Tunkul Político: ''Campaña de vacunación, centro de los encontronazos grilleriles''

Por Sac-Nicté

¡Hola amables lectores! Semana infodémica la que vamos transitando. Los Tunkules Amigos nos dicen que se la han pasado en medio de un titipuchal de rumores, boletines, opiniones, similares y conexos, pero cumpliditos como son, hicieron llegar sus acostumbrados mensajes, por lo que sin más preámbulos pasamos de una buena vez ¡A darle!

El Tunkul Nacional nos comenta que el tema de la campaña nacional de vacunación contra el coronabicho, se encuentra convertido en centro de los encontronazos grilleriles. Que si el avance es muy lento, que son pocas las dosis, que se están aplicando a quienes hacen uso del tráfico de influencias, que no deben estar en los centros de aplicación personas que no saben nada de servicios de salud, etc.

Nos platica que los comités de vacunación en cada centro de aplicación, están conformados por 12 personas cada uno: 4 empleados del gobierno federal denominados Servidores de la Nación encargados de hacer el registro de los vacunados y subir el dato a una plataforma nacional; 4 integrantes de las fuerzas armadas (Sedena o Marina) con la función de garantizar la seguridad en el lugar; 2 profesionales del sector salud (IMSS, ISSSTE O INSABI) únicos que en su calidad de médicos y enfermeras pueden aplicar la vacuna, y dos voluntarios de la comunidad que fungen como observadores del proceso.

Así que en opinión de ese Tunkul, el encontronazo puede tener como origen la molestia de algunos gobernadores porque no tienen el manejo y control de ese programa, así como de diversos grupos de poder, incluidos partidos políticos que han llevado el tema a la arena grilleril, argumentando que el gobierno federal pretende usar la campaña de vacunación como instrumento de la campaña electoral en marcha y ellos no pueden hacerlo. ¿Qué le parece a usted?

Pasando a los asuntos del x´tokoy solar, dos han sido los asuntos más comentados. Primero y como parte de la cascada, estuvo el asunto de la campaña de vacunación; aquí, empezó con el anuncio oficial del ChiquiGóber de que llegaba la primera dotación de dosis al estado, va a recibir el avión que las trajo, publica fotitos en face de que estaba supervisando la aplicación en hospitales del interior del estado.

Revientan broncas en el hospital O´Horán por el fuerte rumor de que se pretendía vacunar a escondidas en las oficinas de la dirección, a familiares de funcionarios gubernamentales, y en el HRAE protestan públicamente los empleados porque presuntamente en la lista que ese nosocomio envió con los nombres del personal que está en primera línea atendiendo a los contagiados, se incluyó el de algunos proveedores cuates del personal directivo. ¡Qué tal!

Pocas horas después de las denuncias, el ChiquiGóber se deslinda oficialmente del programa y dice que todo es boleto del gobierno federal ¡Cosas que tiene la vida Mariana!

¡Ah! pero lo más publicitado fue el mensajito que a través de medios digitales dio el Chiqui con motivo de la entrega al Congreso del informe de su segundo año de gobierno. El mensaje es una oda con cifras y menciones de los sacrificios que durante el año tuvo que hacer la administración pública estatal a causa del coronabicho y las tormentas que nos cayeron, que en todo se está por encima de la media nacional, es decir, que su gobierno es bien chévere, que la economía se ha recuperado en un 94%, que la seguridad pública es maravillosa, que la lucha contra la corrupción va viento en popa y un montón de chuladas por el estilo; todo lo anterior enmarcado con una frase que pudiera entenderse como que él hace lo que le parece correcto y que las demandas populares le valen gorro. ¡Cosas veredes mío Cid!

Eso sí, esta vez no hubo gaseada, ni vallas, ni cuerpos de seguridad para reprimir a ciudadanos que se manifestaran pacíficamente, pues el evento fue grabado en privado y transmitido por redes sociales y medios electrónicos. Pero resultó interesante leer los comentarios en las publicaciones, claro, antes de que empezara la ocultadera. ¡Chíspales!

El Tunkul Ciudadano nos comenta que hasta ahora, solo se puede comentar el mensajito, porque del informe oficial no se conoce nada de nada. Así que habrá que esperar a leer el documento y por supuesto a estar pendientes de la glosa que tiene que hacerse en el Congreso, por lo tanto que aquí quede… por hoy

Y como están llegando los mensajes del Tunkul Diplomático sobre el cambio de presidente en Gringolandia, mejor aquí le paramos. Mantenga todas las medidas de prevención por la contingencia sanitaria, administre lo mejor posible los pesitos por la crisis económica, no se vaya con la finta de las campañas electorales que ya iniciaron, manténgase pendiente de todos los acontecimientos y por favor no olvide que ¡Nos leemos a la próxima! Mérida, Yucatán, a 20 de enero de 2021.