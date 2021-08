Todos somos “fuereños”

Yucatán y el problema de la xenofobia

Ernesto Guerra de la Peña (*)

Cuando escribí mi columna titulada “Lo que callamos los fuereños”, no me imaginé el impacto que tendría.

A partir del momento en que se publicó, he recibido decenas de correos, mensajes y testimonios de personas que, al igual que yo, han experimentado actos xenofóbicos en Yucatán y en otros estados de la república.

También me han llegado muestras de empatía y solidaridad con mi experiencia personal que compartí, las cuales agradezco enormemente. Hay quienes me relataron que en algún momento de sus vidas fueron parte de las personas que promovieron discursos de odio contra los foráneos, pero que ahora se sienten arrepentidos de ello.

En contraste, también he recibido comentarios xenófobos, sobre todo por medio de la versión electrónica de mi artículo en el Diario. Como bien lo expuso en estas páginas el doctor en Ciencias Antropológicas Rodrigo Llanes, estas son unas de las tantas opiniones vertidas en la sección de comentarios: “es más que correcto, no queremos fuereños en nuestro estado”, “No queremos fuereños en estas tierras, son prepotentes”, “Los fuereños son desagradables”.

Sin embargo, como atinadamente señaló Llanes, estos argumentos únicamente vinieron a confirmar lo que expuse en mi artículo: la xenofobia, el prejuicio y la exclusión contra las personas que venimos de fuera es un tema presente en el estado, pero hacía falta visibilizarlo y ponerlo en la mesa de la conversación.

Es importante remarcar que la xenofobia no sucede exclusivamente en Yucatán. En distintas partes del mundo y de la república mexicana ocurren hechos de exclusión y xenofobia contra las personas que, por distintas razones: pobreza, desempleo, violencia, miedo, inseguridad… deciden mudarse o migrar a otros territorios.

Bien menciona el filósofo y politólogo francés Pierre André Taguieff: “El racismo no es una entidad homogénea o inalterable, sino que éste varía, se transforma y adapta a diversos contextos”.

Lo mismo sucede con la xenofobia, los prejuicios se generan de manera distinta dependiendo del territorio. Existen quienes perciben la llegada de otras personas a sus estados como una amenaza, debido a que consideran que ello ocasionará que los locales pierdan los privilegios con los que antes contaban.

Otros consideran que su ciudad se volverá insegura con la entrada de individuos de otras partes de la república (argumento usado comúnmente en Yucatán). También hay quienes opinan que la mudanza de otras personas a su territorio provocará que atenten contra sus costumbres.

Como oportunamente señala la doctora Eugenia Iturriaga en su libro “Las Elites de la Ciudad Blanca: discursos racistas sobre la Otredad”, el cual recomiendo su atenta lectura: “La presencia del otro “lejano” ahora en “sus espacios” ha desencadenado el surgimiento de posturas y movimientos nacionalistas que temen por la potencial pérdida de su identidad cultural producto del contacto y mezcla de culturas”.

Testimonio

Una de las cartas que me conmovieron fue la de un hombre mayor nacido en Mérida, que me compartió que en su juventud tuvo que trasladarse por cuestiones de trabajo en varias ocasiones a Ciudad de México. En su relató narra que su llegada a la capital fue un verdadero martirio. Los policías al ver que tenía placas de Yucatán lo paraban constantemente, algo que lo atormentaba y no lo hacía sentir bienvenido. Asimismo, en la empresa en la que laboraba tuvo que aguantar las constantes burlas que le hacían sus compañeros por su acento.

Sin embargo, parte de lo que me asombró de su testimonio es que estas experiencias xenofóbicas que vivió no provocaron que éste, por consiguiente, generalizara negativamente cómo somos los chilangos, sino todo lo contrario. En la misma carta, narra que durante el tiempo que vivió en CDMX, también encontró personas valiosas que ahora considera como hermanos y a quienes les atribuye cosas positivas, por lo que no considera que sea bueno: “juzgar a todos por igual”.

Historias como estas nos pueden ayudar a ser más conscientes de cómo tratamos al de al lado y de lo importante que es no promover estereotipos hacia las personas de otras partes de la república. Por lo que yo no pretendo generalizar.

En mi experiencia ha habido numerosos yucatecos que me han recibido con los brazos abiertos.

Todas las personas merecemos ser tratadas con dignidad. Eliminemos los estigmas que han salido a relucir estas últimas semanas. Como mencionó el activista Alex Orue, en un marco normativo de igualdad, no tiene cabida preguntar la orientación sexual de alguien para determinar si se le brinda o no atención médica, como ocurrió en el lamentable caso de José Eduardo.

A nuestra sociedad le gusta exhibir a quien es diferente y en ocasiones no es capaz de abrir las ventanas del alma para mirarse en el espejo a profundidad.

Suplemento de Guerra. Quiero hacer un agradecimiento a las y los lectores quienes se tomaron el tiempo de mandarme un correo, escribirme una carta, un comentario o compartir mi artículo. Espero esta columna pueda ser un espacio para que ustedes puedan contar sus historias y dialogar sobre todo aquello que no se dice o no se quiere escuchar. Mi correo y redes sociales están abiertas para ustedes.— Mérida, Yucatán.

ernestoguerramx@gmail.com

@ernestoguerramx

Consultor y Politólogo. Estudiante de la Maestría en Comunicación Política y Marketing Electoral.