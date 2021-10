Tunkul Político: ''Auténtico haranchac en la alianza opositora''

Por Sac-Nicté

¡Hola amables lectores! Aquí vamos, con la primera semana completa del décimo mes del año terminada. Los Tunkules Amigos hicieron llegar sus acostumbrados y rítmicos mensajes, por lo que mejor sin preámbulos pasamos de una buena vez ¡A darle!

El Tunkul Nacional se comunicó para decirnos que cada día se pone mejor eso de encontrarle la cuadratura al círculo, porque los dimes, diretes, reclamos y temas machacones, ya forman parte de la cotidianidad en el país. Comenta que al parecer, los vaivenes de un tema a otro siguen a pie juntillas la agenda pública que cada mañana le dictan a la comentocracia.

La semana que terminó, los dos puntos que captaron la atención fueron las quejas por amenazas que publicitó una senadora y la presentación de la iniciativa del Preciso para la llamada reforma eléctrica, que ha generado aparte de la consabida polarización, un auténtico haranchac al interior de la supuesta alianza partidista opositora.

Así que habrá que prestarle atención al desarrollo de amarres y quiebres que con seguridad están por venir. ¿Sale?

En el x´tokoy solar la semana fue un poquito tranquila, al menos por encimita, pues como que se calmaron los comentarios sobre el estadio insostenible, no se habló del nuevo aeropuerto, ni de los terrenos de La Plancha, el ChiquiGóber se dedicó a repartir semillitas de maíz y frijol en los municipios, el TriAlcalde anunció que pasa a revisión lo de la prohibición de darle comida y agua a los animales callejeros y los partidos estuvieron ocupados en aparentar que no tienen broncas internas. ¡Qué tal!

Pero de acuerdo a los mensajes de varios Tunkules, solo hay que rascar un poquito para ver un panorama diferente, porque el hervidero está bien fuerte en todas partes, así que todavía falta mucho por ver.

Por ejemplo, el Tunkul Inmobiliario nos platicó que en eso de quitar escuelas de un lugar para darle el terreno que ocupaban a empresas privadas para la construcción de parafernálicos proyectos, el caso de la Escuela Normal “Rodolfo Menéndez de la Peña”, no es el único, pues desde hace dos años, el ejecutivo estatal se encuentra haciendo gestiones para lograr un cambalache con el gobierno federal, proponiendo construir un edificio nuevo para el CETMAR (Centro de Estudios Tecnológicos del Mar) en el sur de Progreso, para obtener a cambio el terreno donde actualmente está ubicada esa escuela.

¿Y dónde está? Pues nada más y nada menos que pegadita al lote que ocupa aquel hotel que dejó de funcionar junto a la marina del puerto de abrigo Yukalpetén. Estamos hablando de poco más de 6 hectáreas de playa que piden los inversionistas para construir un complejo hotelero de lujo con estacionamiento para yates. ¡Qué tal!

Si se concreta el cambalache, el anuncio formal del proyecto el año próximo, sería con bombos, platillos y trompetas, usando como acostumbrado argumento que se generarán miles y miles de empleos, que toda la inversión será de la iniciativa privada, que el gobierno no pondrá nada, se resguardará el trámite para la entrega del terreno, se repartirán volantes casa por casa en el municipio de Progreso –incluidas sus cuatro comisarías- regalarán camisetas con leyendas alusivas y se dará máxima publicidad por todos los medios posibles al nuevo “gran logro” por no decir negociazo del Chiqui. ¡Cosas que tiene la vida Mariana!

Ese Tunkul nos dice también que ya instalado en modo inquisitorio le surge una nueva duda: ¿No será que eso de comprar parte de los terrenos de La Plancha puede estar ligado a aquel presunto proyecto de hace varios años de hacer un corredor turístico que incluía Paseo de Montejo, la calle cuarenta y siete desde el llamado remate hacia el oriente hasta llegar precisamente a los terrenos de ferrocarriles en los que se construiría un complejo habitacional de lujo, y que por razones desconocidas no se pudo lograr en el pasado? Vaya usted a saber, pero con el tipo de aparente “vocación gubernamental” exhibida hasta ahora, cualquier cosa podría esperarse ¿Masinó?

Y como hemos estado sumamente especulativos, mejor aquí le paramos. No deje de poner en práctica cada una de las medidas de prevención por el coronabicho, pues aquí sigue, el número de contagios, hospitalizaciones y lamentables fallecimientos es casi el mismo que se tuvo hace un año. No se vaya con las fintas, manténgase pendiente de los acontecimientos y por favor no olvide que ¡Nos leemos a la próxima! Mérida, Yucatán, a 11 de octubre de 2021.