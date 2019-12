Tres décadas de agradecimiento pleno

Gaspar Silveira Malaver (*)

Le canté a mi hija Regina, en sus XV años, tomando de Mercedes Sosa: “Gracias a la vida, que me ha dado tanto”. Tanto que de verdad pasan los años, se nos va la vida y seguimos disfrutando el día a día, tratando de luchar para ir adelante, mientras el padre Cronos nos quita un día en vez de darnos otro.

Me hicieron una pregunta a raíz de un homenaje de que fuimos objeto en la posada navideña de Grupo Megamedia.

¿Cómo ha impactado la tecnología en tu trabajo en este tiempo y cómo te has adaptado al cambio?

Yo creo que… No hemos tenido tiempo para sufrir por los cambios. Las herramientas que llegan han tenido que ser usadas sobre la marcha, porque así lo marcan los tiempos que vivimos.

Comencé dictando notas por teléfono, y tomando dictadas notas también, y me pareció increíble poder hacerlo. Luego, a teclear en la máquina de escribir antes de estar en una computadora.

El Diario en blanco y negro saltó al color, inicialmente desde la Sección de Deportes, y asustamos a medio mundo. De pronto, de nuestros recortes en teletipo, páginas en fax y télex, y las búsquedas en libros y periódicos, o copiar textos larguísimos, tuvimos que saltar al universo del internet donde ya todo, desde el nuevo email, hasta poder googlear, solo tenemos que copiar y pegar.

No nos esperábamos ese cambio, que fue no solo brusco, sino a la larga muy útil, pero, insisto: no había otra cosa que hacer que cuadrarnos a… ¿las nuevas tecnologías?

¿Cómo nos ha impactado? En el trabajo, pues es una herramienta facilitadora. Impresiona ver la velocidad a la que podemos ir y obtener lo que se requiere. Nos tuvimos que adaptar en un tris, porque los tiempos así lo mandan.

En lo informativo y comercial, todo está en la web. Y también, creo bien, hicimos esa sinergia muy pronto. Siempre forzados por las circunstancias.

De pronto también nos vimos ante la necesaria ocasión de que teníamos que usar un micrófono ante una cámara o grabar un vídeo desde un teléfono, como selfi, para poder realizar nuestro trabajo, que antes era solamente con papel y pluma y una computadora de oficina. Y había que hacerlo porque sí.

Herramienta

Ahora, la herramienta principal es mi teléfono, y creo que de la mayoría de los mortales. Mi “cel” es mi oficina móvil, mi redacción, mi estudio de vídeo, a veces mi tormento, a veces mi salvación. No me resulta trabajoso decir que, en los últimos años, mis mejores reseñas las he hecho desde el teléfono, con mis crónicas a dos manos. No me cuesta decirlo porque no tuve tiempo de pensarlo. Hubo necesidad de actuar de inmediato. Y sigue siendo así desde que llegó el bendito teléfono celular a nuestras vidas y las redes sociales inundaron la memoria de prácticamente toda la civilización.

No sabemos qué más venga. Solo tengo en cuenta que, forzado por las circunstancias, la tecnología nos tiene vivos aquí en un medio, que ahora es una corporación, y que siempre va a la vanguardia.

Se fueron tres décadas entre cambios y cambios, haciendo este apasionado trabajo de aprendiz de periodista, porque, como las tecnologías, no se termina nunca de aprender ni dejarán de llegar. Recibimos, por esa razón, un reconocimiento a esta labor de tres décadas (ya vamos por el año 31 oficialmente). Otros grandes compañeros fueron homenajeados por veinte, veinticinco, treinta y treinta y cinco años en el Diario.

Somos pocos, muy pocos los que hoy en día duramos en las empresas, así que tener de junto en ese homenaje a Ángel Noh, a Carmita Zapata, a Carlitos Cámara, a Paty Blanco, a Panchito Aké, doña Eva, a Angelito Solís, a “Bambino” (más fácil, que Emanuel Rincón), a Juan Antonio Osorio, es todo un privilegio.

Otros muchos fueron igual reconocidos, y les doy mi sincero agradecimiento por tantos años.

¿Qué les puedo decir que no sepan de mí?

Mis hijos, parte de mi crecimiento a paso veloz como padre, me permitieron encancharme pronto a su devenir constante. Y adaptarme a las tecnologías no fue un dolor de cabeza gracias a ellos. Quizá por eso refieren, con certeza, que esto que muchos llaman trabajo, para mí es algo que, honestamente, no lo es.

Tensión llevada a la pasión, presión llevada a la consumación. Un ir y venir que no se acaba, con el fin de tratar de hacer lo que se debe, en los tiempos precisos y para satisfacer a lectores y usuarios diversos.

Aprendí de grandes maestros sin ir a las aulas. A ellos les debo mucho. Todo el dinero del mundo no me alcanzaría para pagarles, pues me trajeron y permitieron una vida que ha estado aquí, escribiendo, leyendo, contando historias, creando héroes. Siempre una pluma y un papel, o una hoja de notas en el teléfono.

Y nunca he intentado ser mejor que alguien, porque no compito con otros, ni personas ni medios, sino conmigo mismo.

Mi esposa ha aguantado como he escuchado a muchas esposas de periodistas, especialmente por la ausencia física. Pero estos son los famosos gajes del oficio.

Mi abrazo para todos.—Mérida, Yucatán

Periodista de Grupo Megamedia

