Trabajo consular en la contingencia

Desde Roma

Jorge Luis Hidalgo Castellanos (*)

En Europa, desde el 10 de abril el país con más contagiados de Covid-19 ya no es Italia. Sin embargo, casi al finalizar el mes se mantiene en el segundo lugar con 200 mil casos y continúa a la cabeza en número de decesos, con 26,644.

España con casi 230 mil casos tiene tres mil fallecidos menos que Italia. Durante cinco días la estadística fue a la baja, lo que parecía “aplanar la curva de casos” y dio esperanzas, pero a partir del 16 de abril volvió a repuntar con 3,786 contagios y a la fecha oscila entre 2,300 y 3 mil. Parece un cuento de nunca acabar.

Por su parte, las defunciones en Italia no han presentado continuidad a la baja, si bien sorpresivamente ayer domingo cayó a menos de la mitad del promedio del mes (260). La situación no es la que se esperaba a estas alturas y tampoco para la Semana Santa y Pascua de este año en uno de los países más católicos del mundo y, por supuesto, el Vaticano.

En Italia y otros países europeos el Viernes Santo y el lunes de Pascua normalmente son días feriados, por lo que es un largo fin de semana que tradicionalmente se aprovecha para salir de las ciudades y comer asados en familia o con amigos.

Este año algunos no han querido que sea la excepción, pese a las graves evidencias y la indicación de las autoridades italianas de permanecer en casa. Ante la desbandada de una parte de la población, las fuerzas del orden decidieron bloquear las principales autopistas y carreteras de ciudades como Roma, con lo que se generó un caos vial innecesario en circunvalaciones y el anillo periférico de la capital, en los cuales la gente que incumplió las medidas sanitarias estuvo durante horas en sus automóviles sin poder moverlos. Fue peor que quedarse en casa, con un día soleado, caluroso a mediodía y además arriesgando la salud. Ese tipo de actitudes, inconscientes e irresponsables en la población es lo que ha hecho que en este país mediterráneo los números sigan creciendo, a siete semanas de haber iniciado la contingencia contra la epidemia.

La pandemia es real, como lo demuestran las fotos de escenas con féretros, los hospitales llenos y las noticias de amigos enfermos, jefes de oficina fallecidos y paisanos hospitalizados. Estos últimos en varios casos son turistas o estudiantes que quedaron varados en Italia o en otros países y que con el transcurso de las semanas y cierre de fronteras, puertos y rutas aéreas acabaron en la península itálica. Algunos son empleados de diversas compañías extranjeras, otros son becarios. Todos, seres humanos que estando lejos de su tierra quieren regresar.

Ciertamente nadie esperaba una pandemia, y a la vez, muchos han contribuido a que la epidemia se extienda. Se debe tener presente que cada viajero es responsable de sí mismo o de quienes lo acompañan al extranjero. Nadie está ni fue obligado a salir de México ni visitar Italia o algún otro país y, por lo tanto, no se debe culpar a otros por no poder retornar al terruño. Sin embargo, usualmente se le exige al gobierno a repatriarlos.

Los consulados y embajadas mexicanas están siempre atentas a defender los derechos de los paisanos, dentro de sus capacidades y con pleno respeto al derecho internacional, pero también al derecho interno de cada país. Sus agentes deben apegarse a las indicaciones de las autoridades locales. Como pocos Estados en el mundo, México cuenta con una tradición de casi 200 años de servicio consular y actualmente cuenta con la red de consulados más grande en el orbe (63), la mayoría de ellos, por razones lógicas, establecidos en Norteamérica, donde reside la mayor parte de los mexicanos que emigran. Más de 50 consulados atienden a 30 millones de paisanos en Estados Unidos y Canadá, donde hay más de un millón de contagios hasta hoy. El mundo presenta 3 millones.

En África, Asia y Europa varias oficinas consulares y diplomáticas atienden a otros millares de mexicanos en diversas áreas. Sin embargo, y solo por mencionar algunos otros países latinoamericanos y caribeños, Brasil y Cuba cuentan con más representaciones diplomáticas en el exterior que México, 132 y 125, respectivamente, contra solo 80 mexicanas. Tienen más cónsules y diplomáticos que los que la Secretaría de Relaciones Exteriores envía alrededor del mundo para atender asuntos consulares (protección y atención de mexicanos), temas bilaterales (relación de México con otro país) y multilaterales (atención al sistema de la ONU y tratados con múltiples Estados sobre materias variadas).

Se trata de un grupo de servidores públicos federales, preparados en diferentes áreas en universidades nacionales y extranjeras, provenientes de todas las entidades de la República y de diversos ambientes socioeconómicos.

En Italia, por ejemplo, quedaron varados varios cientos de mexicanos; algunos lograron por sus propios medios salir en los primeros días de marzo. Otros fueron apoyados por el Consulado en Milán y las embajadas en Roma y el Vaticano para conseguir cambiar la ruta de vuelo debido a cancelación súbita porque algún país cerró su espacio aéreo, aeropuertos o puertos.

Se han organizado vuelos comerciales o fletados (charters) a Ciudad de México y a Cancún para que los mexicanos puedan adquirir pasajes y abordarlos. Pero las aerolíneas tienen reglas e intereses —son empresas— y no se cuenta con una aerolínea mexicana que una a México con Italia, lo que dificulta la evacuación directa, como sí ha pasado con otros lugares en Centroamérica, Sudamérica e incluso China o Corea. La mayoría de los vuelos a Italia tiene escalas.

Otras gestiones consulares tienen que ver con conseguir que, con la venia de las autoridades de salud italianas y en caso de no haber alguien infectado, las empresas en las que laboran algunos mexicanos les faciliten el traslado a México por la ruta más directa y en la fecha más próxima. No es una labor sencilla, depende de la empresa que paga el pasaje, las rutas y vuelos disponibles —que día con día se reducen— y de la autorización que otorgue el gobierno italiano, el que por cierto atiende una crisis sanitaria desde hace semanas, donde están además de sus propios nacionales, varios ciudadanos de muchos otros países, cuyas embajadas y consulados solicitan su repatriación. A todo esto, las redes sociales y la inmediatez de la comunicación no significan que sean coadyuvantes.

Independientemente de la voluntad de ayudar y su amplia experiencia, los cónsules y diplomáticos mexicanos —y de cualquier país— no han sido preparados ni cuentan con equipamiento especial para actuar ante una epidemia y mucho menos una pandemia. Se está aprendiendo sobre la marcha y ciertamente se cometerán errores. Se tienen, incluso, bajas en su personal cuando se contagia. Ésta es una amenaza nueva para todos. ¿Qué pasaría si la mayoría de nuestros cónsules se enferman? ¿Quién protegerá o ayudará en ese caso a los mexicanos en el extranjero? ¿Quién defenderá los intereses de México? Las interrogantes son muchas y lo necesario es la comprensión y la colaboración ahora. La preparación y planeación en el mediano plazo.

En la pandemia del Covid-19 la humanidad es vulnerable, los diplomáticos y cónsules incluidos, no obstante, el valioso servicio que prestan fuera de México. La inmunidad ante el nuevo coronavirus no existe aún. Es una amenaza y es lógico el temor de todos, pero esto no hace que los cónsules dejen de atender a los paisanos que requieren ser tutelados, aun y cuando esté de por medio su propia salud.

El sábado 25 fue el día de la Liberación en Italia, pero del fascismo hace 75 años, no del nuevo coronavirus.

Diplomático mexicano residente en Roma.