Tiempo de nostalgia al dejar la escuela

Diferentes caminos

Roger González Herrera (*)

“Pon un pensamiento en mi libreta, solo tú faltas del grupo. Quiero llevarme un recuerdo de todos, especialmente de ti”.

Esta inocente frase regresa a mi memoria con nostalgia, pasadas casi tres décadas de aquella despedida y regresa a mi memoria en estos tiempos de adioses, de salones de clase que se quedan con los ecos de las risas y de las conversaciones de todo un ciclo escolar que llega a su fin. La vida depara diferentes caminos para aquellos que fueron, por largos meses, compañeros de aula, cómplices de travesuras, camaradas de agotadoras jornadas de estudio y hasta rivales de amores de escuela.

La vida está compuesta de pequeños acontecimientos e instantes que forman una larga sucesión de vivencias, que luego llamamos “pasado”. Sin embargo, hay algunos momentos que, inexplicablemente, quedan en el olvido. Y sucede que, mágicamente, de repente, regresan con gran fuerza al presente, alterando todos los sentidos y haciéndonos recordar imágenes, olores, sabores y sentimientos. A veces, el reencuentro con un amigo; en otras, una canción, una voz o un detalle inesperado tienen la magia de transportarnos en el tiempo. En ocasiones, un mismo acontecimiento, contado por otra persona que compartió contigo ese instante, tiene una significación distinta y, de pronto, caes en la cuenta de que una acción tuya dejó una huella demoledora en alguien.

Realmente, al paso de los años, no hay nada más gratificante y bonito que reunirse con un grupo de amigos y concluir que fueron más las cosas bonitas y positivas que recuerdan y guardan en el corazón, como un gran tesoro, que las cosas negativas o los desencuentros.

Así pasa con los compañeros de colegio. Con los años, al reencontrarlos, te das cuenta que te unen a ellos sentimientos fraternos indisolubles; esos tiempos de camaradería, de locas aventuras, de descubrimiento del mundo y de aprendizaje forman parte de ti y de tu ADN.

Después del reencuentro con tus excolegas de escuela, te preguntas: ¿este mundo que contribuimos a construir es lo que pensamos que sería en esos años mozos? ¿Pudo ser mejor o peor? ¿Qué dejé de hacer y qué me trajo hasta una situación inesperada? ¿Qué hice bien para merecer lo que ahora tengo? Indudablemente, son interrogantes que nunca alcanzaremos a responder con certeza, porque no somos los mismos. Y no lo digo por los años que ya cargamos, sino más bien por las nuevas personas que forman parte de nuestro presente: hijos, esposas, exparejas, nietos, etc. Y también porque hay muchas situaciones que escaparon de nuestra capacidad de acción o reacción. En ocasiones, fuimos como la hierba zarandeada por el viento y, en otras, como la espuma impulsada por las olas del mar.

Al dejar la escuela decimos “adiós”, con la convicción de saber que existirá para siempre un grupo de personas maravillosas, con quienes compartimos cosas especiales. Y lo mejor, que ahí estarán siempre, con la mano extendida y la amistad intacta, a salvo del polvo del tiempo y del inefable calendario.— rogergonzalezherrera@yahoo.com.mx

Profesor y director de Asuntos Agrarios del gobierno del Estado

