Tunkul Político: "El descontento ha subido de nivel"

Por Sac-Nicté

¡Hola amables lectores! Pues aquí vamos, iniciando el segundo mes de este año 2020. Los Tunkules Amigos disfrutaron a más no poder la tamalada del pasado día dos, pero cumpliditos como son, hicieron llegar sus acostumbrados y rítmicos mensajes, así que mejor sin más preámbulos pasamos de una buena vez ¡A darle!

El Tunkul nacional se reportó para comentarnos el zipi-zape armado por la entrada en funcionamiento del Instituto de Salud para el Bienestar, mejor conocido como INSABI, pues entre los señalamientos por falta de medicamentos, las dudas sobre la gratuidad de todos los servicios y el amachamiento de los gobernadores blanquiazules en ser ellos los que sigan manejando los sistemas estatales de salud y por supuesto los recursos para su operación, ese tema ocupó buena parte de los espacios noticiosos y de la comentocracia.

Pero también la aparición en China del coronavirus acaparó la atención de la opinión pública y los borregazos al respecto han estado más que presentes; que si ya apareció un contagiado en tal lugar, que no, que solo tenía gripe, que hay tres sospechosos de tenerlo en otro lugar, que no, que fue falsa alarma, que hay que evacuar a los mexicanos que se encuentran en ese país asiático, que no se puede, ufff… Lo que hay que tener presente es que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya declaró una alerta internacional por ese virus, por lo que ninguna medida preventiva sale sobrando, pues como dice el refrán “vale más prevenir que lamentar”. ¿Masinó?

Pasando a los asuntos del x´tokoy solar, las manifestaciones del enojo ciudadano causado por las acciones arbitrarias de la actual administración estatal, no solo no paran, sino que se multiplican; la marcha de protesta del pasado viernes 31 de enero es una muestra de ello, pues la participación de integrantes de diferentes sindicatos y un elevado número de asociaciones, la organización del contingente, las consignas coreadas y otros detalles, dejaron en claro que el descontento ha subido de nivel.

La nueva visita a Yucatán que llevó a cabo el Preciso para dar inicio a obras de infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad, dio también pie para la demostración pública del enojo ciudadano, pues el video que más giró en redes sociales es el de los docentes que interceptan al Preciso y le exponen directamente los problemas que ese gremio está confrontando, señalándole que los funcionarios estatales le tiran la culpa de todo al gobierno federal que él encabeza ¡Ah! y lo dijeron estando el ChiquiGóber sentadito en el asiento trasero del vehículo. ¡Híjole! primera toma audiovisual en la que el ChiquiVil no sonríe ni un momento. ¡Qué tal!

Por su parte, el Tunkul Legislativo nos reporta que ya inició el segundo periodo ordinario del segundo año de la actual legislatura, que la mesa directiva está conformada por mujeres y que ya entró la iniciativa del ChiquiGóber para reformar la Ley de ingresos vigente en este año, abrogando el pago del derecho por aquello del mantenimiento a las herramientas tecnológicas de seguridad pública, equivalente al 8% del consumo de energía eléctrica de cada uno de los usuarios.

Vaya papelón que le tocará hacer a cada uno de los 22 diputados que hace apenas mes y medio justificaron, defendieron y aprobaron la inclusión de esa arbitraria carga tributaria. ¿Alguno de ellos se atreverá a decir algo en la tribuna cuando pase a discusión y aprobación del pleno la derogación de ese pago? Vamos a ver, dijo un ciego…

El Tunkul Ciudadano nos hizo llegar su preocupación por las noticias que dan cuenta del elevado número de suicidios durante los últimos días, las muertes violentas y el uso de arma de fuego para repeler un acto vandálico. Señala que esos síntomas de descomposición social requieren una atención adecuada, pronta y expedita. Dice que esa sintomatología no se cura, previene, o erradica con camaritas, helicópteros, drones o patrullas, por lo que es necesario en primer lugar un análisis y diagnóstico real y profundo de las causas, así como de estrategias, programas y acciones eficaces para hacer frente a ese lamentable problema. Que aquí quede… por hoy.

Y como siguiendo la costumbre ya nos pasamos del número de caracteres, aquí tenemos que pararle. Dejamos para el siguiente intento de columna los mensajes recibidos sobre el aumento al pago del impuesto predial, que todo indica no solo se estableció en Mérida, sino también en otros municipios. Manténgase pendiente de los acontecimientos y por favor no olvide que ¡Nos leemos a la próxima! Mérida, Yucatán, a 03 de febrero de 2020

