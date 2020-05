Seleccione para escuchar: "Tunkul Político: "Crece el miedo social"

Por Sac-Nicté

¡Hola amables lectores! Semana trepidatoria la que vamos terminando. Los Tunkules Amigos han estado alertas dando seguimiento a los sucesos generados por la contingencia a causa del coronabicho y sus mensajes han llegado sin parar, por lo que mejor sin preámbulos pasamos de una buena vez ¡A darle!

Pues ni manera, el tema central en todo el país y el estado es la pandemia y sus efectos. El Tunkul Nacional se comunicó para platicarnos que al iniciar el proyectado tiempo del “pico de contagio”, las tensiones de todo tipo y en todos los ámbitos se han acrecentado: carreras para habilitar espacios en los que pueda atenderse al elevado número de enfermos, denuncias por falta de equipos de protección para el personal del sector salud, confrontaciones por aspectos económicos, acusaciones cruzadas, notas falsas, memes en las redes sociales, encuestitis, todo ha subido de tono convirtiendo el ambiente en un caldero hirviente y polarizador. ¡Upsss!

En el x´tokoy solar la situación también se agrava, pues el incremento del número de contagios y de lamentables fallecimientos hacen crecer el miedo social, por lo que la pretensión de manipular ese miedo y la natural incertidumbre existente, ha llegado a verdaderos abusos del ejercicio del poder.

En el ámbito estatal, un buen número de las medidas y acciones que ha puesto en operación el ChiquiGóber son abusivas, punitivas, promotoras de la estigmatización y generadoras de inconformidad y enojo social en varios segmentos poblacionales. Todas las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, similares y conexos, valen sorbete o cacahuate cuando se trata de imponer la voluntad, los disparates o los intereses del grupo en el poder.

¿Reglas de operación de los programas del cacareado “Plan estatal para impulsar la economía, los empleos y la salud en Yucatán”? Existen, pero son únicamente un texto publicado en el Diario Oficial del Estado, porque en la práctica no se cumplen. Por cierto, recibimos un mensaje curioso de un amigo analista, en el que nos dice que el lenguaje siempre deja en claro el fondo real de lo que se quiere expresar y nos puso como ejemplo que en el nombre que le pusieron a ese plan, primero está la economía y hasta el final la salud. ¿Tendrá algo que ver con eso la desesperación por el nuevo endeudamiento que le permitirá al ChiquiVil disponer de miles de millones de pesos? Vamos a ver, dijo un ciego…

¡Ah! pero el Tunkul Municipalista nos comenta que en los municipios las cosas van de mal en peor. La semana pasada la nota la dio el alcalde del municipio de Umán, en ésta, el actor fue el alcalde del municipio de Progreso con su anuncio de arbitrarias e ilegales medidas que configuraban completamente el estado de excepción o “toque de queda” como se le conoce en lenguaje coloquial, violando flagrantemente los derechos fundamentales de los ciudadanos, llegando al grado de establecer requisitos documentales equiparables a un salvoconducto. ¡Hágame usted el canijo favor!

Al igual que al umanense, llegó al progreseño la recomendación de la CODHEY, señalándole que sus pretensiones eran violatorias al estado de derecho y estaban fuera de sus facultades, por lo que no le quedó más remedio que aceptarla, y no se ejecutaron las barbaridades anunciadas; se salvó, porque si las ponía en práctica pudo haberse convertido en candidato al Juicio Político.

Recibimos varios mensajes del Tunkul Porteño en los que nos cuenta los pormenores del asunto. Empezó relatando como dato curioso, que en la primera reunión que el alcalde y su equipo -incluidos los principales asesores- llevaron a cabo para establecer la “estrategia” de acciones durante la contingencia, participaron todos los integrantes de la estructura electoral de su campaña.

Terminó platicándonos los detalles sobre una presunta “caja china” que se armó cuando llegó la recomendación de la CODHEY, pues en sus redes sociales el alcalde lamentó el primer fallecimiento por COVID-19 en el municipio, pero al parecer, al menos por todos los comentarios que han corrido como reguero de pólvora, el señor que falleció fue a causa una añeja insuficiencia renal por la que recibía diálisis y un mismo taxista lo trasladaba siempre a su tratamiento médico. ¿Será posible que para no aceptar los errores garrafales y que no se raspe el ego, se llegue al extremo de utilizar ese tipo de mentiras para manipular a la opinión pública? Nos negamos a creer que sea verdad tanta bajeza, pero como nos llegó, lo transcribimos, omitiendo por supuesto los nombres y direcciones que nos compartieron. Por cierto, en los informes diarios de la Secretaría de Salud no se registra hasta hoy ningún fallecimiento en Progreso. Estaremos pendientes. Y como ya nos requeté pasamos de rollo, aquí tenemos que pararle. Procure cumplir las medidas de prevención, quédese en casa lo más que pueda, manténgase pendiente de los acontecimientos y por favor no olvide que ¡Nos leemos a la próxima! Mérida, Yucatán, a 08 de mayo de 2020.