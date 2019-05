Tres años fatídicos

In memoriam

Vidal Cervantes (*)

Según la Real Academia Española, fatídico “es señal o anuncio de desgracias”. Así, el 19 de octubre de 2017 al clarear el alba, nos llega la fatal noticia, a la que todos tememos: “falleció el padre Azcorra”; nadie supo explicar el trágico acontecimiento, pero todos sabían que padecía muchas dolencias, que él mismo un día me confió: “trato de espantar mis miedos a la muerte escribiendo versos en los que ni yo creo”, me decía, muerto de risa.

Su carácter lo sostenía, “era un digno hijo del Sur, el de los ojos claros y mente abierta, como el halcón de más poderoso vuelo”¿Quién se acuerda de él? Así es esta vida cotidiana. Los amigos y familiares te tienen en cuenta cuando los vas a visitar o saben de tu existencia por las noticias o por tus obras prácticas o literarias. Muchos perduran en los recuerdos que un día se irán pudriendo en el pantanal de la memoria.

Decía Gabriel García Márquez que “uno solo se muere cuando el olvido te ha borrado completamente de la memoria histórica de esta vida trágica”.

El amigo “Chucho” aún vive en algunas memorias, pero siempre vivirá en la presencia del eterno, del absoluto, en el que siempre creyó y proclamó en su vasta obra literaria. Él se autonombraba “misionero de la poesía religiosa”. Así se le recordará siempre. Descanse en paz.

Llega el 10 de mayo de 2018 casi en el silencio de la vida, así como él vivió. A sus 91 años el presbítero Carlos Roca se entrega al Padre, sabiendo que había cumplido con la tarea que se le confió: ser “magíster” de muchas generaciones de sacerdotes. La enseñanza del latín era su pasión. Recuerdo que nos decía: “sursum in docti et rapiuntregnun Dei”, para mañana la traducción exacta.Era exigente pero comprensivo. Y así le gustaba jugar con los latinajos que hacían amenas sus clases.

Su conocimiento de los clásicos, sobre todo el gran poeta latino Virgilio, le daba la autoridad intelectual que poseía. El padre Roquita, gran amigo y consejero, seguirá dando clases a los “sacerdotes ángeles” y les dirá: no olviden que “Sacerdosdebetessererector et non raptor”. Era su frase favorita.. Dios lo tenga con El.

19 de febrero de 2019. Nos cae la desgracia: el padre Sacramento fallece y nos cuestiona la etapa siguiente de la Arquidiócesis. Sin embargo, toda desgracia trae otra gracia del eterno. El, gran ideólogo, arquitecto y realizador de los planes pastorales, deja un espacio difícil de llenar. Su tenacidad, su paciencia y tolerancia para llevar al cabo los planes pastorales son de admirar y agradecer. Muchos lo extrañarán y llorarán por su ausencia, lo importante es continuar su obra y su misión. Así pervivirá con nosotros. Descansen en paz.

Presbítero católico