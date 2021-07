Tiempos de cambio

Entre la consulta y la revocación de mandato

Freddy Espadas Sosa (*)

Dos asuntos de singular trascendencia histórica están sacudiendo los escenarios de nuestra vida pública: la consulta ciudadana del próximo primero de agosto, en la que se preguntará si se está de acuerdo o no en enjuiciar a los actores políticos del pasado (léase ex presidentes de la República), y la realización del plebiscito para que los ciudadanos determinen si Andrés Manuel López Obrador permanecerá como titular del Ejecutivo Federal hasta el fin del período para el cual fue electo, o bien si deberá separarse del cargo y retirarse a su famoso rancho de Palenque.

Sobre la consulta del primero de agosto, recomiendo el documentado artículo que publicó en este espacio la doctora Dulce María Sauri Riancho, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados (“Consulta popular: ¿Participar el 1º. de agosto?”; D. Y., 30 de junio, Local, p. 6).

De la cuidadosa lectura de este texto se puede colegir que a nivel constitucional se ha avanzado mucho en la ampliación de los derechos que tienen los ciudadanos para influir y aún decidir sobre asuntos que son vitales para la convivencia social democrática y para el continuo mejoramiento de nuestra vida pública.

Independientemente de la lamentable pero respetable decisión de la diputada Sauri, en el sentido de no participar en dicha consulta —con lo cual desde su alta posición desalienta el interés cívico-político por este ejercicio democrático—, no cabe duda que la próxima cita en las urnas constituye una oportunidad que nos brinda el nuevo marco legal vigente para pronunciarnos libremente sobre la conveniencia de enjuiciar a los ex presidentes de la República y otros actores políticos por la comisión de presuntos actos delictivos o por haber dañado los intereses esenciales del país en su desempeño desde la cúspide del poder público.

Por lo anteriormente expuesto, resulta patético —aunque plenamente explicable— que la alianza conservadora se oponga descaradamente a la consulta popular en comento. Resulta obvio que tanto el PAN como el PRI no quieren ver en el banquillo de los acusados a quienes los representaron en la titularidad del Ejecutivo Federal, ya que esto aumentaría aún más los niveles de desprestigio en que están sumidos.

Pero el fondo de todo es que, con su clara postura de boicot, la coalición PRIANRD muestra un franco desprecio por la capacidad de reflexión y de decisión que pueden ejercer los ciudadanos para pronunciarse libremente sobre el objeto conciso de dicha consulta. Con ello, se hace patente que a los aliancistas les asusta y les enoja sobremanera toda posibilidad de empoderamiento efectivo de los ciudadanos en torno a asuntos que les afectan o les siguen afectando por la conducta actual y pasada de los actores políticos, que hasta ahora siguen envueltos con el insultante manto de la impunidad y la desvergüenza.

En esta tesitura de análisis, observamos atónitos cómo el INE le hace el caldo gordo a los recalcitrantes opositores de la 4T, toda vez que realiza mínimos esfuerzos en el impulso a esta consulta, con la insana intención de que ésta no alcance la dimensión y el nivel de participación que se requieren para que sus resultados adquieran un carácter vinculatorio.

Ante el boicot a la consulta del primero de agosto que ejerce sin ambages el PRIANRD, nuestra posición es en favor de la amplia participación ciudadana en razón de que representa la oportunidad que tenemos para ejercer un derecho consagrado en la Constitución General de la República, histórico avance que se dio precisamente en este régimen de la 4T.

Por lo que respecta al ejercicio ciudadano para la posible revocación de mandato del Presidente de la República, a realizarse en marzo de 2022, en principio se trata de un asunto que se les atoró en la garganta a los ahora coaligados en eso que llaman “Va por México”. A decir verdad, no les cabe en la cabeza que AMLO haya propuesto la reforma constitucional que permitirá —nada más ni nada menos— que poner en manos de los ciudadanos la decisión de que el Ejecutivo Federal continúe en el ejercicio de su cargo, o bien que se separe de éste porque los electores consideren que no ha tenido un buen desempeño en la máxima responsabilidad pública del país.

Pero ocurre, caro lector, que los conspicuos gerentes del PRIANRD han asumido de antemano una conducta clara ante la revocación de mandato presidencial, que es muy distinta al boicot y a la apuesta al fracaso que le están haciendo de manera inescrupulosa a la consulta del primero de agosto: desde ahora los coaligados mueven todos sus cuantiosos recursos económicos y mediáticos para impulsar la renuncia del actual Presidente de la República. ¿Lo lograrán? Eso es algo que, por fortuna, se va dirimir de manera democrática por convicción propia de AMLO y de la mayoría de los mexicanos.

Más allá de la confrontación que estamos viviendo entre dos grandes proyectos de nación, desde el punto de vista de la cultura democrática es evidente que por primera vez en la historia política moderna del país, la ciudadanía podrá hacer efectivo los derechos soberanos que les consagra la Constitución en el artículo 35 —Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional y participar en los procesos de revocación de mandato—, y en el artículo 39, el cual estipula que “todo poder público dimana del pueblo y se instituye para su beneficio. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar y modificar la forma de gobierno”.

En las dos citas históricas que tenemos en el horizonte inmediato, estamos ciertos que los ciudadanos sabremos estar a la altura de las circunstancias al emitir nuestra postura en la soledad impenetrable y soberana de las urnas, analizando con profundidad qué tipo de país queremos reconstruir de cara a la primera mitad del siglo XXI. Al tiempo.— Mérida, Yucatán

canek_1999@yahoo.com.mx

Doctor en Educación. Director de la Universidad Pedagógica Nacional en Yucatán