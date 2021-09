Sus votos los exhibieron

Los diputados y el Estadio Sostenible

Filiberto Pinelo Sansores (*)

Desde las primeras sesiones del Congreso yucateco, un buen número de diputados han mostrado el cobre. No llegaron muy lejos en su estrategia de engañar a los votantes diciéndoles que actuarían siempre de manera transparente y al servicio de sus intereses y empezaron a despojarse de la máscara.

El tema que los hizo mostrarse tal cual son es el del Estadio “Sostenible”. La propuesta de un punto de acuerdo, presentada el martes 22 al pleno por el diputado de Morena Rafael Echazarreta Torres para que el gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Mérida “presenten los permisos y documentos que acrediten la legalidad y transparencia del proyecto” fue el detonador para saber no sólo qué se espera de cada miembro de todas y cada una de las fracciones, sino qué se espera de la legislatura en su conjunto.

En la sesión se puso de manifiesto, desde ya, qué diputados estarán disponibles siempre para lo que se le ofrezca a su jefe, el gobernador Mauricio Vila —de tal modo que no sea tocado ni con el pétalo de un cuestionamiento— y cuáles otros no están a sus órdenes, por lo menos, al día de hoy.

Ante el silencio sepulcral del gobierno estatal que llevaba casi un mes sin responder a los diversos cuestionamientos que se le han hecho por la construcción de un complejo deportivo de alto impacto en una zona habitacional sin condiciones para ello, la propuesta de exigirle que haga transparente la operación que en sigilo está llevando al cabo, motivó la primera “operación escudo”, de las muchas que se esperan durante la legislatura.

Bastó que el diputado osara levantar la voz exigiendo a ambas autoridades responder a los requerimientos que muchas voces les han hecho para que pongan a la vista los documentos que deben existir para la enajenación de un terreno público y su uso en unas actividades que desquiciarán la vida de un populoso sector de la ciudad de Mérida, para que los gatilleros del gobernante sacaran los escudos y las espadas para cubrirlo.

“Con absoluto respeto a la división de poderes se le solicita al Poder Ejecutivo estatal y al Ayuntamiento de Mérida, sírvanse a presentar a este Congreso el Plan Maestro del proyecto general del Estadio Sostenible Yucatán, los estudios de planeación vial, de impacto ambiental, de desarrollo urbano y de impacto económico que seguramente deben de obrar ya como parte integral del proyecto, en virtud de que la obra es de interés prioritario y general del pueblo yucateco, ya que afectará e impactará el contexto urbano, el espacio público y el bien común de la sociedad, así como al interés público de la ciudadanía tanto de Mérida como para Yucatán”, decía la solicitud.

De inmediato, los escuderos del monarca, a un chasquido de dedos del que los encabeza en la Cámara, se despojaron del ropaje de emisarios del pueblo, que hasta entonces portaban, dejando al descubierto la vestidura que los identificará en lo sucesivo, para ponerse a lanzar las conocidas bombas de humo que suelen usarse para desvirtuar una petición: “No se debe hacer uso de la tribuna para asuntos que se basan en simples especulaciones”, “este no es un asunto que sea de incumbencia del Congreso” (sic), “el mismo gobernador declaró el día anterior que el proyecto tiene que cumplir con todo lo que marca la ley, de lo contrario no se hará”, dijo uno.

“Podemos tener preguntas, dudas, pero no comamos ansias, la ley es la ley…”, “el que invierte decide dónde hacerlo”, “definitivamente no somos nosotros, no es este pleno” (el que debe pedir cuentas a las autoridades), “confió en que en su momento se atenderán las objeciones relativas al plan vial y las modificaciones al transporte público”, dijo otro; “les invitaría yo a que no politicemos más el tema y podemos unir esfuerzos y dejar que esto siga su curso y que las autoridades pertinentes tomen las decisiones correspondientes…”, saldó un tercero.

No les dio vergüenza a estos “representantes del pueblo” el papelón que hacían ante una simple petición que, eso sí, pondría en aprietos a quien acostumbra a actuar bajo el agua antes de dar un zarpazo.

Una simple solicitud de transparencia fue suficiente para que armaran semejante tango los legisladores de marras. Pero esto ha servido para comprobar a temprana hora lo que se temía cuando los resultados electorales de junio arrojaron que el PAN había ganado todos los distritos electorales locales de la entidad, menos uno. Si a esto se agrega que no faltan diputados de otros partidos que, en rápida operación “maiceo”, suelen sumarse a las filas del vencedor, tendremos la imagen completa de lo que va a suceder en esta legislatura, reflejada de manera muy clara y precisa en la votación que sobre el punto de acuerdo propuesto por el morenista se hizo.

Aquél se desechó por 15 votos en contra y 8 a favor. ¿Quiénes atendieron la consigna de votar en contra? 13 panistas (no asistió una) y los diputados de Nueva Alianza y el PVEM. ¿Quiénes lo hicieron a favor? Las bancadas de Morena (con 4 integrantes), del PRI (3) y el legislador del PRD.

Esta votación refleja un hecho indiscutible: durante los próximos 3 años esta legislatura será la caja de resonancia y, más que eso, el instrumento de apoyo a un gobierno caracterizado por sus medidas arbitrarias, su inclinación a favorecer intereses de determinados empresarios y su propensión a crear nuevas formas de exprimir los bolsillos de los yucatecos.

Bastó una simple propuesta que, obviamente, es una exigencia de la sociedad y no sólo de quien la hizo y quienes la apoyaron, sobre le turbio manejo del asunto del Estadio “sostenible”, para que mostraran el cobre aquellos bravos candidatos que en campaña hicieron creer, a sus electores en potencia, que serían garantes de sus intereses, pero ahora, pájaro en mano, no han tenido empacho en mostrar quiénes son realmente y lo que hay que esperar de ellos durante la carrera de tres años, que es lo que dura una legislatura, hasta su siguiente meta: un nuevo empleo por haber hecho bien el trabajo al servicio de los intereses del amo en turno, sin importar más.— Mérida, Yucatán.

fipica@prodigy.net.mx

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa