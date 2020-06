Tiempos de confrontación

¡Civil!

Ernesto Arévalo Galindo (*)

“Malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos lo traicionan”.— Benito Juárez, presidente de México

Meses atrás, el paulatino crecimiento de la violencia en México lo advertí, y no precisamente la generada por la delincuencia organizada que, con Andrés Manuel López Obrador, terminó por encontrar el respaldo oficial, abierto y total para sus operaciones en todo el “cementerio nacional”. Me referí a la generada por el propio Presidente de México, a temprana hora durante cada semana laboral desde el mismo Palacio Nacional; ahora su residencia y de Beatriz Gutiérrez Muller, quien renunció a la “investidura” de Primera Dama, pero a lo que no renunció fue a “disfrutar” la estancia de un edificio “en ruinas”, por el actual episodio negro de la historia nacional.

La multiplicación diaria de contagiados y muertos por el Covid-19, cuya pandemia ha sido abordada de manera inhumana y hasta sarcástica para privilegiar la política del actual régimen de gobierno, así como la presencia de los primeros fenómenos meteorológicos relacionados con la Temporada de Huracanes 2020, principalmente en el Atlántico y el Mar Caribe como el reciente paso de la tormenta tropical “Cristóbal” que impactó brutalmente a la Península de Yucatán, vinieron a empeorar la situación de millones de seres humanos.

¡Pero no es todo! Unos días después de las protestas contra AMLO, suscitadas el 30 y 31 de mayo pasado en 17 estados de la República, en donde, por cierto, carecieron de actos vandálicos —como golpizas a ciudadanos, prender fuego a elementos policiacos, pintas o quemas de fachadas de edificios, destrucción de automóviles y saqueos en comercios— de la noche a la mañana hicieron acto de presencia “activistas” para manifestarse por el asesinato de Giovanni López, en Jalisco. ¡Necesario aclarar que toda protesta por la violación a los Derechos Humanos, siempre será válida! Lo que nunca será válido es que, a nombre precisamente de los Derechos Humanos, se violente la paz social.

Las protestas se extendieron a Ciudad de México, en donde hasta se rezongó por la violencia racial en Estados Unidos. Jóvenes violentos reclamaron justicia por la muerte del afroamericano George Floyd, en manos de policías blancos. ¡Pretexto! Manifestantes en contra de la violencia, pero que generaron violencia ante la tardía actuación de la autoridad policiaca, porque para Claudia Sheinbaum, jefe de Gobierno alineado a la Cuarta Transformación, primero están los derechos de los protestantes que, ocultando su rostro, cometieron todo tipo de destrozos durante su camino.

AMLO levantó el clima de odio. ¡Lo exacerbó! El color de piel, el nivel de escolaridad, el desarrollo laboral, el adelanto profesional y el estatus económico ya determinan la política pública del gobierno de la República. Inclusive hasta la movilidad social está traduciéndose en “la mecha” para determinar si se prende fuego a la dinamita de odio, venganza y castigo, porque el presidente de México crítica, juzga y culpa. Todo lo anterior se define en una sola palabra… ¡racismo!

El país se cae en la violencia extrema, empezando por la política. En poco menos de un año, la sociedad mexicana —no nada más el “pueblo bueno y sabio”— tendrá la decisión, a través del voto libre y secreto, de cambiar o ratificar a la 4T, porque elegiremos a 500 diputados federales; es decir, la oportunidad de una verdadera transformación de la Cámara de Diputados. Pero, además, se votará por la elección de nuevas gubernaturas, congresos estatales y ayuntamientos.

Postura

Sin embargo, el Presidente de México sentenció que se acabó la simulación y las medias tintas, por lo que llegó el momento de definirse en favor o en contra de la transformación del país. Una advertencia, más abierta, en agravio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Una amenaza, más abierta, al ejercicio del libre pensamiento.

Malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos lo traicionan.

La izquierda, como históricamente ha sucedido en el mundo, trabaja poco, pero moviliza mucho, violentando el Estado de Derecho, potencializando el racismo y destrozando la economía de libre mercado. Sobre esto último, la caída de los sistemas socialistas en Europa obedeció a que los “mesías” ignoraron que no se puede mantener lo público arruinando lo privado.

Salvo que todo lo generado por lo privado sea para su enriquecimiento ilícito y de sus más allegados, bajo el argumento de la ayuda a los pobres.

En América Latina tenemos un ejemplo con Venezuela; régimen, que aún no es abatido.

Lamentablemente, la violencia aumentará su nivel… ¡atroz! AMLO no va a permitir, por ningún motivo, su caída; razón por la cual, la delincuencia organizada(no todos los cárteles), los “activistas” y los “anarquistas” estarán por todas partes para ver, escuchar, acusar y ejecutar. ¡Sin piedad!

De los tiempos de confrontación, podríamos pasar a una guerra.

¡Civil!— Cozumel

