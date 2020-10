Tunkul Político: ''Chapulineo de la ex capitana del quinquenio del horror''

Por Sac-Nicté

¡Hola amables lectores! Semana movida la que terminamos. Los Tunkules Amigos se mantuvieron activos y sus acostumbrados mensajes llegaron muy puntuales, así que mejor sin preámbulos pasamos de una buena vez ¡A darle!

Los asuntos del x´tokoy solar fueron de un surtido amplio, pues los acontecimientos generaron un titipuchal de comentarios, opiniones, runrunes, especulaciones, similares y conexos.

El Tunkul Gubernamental se reportó medio atarantado por el cúmulo de acontecimientos que tuvieron lugar durante la semana y que, según nos cuenta, mantuvieron muy ocupados y en algunos casos encabritados al ChiquiGóber y los integrantes de su burbuja de élite.

Nos platica que un primer coraje tuvo lugar cuando se enteraron de que el gobierno federal llevaría a cabo un censo de productores del campo afectados por el ciclón Delta, para hacerles llegar un apoyo económico de manera directa, es decir, sin que la lana pase por la hacienda estatal. Nos comenta que el encabritamiento llegó al grado de pedirle a algunos medios de comunicación digitales que “bajaran” de sus portales la nota del anuncio del mencionado censo. ¿Será cierto?

Pero la cosa no paró allí, porque seguidamente llegó el anuncio de que el gobierno federal mandaba apoyos en especie para las familias vulnerables de los municipios con declaratoria de emergencia, a los que se está haciendo llegar con recursos del Fondo Nacional para Desastres Naturales, despensas, láminas, paquetes para higiene, agua purificada y otras cosas, cuya distribución directa está por una parte a cargo de la Delegación de Bienestar y por otra, de la 32 Zona Militar como parte de la operación de su Plan DNIII. ¡Qué tal!

En lo referente a la contingencia sanitaria causada por el coronabicho, luego de celebrar la semana anterior la cifra de cero fallecimientos y contagios menores a 100 en un día, el repunte diario del número de contagiados va en ascenso, lo que preocupa al Chiqui, a grado tal que ya lanzó la amenaza de que no titubeará si es necesario volver al color rojo del semáforo. Así que a cuidarse y cumplir con las medidas de prevención, porque la situación económica no aguantaría otro confinamiento ¿Masinó?

Después llegó la tunda en redes sociales por el publicitado anuncio de la entrega de “vivienda digna”, cuyas fotos de los cuartitos de 3 x 3 metros, dieron y siguen dando de qué hablar, no solo en redes sociales de yucatecos, sino hasta en medios nacionales.

Para acabarla de amolar, el chofer de la camioneta en que viajaba a toda velocidad el chiqui, se voló un alto y chocó un carro conducido por una señora que fue a parar al hospital. Vecinos de la colonia México, en la que tuvo lugar el choque, nos mensajean que el Chiqui solo se bajó de su vehículo, acechó y rápidamente fue subido a otro. ¿Detenidos para los trámites establecidos por un evento de ese tipo? ¡Por supuesto que no! La magia del fuero se hizo presente.

¡Ah! pero no vaya usted a creer que solo en el ámbito estatal el ambiente dejó de ser aterciopelado, no señor, pues resulta que también el alcalde meridano parece estar encabritado y medio.

ChiquiReni no pudo pasar la semana nadando de muertito como es su costumbre, pues las inundaciones en varias zonas del norte del municipio lo mantienen en la encrucijada de aceptar la responsabilidad del ayuntamiento y actuar en consecuencia, o seguir con la pantomima de repartir despensitas en las comisarías y tomarse fotitos agarrando una pala, haciendo como que contribuye a las tareas de limpieza y seguir tirándole la culpa al mal tiempo.

Además, las quejas por baches, las protestas de locatarios de mercados y vendedores ambulantes, se sumaron a los reclamos que se convierten en molestias.

Al parecer, la sensible pielecita del Chiqui municipal no aguanta nada, pues por ejemplo, las legítimas protestas de los habitantes del fraccionamiento Las Américas por la gravedad de los efectos de las inundaciones, lo orillaron a decir que solo se trata de una forma inaceptable de conducta de los no meridanos que viven allá, es decir, que además de intolerante a los señalamientos y exigencias de los ciudadanos, se delató como xenofóbico. ¡Cosas veredes mío Cid!

Y como si lo anterior no fuera suficiente, llega la noticia de que se está acercando una nueva depresión tropical a la península. ¡Pa´su mecha! Habrá que estar pendientes de las acciones y reacciones de los dos Chiquis si vuelve a caernos una lluvia fuerte.

Pasando a los asuntos de la grilla, el chapulineo de la ex capitana del quinquenio del horror en Yucatán, al integrarse directamente a la dirigencia nacional del partido Movimiento Ciudadano, generó durante la semana dichos, comentarios, notas y memes al por mayor en las redes sociales. Pero como es un tema cuyos cabitos hay que amarrar con muchos otros, dejamos para el siguiente intento de columna la transcripción de los mensajes que nos han llegado ¿Sale?

Y como nos urge hacer las compritas de los ingredientes para preparar nuestros tradicionales y muy esperados pibes, aquí tenemos que pararle. Cuídese del coronabicho y cumpla con todas las medidas preventivas, no se le vaya a pasar que hoy tenemos cambio de horario, por lo que hay que atrasar una hora nuestros relojes, manténgase pendiente de los acontecimientos y por favor no olvide que ¡Nos leemos a la próxima! Mérida, Yucatán, a 25 de octubre de 2020.