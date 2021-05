Tunkul Político: ''Confrontaciones violentas''

Por Sac-Nicté

¡Hola amables lectores! Semana de reacomodamientos y confrontaciones la que vamos transitando. Los Tunkules Amigos la están pasando en tremenda movilidad, pues tal y como lo comentamos en anterior intento de columna, los tamangazos grilleriles aumentan, por lo que los mensajes llegan uno tras otro, así que mejor sin preámbulos pasamos de una buena vez ¡A darle!

En el x´tokoy solar el ambiente politiquero se calienta. Durante los pasados siete días, el tema que estuvo más comentado fue la “bajada” definitiva e inapelable de las tres candidaturas -con disfraz de indígenas- a la diputación federal en el primer distrito con cabecera en la ciudad de Valladolid.

La sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, confirmó el fallo de la Sala Regional con sede en Jalapa, que revocó las candidaturas del PAN, Morena y Movimiento Ciudadano, por no cumplir el requisito de postular en ese distrito a representantes de la población indígena.

Aunque fueron tres los “bajados”, los casos de Jorge y Alpha pasaron prácticamente inadvertidos, pero el que contó con más comentarios fue el de Liborio que se estrenaba como candidato blanquiazul. Los runrunes y especulaciones de los conocedores de los vericuetos grilleriles llegaron en tropel: que fue un sacudón para el ChiquiGóber que lo impuso por sus pistolas, que fue justicia para los militantes blanquiazules, que la consuegra estaría disgustada, que se fueron al suelo varios acuerdos para la sucesión, que seguro se firmarán más convenios para la compra de aires acondicionados, que se obstruyó un canal con candidatas y candidatos morenos… ¡Ufff! Titipuchal de chuladas de ese tipo que sepa la bola si son ciertos y lo que significan. ¡Qué tal!

Al respecto, el Tunkul Ciudadano nos comentó que lo sucedido fue tan solo una pequeña muestra que puso al descubierto el cinismo, la soberbia y el despotismo con que se manipula cualquier precepto legal, con tal de imponer la voluntad y los intereses de quienes representan a grupos en el poder. ¡Quiero que este sea! Pero… no cumple los requisitos legales, ¿Y qué? ¡Me vale! Hagan lo que sea, inventen, mientan, compren, quiebren, amenacen, pero que se haga lo que ya ordené porque así me conviene, podría encajar como guión si se tratara de una novela de estilo costumbrista.

Quién miente en lo poco, con facilidad miente en lo mucho, y quien miente en lo mucho, con facilidad puede mentir en todo. ¿Masinó?

¡Ah! Pero de inmediato llegaron los reacomodos con intención de suturar heridas. William, ich de Libo fue nombrado como encargado de la secretaría estatal de desarrollo rural, lo que abrió paso a otra oleada de especulaciones y un montón de mensajes recibidos de varios Tunkules, la mayoría de ellos con interrogantes, algunas de las cuales transcribimos: ¿No que terminando la elección Roger iba para desarrollo rural? ¿Será que Libo tomará el mando de la secretaría de desarrollo social? ¿Qué pasará con el acuerdo con una persona de que apenas tomará posesión como futura diputada pediría licencia para ser nombrada como titular de desarrollo social? ¿Se caerá ese compromiso? ¿Y la suplente, ya no llega? ¡Pa´su mecha!

La verdad, no tenemos la menor idea sobre de lo que se trate ese enredijo de cuestionamientos, pero como nos llegó se los transcribimos. Que aquí quede… por hoy

La semana pasada comentamos en este espacio que con lo que se estaba viendo, este proceso electoral tenía visos de estarse encaminando a la judicialización; y aquí tiene usted que la calentada del ambiente va dando paso a las primeras confrontaciones violentas.

Pedradas y trancazos en un municipio, corretiza a un candidato en una comisaría de Mérida, denuncias por presunta compra de votos, quejas en varios lugares por supuesta intimidación y acoso digital, posible crecimiento de la demanda de grupos de choque, organización de brigadas antimapaches en todos los partidos ¡Caramba! Y todavía faltan 18 días para la jornada electoral. ¡Cosas que tiene la vida Mariana!

El Tunkul Electoral se reportó para platicarnos que como parte de sus ociosidades, hizo un recorrido por algunos municipios del interior del estado para acechar por las rendijas las condiciones en que se encuentran los locales de los Consejos Electorales Municipales y los Distritales Estatales, poniendo especial atención en los espacios destinados para guardar los paquetes que contienen los votos y las actas con resultados, de la noche del domingo 6 de junio, al miércoles 8 en que se inicia el cómputo. Nos dice que se llevó varias sorpresas desagradables por lo inseguros que están muchos de esos espacios, pues hay ventanas y salidas al exterior, puertas endebles etc. Como ese Tunkul es un mal pensado irredento, comenta que ojalá no vaya a resultar que en aras de conseguir el carro completo, se aproveche todo eso para hacer posibles catafixias. ¡Hágame usted el canijo favor! Y como los mensajes siguen llegando, mejor aquí le paramos. Manténgase pendiente de los acontecimientos y por favor no olvide que ¡Nos leemos a la próxima! Mérida, Yucatán, a 19 de mayo de 2021.