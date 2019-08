Temporada de otitis externas

Otorrinocomentarios

Mario Alberto del Villar Cervera (*)

Año tras año, temporada tras temporada, el riesgo de los bañistas —ya sea de mar, cenote o piscina— de contraer infecciones en los oídos por agua contaminada se ha comportado en la forma habitual y un poco más.

Las molestias que normalmente se presentan, como el comezón en los oídos, el “oído tapado” y particularmente dolor —uno de los más fuertes, similar al de las muelas— obligan a los pacientes a acudir a los servicios médicos para recibir atención.

El hecho es que si el o los oídos no se observan bajo el microscopio y no son tratados por un especialista en oídos, nariz y garganta que tenga experiencia y pueda realizar aspiraciones y curaciones, existe una mayor probabilidad de que la evolución no sea satisfactoria y se presente una recaída.

El tratamiento antibiótico, antiinflamatorio y tópico es necesario para salir bien librados de esas temibles infecciones que también se pueden dar, incluso, por el agua de nuestra regadera.

A la primera molestia, no lo dude y acuda con su médico especialista.

