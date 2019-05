Tecnología financiera

Política y realidad

Ángel Antonio Aldaz Góngora (*)

En los últimos dos años la tecnología dio pasos gigantes en el ámbito de las finanzas en todo sentido. El más grande es el referente a las denominadas criptomonedas, criptodivisa o criptoactivo, un medio digital de intercambio que utiliza criptografía fuerte para asegurar las transacciones financieras, controlar la creación de unidades adicionales y verificar la transferencia de activos.

Y aunque en el mundo esto aún no tiene un alcance profundo en mercados domésticos e internaciones —y por ende, en México aún se conoce poco del tema—, hay que mantener los ojos bien abiertos a la creciente colocación de este modelo monetario.

Llama la atención que, pese a la incipiente aceptación de este modelo, una red social como Facebook decidiera adentrarse en el mundo de las monedas cirptográficas creando la suya.

Según “BBC News”, Facebook lanzará su criptomoneda en una docena de países en el primer trimestre de 2020 y es posible que las primeras pruebas comiencen a finales de este año. Al parecer, la criptomoneda se conoce como “GlobalCoin”, lo que sugiere que tiene una aspiración internacional. De acuerdo con la misma BBC, Facebook ya se ha reunido con Mark Carney, el gobernador del Banco de Inglaterra, y este buscó el consejo de los funcionarios del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La famosa y popular red social, y aquí hay algo muy atractivo e interesante, también estaría en conversaciones con servicios de transferencia de dinero como Western Union para llevar GlobalCoin a personas sin cuentas bancarias. Además de buscar el asesoramiento de los bancos, Facebook también habría llamado a los gemelos Winklevoss, viejos conocidos de Zuckerberg que fundaron la casa de cambios de criptomonedas Gemini.

A finales de 2018 Bloomberg informó que esta red social desarrollaba una criptomoneda para WhatsApp. Con el nombre clave “Project Libra”, se decía que era una moneda digital respaldada por el dólar estadounidense para minimizar su volatilidad (“stablecoin”). Así, Facebook planea vincular GlobalCoin a monedas establecidas como el dólar, el yen y el euro, con interés en los usuarios sin cuentas bancarias.

Hoy día WhatsApp, también propiedad de Zuckerberg, tiene 1,600 millones de usuarios, muchos en países donde no todos tienen acceso a una cuenta bancaria, como la India. Y precisamente WhatsApp es la aplicación de mensajería más popular en la India, donde se dice que Facebook está interesado en hacer pruebas con la criptomoneda, pero casi el 20% de la población no tiene una cuenta bancaria, y del porcentaje que la tiene, cerca de la mitad de las cuentas están inactivas. De acuerdo con un estudio de 2017 del Banco Mundial, el 31% de los adultos de todo el mundo no tiene cuenta bancaria.

Facebook ya experimentó en 2010 con una moneda llamada “Credits”, diseñada como una forma segura de pagar por bienes virtuales o funciones premium; ésta se canceló en 2012, pues el proyecto no estaba en blockchain (base tecnológica del funcionamiento del bitcoin), y poner cosas en blockchain lo resuelve todo.

A principios de este mes, el Comité de Banca del Senado de Estados Unidos envió a Zuckerberg una carta abierta en la que le pide que Facebook describa cómo funciona la moneda y qué tipo de protección al consumidor pretende implementar. Imagínese el volumen de datos de gasto privado que obtendría Facebook si GlobalCoin despegara. ¿Preocupaciones? Muchas.— Mérida, Yucatán.

angel.aldaz@megamedia.com.mx

Editor de Grupo Megamedia