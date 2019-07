Tendencias de vinos para el verano

Para esta temporada de más calor, elija la bebida más refrescante

José Carlos Palacios Sommelier

Comienzan las vacaciones y muchos se trasladan al mar, donde la única preocupación es qué voy a comer y qué puedo beber. Es este momento donde nos acordamos de los famosos vinos del verano que se pueden beber por debajo de la temperatura que normalmente se sirven, ya que así podremos sacar su mejor potencial. .

A la cabeza de esta lista se ubican los vinos blancos, aunque les diré que en la Península la preferencia por los vinos tintos es superior (de cada 10 consumidos, ocho son tintos, uno es rosado y uno blanco). Sin embargo, la tendencia se está inclinando hacia los vinos blancos con una cierta acidez marcada para acompañar a ese ceviche de pescado que tanto nos gusta y que es el platillo estrella por excelencia en el verano.

Los vinos blancos con características más frutales y florales son buenos para la comida de mar; si colocamos estos vinos blancos a temperatura más baja de lo normal tendremos una sensación de frescura.

Hay personas que aman tomar vinos espumosos y claro, el clima es ideal para ello; estos vinos espumosos se caracterizan por tener burbujas que le aportan una frescura extra a la acidez. Las variedades de uva de los espumosos varían entre Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier, también hay espumosos de uva Torrontés, Chenin blanc y Riesling.

Otros vinos que se acoplan perfectamente bien a la comida del mar, como pulpos, camarones o calamares, son los rosados, que últimamente se va redescubriendo que van perfectamente bien con comidas de la gastronomía yucateca.

Estos vinos rosados, que mayormente se hacen de las variedades de uva llamadas Zinfandel, Merlot, Malbec, Pinot noir o Shiraz, entre otras, se deben servir a 10 grados aproximadamente para que puedan deleitarnos con su máximo esplendor. Unos ostiones ahumados, pescados o una buena paella son platillos que combinan perfecto con esta bebida.

Si se le antoja algún vino tinto, la recomendación es que se anime con los jóvenes, ya que por su baja tanicidad se sienten más frescos en boca; los vinos jóvenes, por lo general no tienen paso por barrica, no se sienten “amaderados” ya que no están pensados para ese fin; cuentan con la particularidad de ser cosechados y envasados para asegurar un buen nivel de acidez y menos tenor alcohólico, estos vinos se disfrutan a 13 grados y les aseguro que son una delicia.

Les sugiero que este fin de semana prepare un buen pescado en salsa de vino blanco, con un poco de Chardonnay o de Sauvignon blanc de esa botella recién abierta, de la misma que están tomando, le da un sabor único e irreemplazable.

Y para finalizar, la recomendación que les doy en todos los veranos: si bebe, no conduzca; recuerden que el alcohol y el conducir no son buenos amigos. Salud y a disfrutar el verano.