el desperdicio lo invertido.

Nunca se ocuparon de los jóvenes, a los que mantuvieron en el abandono. Tan es así, que hay miles de éstos sin empleo, sin estudiar, involucrados en problemas con la justicia, principalmente, por falta de oportunidades; fueron incapaces de crear programas que los incorporaran al desarrollo y a la actividad productiva; contribuyeron con esto al crecimiento de la inseguridad pues propiciaron que muchos de ellos fueran reclutados por la delincuencia. Pero eso sí, pretenden que en seis meses se revierta esta obra negativa perseverantemente construida durante 36 años.

Compraron periódicos y periodistas que, a cambio de millones de pesos, extraídos de las arcas públicas, se dedicaron a ensalzar —a ellos en lo personal y elevando a los altares su deficiente obra de gobierno, en general— el orden de oropel y falso progreso que quisieron, inútilmente, introducir en la cabeza de los mexicanos. Millonarias sumas que pudieron servir para que lo que ahora dicen está en bancarrota —la salud pública— mejorara, fueron criminalmente derrochados para lo que, ilusamente, creyeron, sería insuflar vida eterna a su estadía en el poder.

La corrupción fue el signo distintivo de la era neoliberal. Uno de los ejemplos más notables es del petróleo. Según Carlos Slim —en una conferencia que sustentó hace unos días— le entraron al país, por venta del petróleo, con Zedillo, 109 mil millones de dólares, con Fox y Calderón, 460 mil, y con Peña, 300 mil. En total, fueron 869 mil millones de dólares los que recibieron las arcas públicas en estos 4 gobiernos, sólo por ese concepto. En pesos, al tipo de cambio de hoy, más de 16 ¡billones! de pesos, tres veces el presupuesto actual de México. ¿A dónde fue a parar ese dineral? De esto, el prianismo no habla.

Fuera del poder, después de la catástrofe que sufrieron en las elecciones que los barrieron, los emisarios del pasado no dejan de maniobrar, en los bastiones que, gracias a sus amarres a futuro, les quedaron y ahora usan, para recuperar aunque sea sólo una parte de lo que perdieron. En estos momentos tratan de que les devuelvan los altos sueldos de privilegio que tenían, hasta no hace mucho, y que son la clave para hacer de la política un negocio lucrativo.

El llamado “bloque opositor” de la Cámara de Senadores, formado por los que antes se decían enemigos “irreconciliables”, PRI y PAN, y sus adláteres, el desvergonzado PRD y el oportunista MC, en alianza con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que en lugar de defender el de millones de mexicanos para que no haya gobierno rico con pueblo pobre, está defendiendo sus propios intereses —pues sus integrantes tienen sueldos de más de $300,000 mensuales, que no quieren bajarse—, mediante acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, están tratando de revertir la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que obliga a que ninguno de éstos gane más que quien tiene la máxima responsabilidad del país que es el presidente.

Tienen a su favor una Suprema Corte de Justicia de la Nación integrada por magistrados que en su inmensa mayoría fueron nombrados por el prianismo en sus tiempos de gloria y que durante esa negra noche hicieron, también, crecer sus emolumentos hasta cantidades de 600 mil pesos mensuales, que es lo que muchos de ellos ganan. No les alcanza con los 108 mil pesos mensuales netos que gana el titular del Poder Ejecutivo del país que, dice la ley, es el tope. En México, donde de las 54.2 millones de personas que forman la población ocupada, 52.3 millones, el 95.5 por ciento, recibe cuando más 4 salarios mínimos diarios, esto es 410.72, antes de impuestos, recibir 3,600 diarios —que es casi, 9 veces esa cantidad—, libres de impuestos y decir que no les es suficiente, significa que no tienen llenadera y que —digan lo que digan, cuando están en campaña— su único interés en la cosa pública es el que está conectado con el afán de lucro. Lo demás es pura farsa.

Es cierto, el país corre peligro. Y uno es éste, el de la reversión de una ley que echaría por la borda mucho de lo que, en los últimos meses la sociedad ha podido ganar: la regulación de los sueldos de una burocracia insaciable, por hoy inamovible, que se niega a ceder parte de sus insultantes sueldos. De triunfar en su pretensión, habría que regresarles a diputados y senadores, consejeros, etcétera, cientos de burócratas que ganaban más, mucho más que el presidente, sus prebendas, que valoradas en recursos representarían cuantiosas cantidades, según fuentes periodísticas que han dado cuenta de la barbarie que pretende la oposición (“La Jornada”, 23-05-19).

Es de esperar que las fuerzas que dentro de la SCJN no están contaminadas logren vencer la de los magistrados que conservan en sus mentes, férreamente incrustadas, las premisas del régimen neoliberal.— Mérida, Yucatán.

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa

