Tropiezos en la estrategia de vacunación

La protesta del Colegio de Médicos de Yucatán

Edgardo Arredondo Gómez (*)

Una buena planificación sin un buen trabajo no es nada— Dwight D. Eisenhower.

Quienes han viajado en avión deben recordar, pues es de rutina, que antes del despegue las aeromozas comienzan a hacer una demostración de las medidas a seguir. Por lo general estas chicas son total y absolutamente ignoradas por los pasajeros, sobre todo en la parte en donde dicen: “En caso de despresurización del avión máscaras de oxígeno caerán automáticamente”… y recordarán cuando enfatizan: “si viajan sentados junto a un menor, colóquense ustedes primero las mascarillas para asistir al niño”. Así de simple, el adulto tiene que estar en condiciones para atender al niño, la vida y el cuidado del pequeño está en manos del adulto que está a su lado, el cual deberá estar en buenas condiciones.

Esta situación me sirve como un relato metafórico para ejemplificar la importancia que tiene en esta pandemia el que los médicos y el personal sanitario estén en la primera línea de vacunación.

El pasado sábado 27 de febrero, en el monumento a la bandera, un grupo de médicos que representaban a sus respectivos colegios, agrupados a su vez en el Colegio de Médicos de Yucatán presidido por la Dra. María Elena González Álvarez hizo una protesta pacífica, como es común en el gremio médico, sin violencia, sin obstrucción al tráfico vehicular, sin pintas. La comunidad médica ha sido violentada una vez más, y lo hemos comentado, no de ahora, de años anteriores, no es exclusivo de este gobierno, pero se ha incrementado en esta 4T y la pandemia.

La primera vez que el Presidente fue cuestionado a quien se vacunaría primero, raudo y veloz contestó: “Primero los pobres”. Solamente porque una reportera le hizo en ese momento el señalamiento de los médicos, rectificó: “claro primero los médicos”. Esto habla desde antes que las vacunas llegaran, del cariz político que el esquema de vacunación tendría en la 4T, ya no digamos el tener el manejo exclusivo para la adquisición, que luego enmendó para dejar que gobiernos estatales o particulares puedan intervenir. La primera remesa de Pfizer fue destinada al personal médico, si bien es cierto que el gobierno no tuvo la culpa de la demora en la segunda dosis, hay que enfatizar que se sectorizó desde el Centro al personal médico y sanitario a vacunar. Es de entenderse que en una primera línea estuviera contemplado para el personal con mayor contacto directo, o que se desenvuelven en espacios más confinados con el paciente afectado por el coronavirus, sin discusión: salas de terapia intensiva, áreas con pacientes ingresados con Covid; después una segunda línea que incluye al personal de áreas denominadas “no Covid” y hasta aquí: nada para el personal que se desempeña en clínicas particulares. Esto pudiera a simple vista ser correcto; claro, si se tuvieran las vacunas suficientes en tiempo y la forma de resolverlo; pero lo que viene a colación es una falta del reparto equitativo. ¡Quién si y quién no! Aquí en Yucatán cuando se tuvo el primer brote y la capacidad médica fue rebasada, al menos en el IMSS todos los médicos fueron rotados a áreas Covid: ortopedistas, ginecólogos, pediatras, oftalmólogos, etc. Era de entenderse, a pesar de la resistencia, porque se tenía un buen número de personal médico vulnerable que por comorbilidades propias tuvo que ser apartado; también recordemos que a nivel federal, las clínicas particulares le echaron la mano al gobierno cuando hicieron un convenio para recibir pacientes “no Covid” para descongestionar los hospitales del sector salud, y ¿quién determina qué hospital de alta especialidad, clínica, unidad familiar, hospital regional son Covid o no Covid?, cuando es evidente que hasta la clínica rural, el dispensario médico, los consultorios asesorados por médicos en las farmacias están en un primer frente de atención para el diagnóstico, traslado o manejo de estos enfermos. Cómo poder ser asertivos para saber que médico sí o no estuvo en contacto con pacientes, más en sitios de aglomeración como son las clínicas de primer contacto del Sector Salud, o las clínicas, consultorios particulares o hasta el médico de la Farmacia de la esquina. El riesgo a contagiarse existe al contacto, desde el asintomático hasta aquellos con datos francos de la enfermedad.

Unos días antes, se tuvo una manifestación frente a instalaciones hospitalarias por el rumbo de Altabrisa. Entre el grupo de médicos y personas formadas se encontraba el padre de un joven médico recién fallecido de Covid, ¿quién puede ofrecer las palabras justas que mitiguen el dolor?... años de estudios y esfuerzos, el colega trabajando, como comienza la mayoría después de largos años de esfuerzo y sacrificio, en dos hospitales que no eran del Sector Salud, pero no alcanzó a ser vacunado ya que no se contemplaron a las clínicas particulares en este plan de vacunas y, que decir de una querida colega con gran trayectoria institucional, al frente de su unidad regional, quien realizó el censo de su personal para llevarse la sorpresa de no tener acceso a las vacunas , por no considerarla Centro Covid, a pesar de tener camas apartadas para recibir de primer contacto a los pacientes sospechosos, personal médico, enfermeras y camilleros para trasladar a los pacientes. Con treinta años dedicados a la Medicina, no alcanzó como el resto del personal a vacunarse a pesar de los trámites correspondientes; enfermó al poco tiempo de Covid, requirió de cuidados intensivos y aunque la libró, aún carga con las secuelas. Y aquí uno se pregunta el porqué. La muerte del joven médico y la colega que enfermó gravemente son resultado de un esquema de vacunación mal planeado, centralizado e inequitativo, y si hemos lamentado la muerte del personal ocurrido meses antes, ahora duele todavía más, cuando las vacunas ya están disponibles. No hay suficientes vacunas, eso se puede entender, lo que no, es la pésima estrategia. A los médicos de Yucatán ya nos quedó más que claro que nuestras autoridades locales poco pueden hacer cuando los cargamentos de vacunas vienen ya etiquetados con destinatarios, muchas veces tan custodiadas que no facilitan la aplicación de una logística propia. El Centralismo en su máxima expresión. Alrededor de 20 mil vacunas para inmunizar a maestros y personal vinculado al sector educativo en Campeche, que bueno por ellos, pero la posibilidad de una reapertura de las clases en forma asistencial seamos enfáticos y objetivos no será factible, al menos hasta septiembre, al iniciar el próximo ciclo escolar, y es imposible evitar pensar que la estrategia tiene un enorme interés político en donde habrá elecciones estatales; pero lo que repruebo es haber vacunado a estos “siervos o servidores de la nación”, tan cuestionados por su burdo papel electorero, tan obvio, que hasta Claudia Sheinbaum los suplió con personal de la CDMX. No es necesario preguntar quién está recurriendo a las politiquerías.

Planeación

Para rematar la falta de coordinación de las autoridades federales y estatales para inmunizar a adultos mayores, ocasionó que en el interior del Estado sobraran vacunas, lo cual propició el éxodo de meridanos para aprovecharlas, con el desconcierto y molestia de muchos ciudadanos. Puede haber planeación, pero sin buena aplicación de la estrategia no se lograrán los objetivos.

Creo que la protesta de mis compañeros es una exigencia que raya en un grito de auxilio, más que una manifestación de inconformidad: un reclamo justo. El dolor del padre afectado por la pérdida de su brillante hijo médico, la conversación con mi amiga, entrecortada por la dificultad para respirar, son apenas dos casos de los más recientes que me han cimbrado en un país que ocupa el deshonroso primer lugar a nivel mundial con más muertes de su personal sanitario.

Por ultimo no olvidemos a nuestros amigos estomatólogos y odontólogos, totalmente excluidos, acostumbrados a trabajar en la boca de los demás y con meses haciéndolo literalmente en la boca del lobo.— Mérida, Yucatán

