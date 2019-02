Selecciones para escuchar: Tunkul Político: “Competencia pachanguera”

Por Sac-Nicté

¡Hola amables lectores! Semana de cortina de humo la que vamos terminando. Los Tunkules Amigos han estado muy atentos a los aconteceres y por lo tanto, sus mensajes han llegado con la puntualidad acostumbrada, por lo que sin preámbulos mejor pasamos de una buena vez ¡A darle!

El Tunkul Nacional nos platica que pese a la variedad de temas que se mencionan en las conferencias mañaneras del Ejecutivo Federal, la nota que acaparó la atención en medios y redes sociales fue la de las llamadas estancias infantiles de la ex Sedesol.

El recorte presupuestal y el cambio de operación planteado para ese programa, han sido tomados como bandera por legisladores de los partidos de oposición y en varios lugares del país han generado muestras de inconformidad y los memes sobre abuelitos cuidadores de infantes no se hicieron esperar.

Ese Tunkul nos comenta que todo indica que la razón para esos cambios en el programa mencionado, es que en todas las entidades federativas se detectaron manejos clientelares y de pago de favores políticos y hasta “fantasmitas” en su operación. Asegura que en Yucatán, esas malas prácticas están presentes y que ya están perfectamente ubicadas esas estafitas. ¿Será cierto?

Como ya nos encarrilamos, pasamos de una vez a los asuntos del x´ tocoy solar que también han dado nota y material para el chismorreo.

Sin duda, los comentarios los acaparó la diputada Katia Bolio por la metidota de pata que dio al presumir en su face una fotografía con el pulpo que pescó en plena veda del molusco. El boletín que publicitó usando como disculpa “que no sabía” que era la época de prohibición de captura de esa especie, fue como tirarle gasolina al fuego, pues las críticas arreciaron y hasta circuló en redes sociales una iniciativa sobre el tema que presentó durante el trienio anterior en que fungió como diputada federal.

Pero el colmo fue su publicación diciendo que había aprendido la lección y que por lo tanto no volvería a subir al face publicaciones sobre sus actividades personales. O sea, que seguirá violando leyes, pero lo hará sin presumir sus fotos como evidencia. Así viene saliendo ¿Masinó?

El Tunkul Gubernamental se reporta para platicarnos que ante el cúmulo de críticas e inconformidades generadas por declaraciones o actitudes de integrantes del gabinete o correligionarias partidistas del ChiquiGóber, se determinó utilizar como cortina de humo, el anuncio de que por primera vez en la historia se bajaban 50 centavos a las tarifas de autobuses del transporte público.

Lo anterior, como resultado de las negociaciones con los empresarios que tienen concesionado ese servicio, a quienes se les dará un jugoso subsidio con recursos provenientes del erario. ¡Qué tal!

Así que ahora los señores dueños de los camiones tendrán como argumento para responder a los reclamos de un mejor servicio y mejores condiciones de sus unidades, que no se puede porque bajaron sus tarifas. ¡Cosas que tiene la vida Mariana!

Por otra parte, en los comentarios surgidos de las lenguas viperinas grilleriles, está ocupando un lugar preponderante la competencia que tendrá lugar en la organización de los carnavales de Mérida y Progreso. Nos ha llegado un buen número de mensajes mencionando que no solo será una competencia pachanguera, sino también de imagen y posicionamiento político, pues según esos runrunes, el ChiquiGóber está dando todo el apoyo al ayuntamiento del vecino municipio de Progreso, para que el carnaval de X´Matkuil que organiza Ken Barrera como alcalde de Mérida, se borre de las preferencias y baje en aceptación. ¡Híjole! Pareciera que los borradores se han puesto de moda. ¡Pa´su mecha!

Por su parte, el Tunkul Ciudadano se comunica para comentarnos que de acuerdo a los resultados del estudio que cada año realizan diversas organizaciones públicas, académicas y privadas, sobre el comportamiento democrático en cada una de las 32 entidades federativas del país, que lleva por nombre “Índice de Desarrollo Democrático en México”, en el pasado año 2018, Yucatán obtuvo una buena calificación en las cuatro dimensiones que evalúa ese estudio.

Cabizbajo y meditabundo, señala que ojalá que cuando se evalúe el presente año 2019 se mantenga esa aprobación, porque desde su óptica, los actuales detentadores del poder político están dándole a la población puro atole, ni siquiera con el dedo, sino con palillos de dientes, porque los graves problemas estructurales que se padecen, tratan de difuminarse con liviandades.

Situaciones como el incremento de la violencia y la inseguridad que se refleja en el número de asesinatos, la enorme brecha de desigualdad económica y social, o los apagones parciales que ya se están programando por sectores en diferentes lugares del estado por el déficit de energía eléctrica que ya existe, se mantienen en la más absoluta opacidad. ¡Cosas veredes mío Cid!

Y como no queremos enfurruñarnos, mejor aquí le paramos. No pierda de vista los avisos por cambios de temperatura en este febrero loco, manténgase pendiente de los acontecimientos y por favor, no olvide que ¡Nos leemos a la próxima! Mérida, Yucatán, a 12 de febrero de 2019.