Tunkul Político: ''A extremos preocupantes la polarización social y política''

Por Sac-Nicté

¡Hola amables lectores! Otoñal y lluviosa semana la que terminamos. Los Tunkules Amigos realizaron sus recorridos cargando siempre con sus impermeables, y muy cumplidos nos hicieron llegar sus acostumbrados mensajes, así que sin preámbulos pasamos de una buena vez ¡A darle!

El que estuvo imparable con sus comentarios fue el Tunkul Nacional, en los que nos dice que la radicalización de posturas e intereses va llevando a extremos preocupantes la polarización social y política. La bien orquestada protesta del autodenominado grupo Frena, ocupó los espacios noticiosos, las redes sociales y por supuesto fue generadora de un titipuchal de memes; con la consigna de fuera López iniciaron el camino al zócalo de la ciudad de México, no los dejaron pasar, presentaron un amparo, lo obtuvieron, pasaron y armaron su campamento argumentando que el zócalo es de todos y que tienen los recursos suficientes para mantenerse allí hasta que deje su cargo el Preciso.

La contraparte también estuvo movida y confrontativa, videítos mostrando que las casas de campaña estaban vacías, que los protestadores se fueron a dormir a hoteles, que la causa de ese movimiento es porque perdieron indebidos privilegios, el Preciso asegurando que se pueden quedar en el zócalo hasta el 2022 cuando se llevará a cabo la votación para ver si procede la revocación de mandato, e incluso hasta el 2024 cuando termine el periodo de la actual administración pública federal, etc.

Ese Tunkul nos platica que la situación se pondrá cada vez más tensa, pues ahora cuanta marcha se lleve a cabo no tendrá ningún impedimento para llegar al zócalo, lo que podría generar roces e incluso confrontaciones, situación que sería realmente lamentable; esperemos que no, pero estaremos pendientes de los aconteceres para comentarlos con ustedes. ¿Sale?

Pasando a los asuntos del x´tokoy solar, esta semana volvió a la palestra la secretaría estatal de turismo, pues entre las contradicciones de pasados contratos y la noticia de que para promocionar a la entidad se recurrió a un grupo de los denominados influencers que funcionan desde otras latitudes, las protestas virtuales subieron de tono, sobre todo las de los artistas locales, que han pasado los seis meses de la contingencia sanitaria sin poder trabajar y por lo tanto, sin ingresos.

Al respecto, el Tunkul Popular nos dice que ese tipo de manejos es verdaderamente indignante, pero no sorpresivo, pues de manera reiterada la titular de esa dependencia ha manifestado un abierto desdén a todo lo yucateco, y como botoncitos de muestra recuerda la falta de atención a los empresarios turísticos locales, su deseo de borrar Progreso, su altanera molestia al comparecer ante el Congreso y una larguísima lista que por razones de espacio no transcribimos.

Pero también nos comenta que esa funcionaria en realidad lo que hace es la chamba para la que la contrató el ChiquiGóber: publirrelacionista para posicionarlo nacional e internacionalmente con el objetivo de convertirlo en candidato a la presidencia de la república en el 2024, sin importar lo que cueste y lo que se tenga que hacer, total que el fin justifica los medios. ¡Qué tal!

El que sí se comunicó bastante sorprendido fue el Tunkul Municipalista, por el muy cacareado anuncio del alcalde meridano sobre el convenio firmado con Fonatur, mediante el cual, esa dependencia federal dará una buena lana al ayuntamiento y a cambio, parte de la reserva ecológica Cuxtal, será utilizada para el tren maya. ¡Chíspales!

Esa reserva que es el único pulmón verde que le queda al municipio, cuyo subsuelo es la fuente hídrica más importante, pues provee la mayor parte del agua que se consume en la ciudad, será objeto de cambios drásticos en el uso del suelo para permitir deforestación, construcciones y quien sabe qué otras chuladas. Ante eso, no sería extraño que de repente nos enteráramos de que otra buena parte de Cuxtal se destinaría al nuevo aeropuerto que pretenden a toda costa llevar a cabo algunos selectos grupos con intereses netamente económicos. ¡Pa´su mecha!

Así, en medio de tantos enredijos y de la contingencia sanitaria a causa del coronabicho, el ChiquiGóber termina el primer tercio de su periodo constitucional; se cumplen dos años de la actual administración pública estatal, ocasión propicia para que usted amable lector, en su calidad de ciudadano y mandante, haga un repaso de los sucesos, acciones, anuncios, viajes, promociones, cumplimientos, incumplimientos, uso del erario, más todo lo que usted considere, ya que sin duda alguna, será un ejercicio interesante. ¿Masinó? Y como ya nos pasamos de rollo, aquí tenemos que pararle. No se vaya con ninguna finta ni apertura, el coronabicho ya fue declarado endémico por la OMS, llegó y se quedó, así que no baje la guardia en los cuidados y medidas preventivas, manténgase pendiente de los acontecimientos y por favor no olvide que ¡Nos leemos a la próxima! Mérida, Yucatán, a 27 de septiembre de 2020.