Por Sac-Nicté

¡Hola amables lectores! Vaya semanita la que vamos terminando. Los Tunkules Amigos han estado bien movidos recopilando información y haciendo llegar sus acostumbrados mensajes, así que mejor sin preámbulos, pasamos de una buena vez ¡A darle!

El Tunkul Nacional se reportó más que preocupado por la contingencia ambiental que están padeciendo los habitantes de la zona metropolitana de la ciudad de México. Las imágenes que circulan en las redes sociales son para asustar a cualquiera, pues son un aviso más que claro de que cuando la naturaleza pasa facturas, lo hace de forma directa.

Lo peor del caso es que pareciera que la toma de conciencia de la gravedad de lo que está pasando, es algo muy lejano para quienes habitamos este país, pues sigue la deforestación, la generación de incendios, los basureros al aire libre, la contaminación de los mantos freáticos y cuanta hazaña irresponsable quiera usted aumentarle. ¡Qué tal!

Pasando a los asuntos del x´tokoy solar, el tema es también de actualidad, pues los calorones de los últimos días y las sensaciones térmicas de más de 50 grados Celsius que se han tenido, son también un claro aviso de cómo estamos.

Es resultado del problema mundial por el cambio climático que se está dando en el planeta, argumentan voces oficialistas, y es cierto, pero no debemos dejar de valorar las malas prácticas que de manera particular se llevan a cabo y seguimos permitiendo en nuestro terruño.

Una pésima planificación urbana, incumplimiento de leyes y reglamentos relativas a la regulación de los asentamientos humanos, políticas públicas de protección al ambiente inexistentes y la depredación de espacios con vegetación tan necesaria como los manglares, son algunas de las barbaridades que se cometen.

¡Ah! pero ahora sí, los memes no dejan de circular y los anuncios de programas de reforestación con las consiguientes invitaciones para sembrar arbolitos se han convertido en bandera de los gobernantes. Pero como el hubiera no brinda soluciones, a ver si vamos tomando la partecita de responsabilidad que nos toca a cada ciudadano y en lugar de solo quejarnos del derretimiento y la sofocación, pasamos a ocuparnos y hacer lo que nos toca a cada ciudadano. ¿Masinó?

Continuando con temas preocupones, el Tunkul Ciudadano se comunicó un tanto alterado por las noticias del número de levantones, asesinatos y suicidios que van al alza en nuestra entidad y desde luego por lo que llega de la Riviera Maya del vecino estado de Quintana Roo.

¿Qué se está haciendo para la contención y prevención de la violencia que genera la inseguridad? Es la pregunta que incluye en su mensaje; la verdad, no estamos enterados de políticas, planes y programas sobre el tema, pues los anuncios oficiales siguen siendo que somos el estado más seguro del país, que se pondrán más camaritas, que se moderniza el armamento de las corporaciones policiacas, se compran más patrullas y cosas por el estilo. ¿Usted está enterado de algo más?

Mientras tanto, el ChiquiGóber sigue viajando y publicitando sus fotitos con secretarios, directores y cuanto funcionario del gobierno federal acepta posar con él, bueno, ya hasta fue a visitar a Frida, la perrita rescatista, para saludarla y tomarse la consabida foto con ella. ¡Cosas veredes mío Cid!

El que también se reportó medio enfurruñado fue el Tunkul Pesquero, para platicarnos que mientras se le hace gran publicidad parafernálica al anuncio de inversión para obras en la costa, de la regulación, vigilancia y apoyos para mejorar la actividad pesquera no se dice ni se sabe nada. ¡Cosas que tiene la vida Mariana!

Por su parte, el Tunkul Magisterial estuvo muy activo en eso de la mensajeada; empezó con referencias a la aprobación de la nueva reforma educativa, que al parecer, desaparece un buen número de acciones punitivas en contra de los trabajadores de la educación, implantadas durante el sexenio del Copetudo e implementadas por aquel fatídico Nuño. Hizo el favor de mandarnos el documento respectivo, así que vamos a darle una leida para comentarlo en el siguiente intento de columna.

Luego nos hizo una crónica de todos los eventos oficiales que se llevaron a cabo durante la celebración por el Día del Maestro. Pero lo más cuantioso fueron sus comentarios sobre la tranquiza intestina que se está dando al interior de la secretaría estatal de educación, con jaloneos que fueron notorios hasta en los eventos antes mencionados; grupitos por aquí, grupitos por allá, cada funcionaria con sus achichincles, etc. Nos dice que todo indica que la mejor de las batallas todavía está por asomar, pues Carlota y Graciella apenas están haciendo round de sombra. Vamos a ver, dijo un ciego…

Y como se nos hace tarde para un recorrido en diferentes rutas del transporte público, mejor aquí le paramos. No deje de tomar las debidas precauciones para no sufrir bochornos, manténgase pendiente de los acontecimientos y por favor, no olvide que ¡Nos leemos a la próxima! Mérida, Yucatán, a 16 de mayo de 2019