Tragedia en Tlahuelilpan

De la insensatez a la estupidez

Edgardo Arredondo Gómez (*)

En el hospital donde me formé, y a falta de espacio disponible en el quirófano, pasábamos a los pacientes quemados al baño; bajo la regadera, dejábamos que el agua cayera sobre los tejidos lastimados.

Pinza y tijera en mano procedíamos a retirar la piel quemada, la cual se desprendía dejando, en el mejor de los casos, una superficie con un puntilleo hemorrágico. La pila se llenaba de restos de piel, jabón, agua y sangre. Estoicos, los pacientes resistían y cooperaban en lo que eran, sin lugar a dudas, las curaciones más dolorosas que yo recuerde.

En otra ocasión recibimos a una paciente que se quemó las dos piernas al estar en casa, por el estallido de un tanque de gas butano. Era la primera vez que veía una quemadura de tercer grado. En la piel acartonada se dibujaba el entramado azul de sus venas trombosadas.

La paciente no tenía dolor, lo cual contrastaba con lo aparatoso del cuadro. “No hay dolor, porque ya no hay terminaciones nerviosas”, comentó un maestro, mientras la preparábamos para practicarle un par de fasciotomías, ya que los endurecidos tejidos no dejaban pasar la sangre a los pies, los cuales lucían pálidos como un papel.

Recuerdo también a una paciente epiléptica que convulsionó justo cuando quemaba basura, perdiendo el conocimiento y dejando uno de sus pies en las llamas. Fue la primera vez que vi un segmento del cuerpo literalmente carbonizado.

En todos los pacientes quemados que he atendido a lo largo de mi carrera existe un denominador común: el dolor. Al dolor físico ocasionado por la lesión en sí se agrega el de la desolación, la desesperación, la incertidumbre, porque aun en manos expertas las cicatrices quedarán al igual que las emocionales: para siempre.

Cuando el paciente sobrevive a una quemadura grave, el organismo entra en un auténtico estado de emergencia. La piel es el órgano más extenso del cuerpo, tiene la función de mantener nuestro equilibrio hídrico; al perder su integridad, los líquidos literalmente escapan a través de las zonas dañadas; el cerebro envía la orden y las arterias que llevan la sangre a los riñones se cierran para disminuir la formación de orina.

Si la lesión es grave o no se maneja oportunamente, los riñones colapsan y el paciente entra en una insuficiencia renal. Pero, además, la piel es la barrera contra los microrganismos, de tal forma que al dañarse, esa horda de pequeñas bestias que son las bacterias penetran y pueden ocasionar la sepsis y la muerte.

Todo lo anterior lo comento porque, sin lugar a dudas, pocas situaciones pueden ser tan impactantes y dramáticas como atender a un paciente quemado; si el dolor pudiera materializarse en todas sus expresiones: física, emocional, material, etcétera, no dudo que se instalaría en el cuerpo de un paciente quemado.

Es por esto que escapa de mi entendimiento que al ver la reciente tragedia en Tlahuelilpan, independiente del análisis de la situación, en nuestro cada día más polarizado país, el del buscar responsables o no, exista gente mezquina que pueda sentir placer alguno al hacer burlas sobre lo acontecido.

A escasas horas de lo ocurrido ya estaba el aluvión de “memes” y síganle contando. ¡Ah el ingenio del mexicano!, reyes en albures y en decir cosas chuscas. Hace unos años, cuando ocurrió la tragedia de la guardería ABC, un seudocómico hizo un “mal chiste” al respecto que le valió la condena del público, a tal grado que el referido personaje tuvo que ofrecer disculpas diciendo: “Fue una idiotez”.

Por supuesto que lo fue, pero no hay que esperar a que esto venga de una figura pública. Hay que hacer un llamado a la conciencia para no difundir este tipo de material en las redes sociales. Estamos en camino de convertirnos en un país en donde la pérdida de la sensibilidad nos va a llevar tarde o temprano a ser una cofradía de estúpidos que disfruten de la insensatez de la gente que puede burlarse de la tragedia ajena, cuando olvidan que nuestro país entero ya es una tragedia.- Mérida, Yucatán.

arredondo61@prodigy.net.mx

Médico y escritor