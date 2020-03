Todos unidos a levantar la voz

Villas del Sol

Fernando Alcocer Ávila (*)

Aun cuando la situación de un proyecto que ha generado dudas, como el de Villas del Sol, sea tan directo en un fraccionamiento no significa que sus efectos no nos importen como ciudad. Es sumamente importante por dos razones: las afectaciones se dan en la zona y todos nos movemos por la ciudad y los embotellamientos, los problemas por suministro de agua, el aumento del volumen de la basura y las complicaciones del transporte público nos afectan aunque no seamos vecinos; y segundo, porque si esto se da de manera repetida en toda la ciudad, como ya ha sucedido, se seguirán escuchando voces que hoy no hablan, por la inconformidad de ver cómo se ve modificada y alterada su realidad de vida.

Por eso necesitamos como ciudad, todos unidos, levantar la voz, porque se nos está implementando e imponiendo un modelo de ciudad que no somos y que violenta nuestro modo y calidad de vida, que ha sido el estandarte que se ha vendido por ser una gran ciudad para vivir, y lo que hacemos en retribución es destruir lo que mejor nos identifica como ciudad. Densificar significa aumentar población en un espacio existente; pero para implementar se debe tener el conocimiento y la inteligencia para identificar los efectos que esta política conlleva. Se debe prever, planear, identificar y concretar acciones y estrategias de manera inteligente y con previsión; reconocer que toda acción tiene una reacción y mitigar esos impactos. Se llama RESILIENCIA. La resiliencia tiene que ver con los riesgos y afectaciones en la ciudad, una palabra que se menciona pero que no tiene acciones específicas; los riesgos urbanos que se consideran como malos en una ciudad resiliente son la densificación masiva y el abuso y sobreexplotación de la infraestructura, punto en contra a la política de densificar Mérida.

La parte del desarrollo sustentable que se presume, al aumentar la población, de tener hoy un factor de 6.2 m2 por habitante, en vez de aumentar áreas verdes y atender el cambio climático, estaríamos reduciendo el rango de áreas verdes por habitante, alejándonos del ideal de 16 m2 que dicta la OMS.

La densificación de la ciudad, aunque no sea directamente en nuestro fraccionamiento o colonia, nos afecta a todos. De forma más rápida se saturarán las vialidades, colapsará el relleno sanitario y ¿dónde pondremos lo siguiente? En el transporte público no se contempla de modo viable y sustentable una solución al tema; el suministro de agua y energía hoy cuentan con una capacidad instalada, lo que pone en duda el suministro futuro; aceptamos el hecho de que la Japay puede decir que es factible, pero no se trata de éste, sino de ¿qué sucederá en un futuro inmediato, cuando esto se repita 4 o 5 veces?. Ahora sí no alcanzará, se lo quitaremos a unos para dárselo a otros nuevos.

De modo directo, incrementar población en la ciudad, de manera obligada y, aunque no se diga en el PDU, el ayuntamiento tiene que dotar de equipamiento para esa población, es decir, si hay 1 millón de habitantes y tenemos 3 universidades, con 1.5 millones (50% más), necesitaríamos 5 universidades (50% mas), ¿dónde las vamos a poner? Afuera en la zona de crecimiento; entonces ¿para qué densificamos adentro si tengo que salir para ir a la universidad? Entonces se incrementan los movimientos de vehículos donde debería reducirse, lo que hace cada día más compleja la movilidad de todos.

La densificación por receta, sin las correspondientes acciones de parte de la autoridad, se convierten en una acción irracional, sin sentido y sin dirección; imponer requisitos a los permisos y licencias es totalmente insuficiente; la densificación tiene de modo obligado que contener en la misma proporción áreas verdes, espacios públicos, servicios, infraestructura, equipamientos y transporte. Sin ellos, es incrementar una variable de la fórmula sin contemplar los complementos.

La construcción de más vivienda en una misma zona repercute en que se construye de más y eso representa mayor huella ecológica, mayor impacto al ambiente; disponer el uso de tecnologías alternativas como fuente de energía no es suficiente para mitigar el construir más concreto en una misma zona.

Tenemos como futuro inmediato más personas, mayor consumo, menos áreas verdes y mayor construcción, con una infraestructura instalada y una dimensión de ciudad ya creada. ¿Cuál será el resultado? El caos. Diseñar una ciudad nueva con densidad mayor es la mejor opción, diseñar una nueva ciudad afuera, donde la estructura vial contemple a todos los medios de transporte, áreas verde suficientes, transporte masivo que económicamente funcione por el correcto uso de éste, donde la construcción contemple áreas verdes suficientes y espacios públicos estratégicos que permitan una convivencia comunitaria, lugar para los equipamientos y servicios que aporte a los que vivan ahí y conservemos en esta ciudad, la Mérida que nos caracteriza como ciudad amable, segura y tranquila para vivir, con un nuevo espacio de desarrollo para todos.

Mérida nunca podrá ser ciudad compacta, ya no lo es. Aprovechemos nuestro potencial y construyamos una nueva ciudad para todos y no destruyamos todo lo que nos hace deseable por adquirir una estrellita “mundial”. Hagamos una ciudad óptima para nosotros, y los que deseen venir disfruten lo que somos y no lo que podríamos ser. Necesitamos desaparecer esas dos Méridas, la que somos contra la que nos quieren imponer; sigamos siendo una Mérida hermosa para todos.

Por lo anterior, todos tenemos que ver con lo que sucede en nuestra ciudad.

Pidamos que las normas sean justas para todos con el correspondiente compromiso de velar por el buen vivir.— Mérida, Yucatán

Arquitecto, especialista urbano

